Online Shop-System für Floristen

Blumen für München von Strobel Floristik ? Karin Müllers „feiner blumen“ Shop

Karin Müller hat sich nach einigen Jahren Erfahrung im Online-Verkauf von Blumen und Trauerfloristik zur neuesten E-Commerce-Branchenlösung für Floristen entschieden: feine blumen, das Shopsystem der feinen bande, das perfekt auf die Ansprüche von Floristen zugeschnitten ist.

Karin Müller: „Unsere Kunden schätzen den Service unseres Familienbetriebs und die Qualität unseres regionalen und saisonalen Sortiments, das wir seit drei Jahren auch erfolgreich online anbieten.?Unsere Erwartungen waren vorsichtig geschätzt, umso mehr überrascht uns die positive Resonanz auf unseren Blumen-Lieferservice, den nicht nur unsere Stammkunden, sondern auch neue Kunden sehr gut annehmen.?Besonders gut gefällt uns, dass ausschließlich unsere eigene Leistung im Vordergrund steht. Wir können mit unseren Angeboten experimentieren und je mehr Aufmerksamkeit wir unserem Shop widmen, desto höher fällt auch der Umsatz aus. Wir haben es jetzt wirklich selbst in der Hand.

Die Investition amortisierte sich schnell, der Umsatz verdoppelt sich jedes Jahr, der Shop ist einfach zu bedienen und regelmäßig hinzukommende neue Funktionen machen den Shop kontinuierlich besser.?Ich kann das feine blumen Shop-System und auch das nette Team dahinter absolut weiter empfehlen.“

Die lock-down-Zeit hat für Karin Müller ihren Schrecken verloren. Der Verkauf geht weiter mit kontaktlosem Bezahlen und Lieferung an die Wunschadresse in München.?

Das interessante Online-Angebot spricht viele an, so ist der Shop nicht nur ein digitaler Verkaufsassistent sondern auch ein Marketinginstrument. Im täglichen Workflow der Floristen bedeutet der Webshop eine enorme Arbeitserleichterung. Die Bestellungen laufen im Hintergrund ab und machen inzwischen einen wesentlichen Anteil am Gesamtumsatz aus.?

Im Shop gibt es Module für jede Sparte der Floristendienstleistung: Blumenlieferservice an Wunschadressen in München und Lieferung von Trauerfloristik und Gedenkfloristik direkt an die vorausgewählten Münchner Friedhöfe.?

Die Erfinder des Shopsystems „feine blumen“ sind seit vielen Jahren mit allen Blumenwassern gewaschen und kennen die speziellen Bedürfnisse der Floristikbranche. Mit „feine blumen“ gibt es nun ein ausgefeiltes System, das alle Floristen (und ihre Kunden) lieben werden.

