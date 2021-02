Online-Veranstaltungsreihe zur IT-Sicherheit – Den Mittelstand bei der Digitalisierung unterstützen

Unter dem Motto „#gemeinsamdigital“ bietet die IHK-Organisation jeden Monat Online-Informationsveranstaltungen zu einem Schwerpunktthema an. Im Februar dreht sich alles um das Thema ?IT-Sicherheit?. ?Start ist am 12. Februar 2021 mit der Vorstellung des neuen BSI-Lageberichts zu IT-Sicherheit. Es folgen ?IT-Notfall! Was nun?!? am 19. Februar und ?Erpressungstrojanern einen Strich durch die Rechnung machen? am 23. Februar. Die Veranstaltungsreihe endet mit dem Vortrag ?IT-Sicherheit im Mittelstand ? Trends und Tendenzen, Erfahrungen und Handlungstipps? am 26. Februar.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung über den Terminkalender auf der IHK-Homepage (www.saarland.ihk.de).