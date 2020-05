Online-Terminverwaltung jetzt als neues Feature in XIMA? FORMCYCLE

Wenngleich sich die Corona-Lockerungen hinsichtlich Umfang und zeitlicher Abfolge pro Bundesland marginal unterscheiden mögen, in einem sind sich die Experten einig. Es ist eine ?neue Normalität? mit der wir uns schrittweise konfrontiert sehen und arrangieren müssen. Die Vermeidung von Menschenansammlungen in geschlossenen Räumen wird auch weiterhin zu den effektiven Maßnahmen gehören, um dem Virus Paroli zu bieten. Das jedoch erfordert unter anderem ein ausgeklügeltes Terminmanagement. Nur so ist es möglich, oftmals strenge Auflagen zu erfüllen, der jeweiligen Dienstleistung nachzukommen und Umsätze zu generieren. Genau an diesem Punkt setzt XIMA an und bindet ein neues Feature in ihre erfolgreiche Formular- und Prozessmanagement-Software FORMCYCLE ein ? die Online-Terminverwaltung.

Bei der Konzeption der neuen Online-Terminverwaltung war dem Team von XIMA wichtig, dass sich das neue Feature dem Leitmotiv der Formular- und Prozessmanagement-Software zuordnen lässt: Umfänglich, effektiv ? aber ohne großen Aufwand und Programmierkenntnisse zu bedienen. Der Funktionsumfang geht im Detail auf die Anforderungen der Anwender ein: Mit der Online-Terminverwaltung erhalten Dienstleister und Öffentliche Verwaltungen ein effektives Tool zur Terminverwaltung, um z.B. Kontaktauflagen für Mindestbelegungen einhalten zu können, oder einfach Termine organisiert und ohne Aufwand zu vergeben.

Neben Videos zu Themen wie ?Termine planen?, ?Termine bearbeiten? und ?Termine auswerten?, werden auf den Produktseiten weitere Funktionen der Terminverwaltung vorgestellt:

Umfangreiche Auswertungen

Individueller Workflow? (z. B. Dokumentengenerierung, E-Mail-Kommunikation)

Kalender Schnittstelle (z.B. MS Outlook)

DSGVO-Konformität

Individuelles Design

Integration in bestehende Systeme

Alle Infos und Videos zum neuen Feature unter: https://terminverwaltung.formcycle.de/…

