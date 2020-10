Online-Workshop Businessplan

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg bietet einen kostenfreien Online-Workshop Businessplan an. Die virtuelle Veranstaltung findet am Donnerstag, 29. Oktober, 10 bis 12.30 Uhr, statt. ?Der Workshop richtet sich an Gründerinnen und Gründer, die eine Geschäftsidee haben, aber z. B. für die Beantragung von öffentlichen Fördermitteln oder Bankgesprächen einen detaillierten Businessplan oder ein ausgefeiltes Konzept benötigen?, sagt IHK-Ansprechpartner Daniel Kohring: ?Im Workshop wollen wir entsprechende Voraussetzungen erläutern und die Vorgehensweise bei der Erstellung eines Konzepts oder Businessplans darstellen.? Nähere Informationen und Anmeldung unter www.ihk-bonn.de, Webcode @6491786.