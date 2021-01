Online unterschreiben im Homeoffice – oft ist eine E-Mail nicht genug

Trotz Lockdown, Homeoffice, geschlossenen Schulen und Geschäften, wir alle treffen weiterhin täglich Vereinbarungen mit unseren Kunden, Geschäftspartnern und Lieferanten. Selbst firmeninterne Prozesse sind oft von Vereinbarungen, Willenserklärungen und Bestätigungen geprägt. Für viele dieser Vorgänge reicht eine einfache E-Mail oder ein Anruf zur Bestätigung, andere benötigen aus verschiedenen, manchmal auch juristischen Gründen eine Unterschrift.

Rechtssicher online unterschreiben im Homeoffice ? sicher, kontaktlos und einfach realisierbar ? das geht mit den Lösungen zur digitalen, elektronischen Unterschrift von StepOver. Ob für einfache Vorgänge oder wiederkehrende Prozesse von Unternehmen, StepOver bietet die online Unterschrift in vielen Varianten an. Die elektronischen Signatur Lösungen von StepOver decken alle Bereiche der Online Signatur ab, ob auf dem Smartphone, dem Tablet, dem PC oder einem Unterschriftenpad. So unterschreiben sie in allen denkbaren Situationen Ihre PDF-Dokumente sicher und online. Als einer der Pioniere der elektronischen Signatur deckt StepOver die komplette Palette der digitalen Signatur mit integrierten Lösungen ab.

Hier die am häufigsten eingesetzten Varianten:

webSignatureOffice ist die für jeden zugängliche online Plattform zur digitalen Signatur. Hier können Sie Ihre Dokumente hochladen, Unterschriftenfelder definieren und zur Signatur an die relevanten Kontakte zur Unterschrift online versenden. Einfach, bewährt und sogar zehn Dokumente pro Monat kostenlos. Der Empfänger erhält eine E-Mail mit einem Link zum Dokument und unterschreibt – auf dem Smartphone, Tablet oder PC. Alle StepOver Lösungen zur digitalen Unterschrift unterstützen diese für jedes verfügbare Endgerät. Für eine elektronische Signatur, basierend auf Zertifikaten oder einer handschriftlichen Unterschrift.

Große Unternehmen, unter anderem auch aus den Banken- und Versicherungsbranche, nutzen dedizierte Unterschriftenpads um ihre Dokumente mit handgeschriebenen Unterschriften zu unterschreiben, meist am Schalter oder in anderen Kundensituationen mit direktem Kontakt. Sollte Ihr digitaler Unterschriftenprozess eine handgeschriebene Unterschrift benötigen, kann auch das neben dem Smartphone eine noch sicherere Variante der handgeschriebenen elektronischen Signatur sein. Auch im Homeoffice.

StepOver bietet auch kundenspezifische Lösungen zur elektronischen Signatur an. Viele Kunden haben bereits die digitale Signatur in bestehende Prozesse eingebunden und diese dadurch deutlich effizienter und sicherer gemacht.

Die digitale, elektronische Unterschrift ? ob zertifikatsbasiert und handgeschrieben, ob auf dem Smartphone, Tablet, PC oder Unterschriftenpad ? sprechen Sie mit StepOver. Wir haben das schon oft erfolgreich realisiert, in großen wie in kleinen Projekten.