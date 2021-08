Online-Zertifikats-Lehrgang: „Strategisches IT-Management – Qualifizierung zum strategischen IT-Manager“

In der CON.ECT Business Academy bieten wir Ihnen ein umfassendes Programm an hochkarätigen Events, zertifizierten Ausbildungsprogrammen, Seminaren und Workshops. Angeboten werden zertifizierte Ausbildungsprogramme wie z. B. Prozessmanagement, Requirements Engineering nach IREB, VeriSMTM, DevOps nach EXIN, SCRUM, SAFe® Agilist, CISSP & CSSLP, Enterprise Architecture Management, IT-Strategie u.v.m.

Als Bildungsanbieter ist die CON.ECT Wien-Cert zertifiziert sowie in der Liste geeigneter Unternehmen der ANKÖ.

Der CON.ECT Online-Zertifikat-Lehrgangs besteht aus 8 Modulen, wobei jedes davon individuell buchbar ist. Es können verschiedene Module innerhalb des Lehrgangs kombiniert werden. Die chronologische Reihenfolge muss nicht eingehalten werden.

Online Zertifikats-Lehrgang:

Strategisches IT-Management – Qualifizierung zum strategischen IT-Manager

Referenten: Dipl.-Hdl. Ing. Ernst Tiemeyer,

Co-Referenten: Mathias Traugott BA, Univ.-Prof. Mag. Dr. Helmut Zsifkovits

Dauer: 8 eintägige Module (auch einzeln buchbar)

Zeitlicher Rahmen der Module: 9.00–17.00 Uhr

Ort: Online- oder Präsenz-Seminar je nach Vereinbarung!

Für einen Kurzüberblick aller Module, finden Sie hier ein Video mit Dipl.-Hdl. Tiemeyer und Univ.-Prof. Mag. Dr. Zsifkovits.

Zielgruppe

Der Lehrgang richtet sich vor allem an Fach- und Führungskräfte aus dem IT-Management, die zunehmend strategische Aufgaben wahrnehmen wollen und müssen. Sie sollen befähigt werden, diese Aufgaben in vielfältigen strategischen IT- Handlungsfeldern verantwortlich zu übernehmen und umzusetzen.

CIO, IT-LeiterInnen (Head of IT), Strategische IT- ManagerInnen (Head of strategic IT), CDO, CTO

Enterprise Architects (Head of IT-Enterprise Architecture, Senior IT-Architects, Application/Solution Architects, System Architects, Software Architects etc.)

IT-Innovation-Manager, Digital Business Experts

Informationsmanager und Data Experts

IT-Verantwortliche für ausgewählte Domänen (IT-Systeme, Plattformen, Service Desk)

Verantwortliche der Bereiche Development & Operations, IT-Servicemanagement

IT-ProjektmanagerInnen (aktuell u. zukünftig)

Dieser Online-Lehrgang der CON•ECT Business Academy wird live sowie dialogorientiert durchgeführt und findet in kleinen Gruppen statt, sodass die Referenten gezielt auf unternehmensspezifische Problemstellungen und Fragen der Teilnehmenden eingehen können.

Mit Bestehen der Prüfung am Ende des Lehrgangs erhalten die Teilnehmer das Zertifikat „Strategischer IT-Manager“.

Übersicht der Termine im 2. Halbjahr:

Modul 1:

IT-Strategien entwickeln & umsetzen,

Strategische IT-Planung & IT-Steuerung 15. September 2021

Modul 2:

Enterprise-IT-Architekturmanagement (EAM) 29. September 2021

Modul 3:

Digital Business und IT-Management 13. Oktober 2021

Modul 4:

Strategisches Enterprise IT-Servicemanagement 27. Oktober 2021

Modul 5:

IT-Portfoliomanagement (Projekte, Produkte/IT-Services, Applikationen) 10. November 2021

Modul 6:

Strategisches Personal- und Finanzmanagement in der IT 24. November 2021

Modul 7:

IT-Partnermanagement und strategisches IT-Sourcing 1. Dezember 2021

Modul 8:

IT-Governance, Strategisches IT-Risk-, Security-

und Compliance-Management 15. Dezember 2021

Modul 1 – am 15. September 2021

IT-Strategien entwickeln & umsetzen, Strategische IT-Planung & IT-Steuerung

Positionsbestimmung fu?r die IT (Visioning, Werte etc.), IT-Strategien entwickeln und kommunizieren (SWOT-Analysen, Zielkatalog, Teilstrategien, IT-Roadmapping); IT- Strategien erfolgreich umsetzen (IT-Masterplan, IT- Projektportfolio), IT-Organisation; IT-Planungen; Strategisches IT-Controlling (KPIs, Benchmarking).

Mehr Informationen hier.

Modul 2 – am 29. September 2021

Enterprise-IT-Architekturmanagement (EAM)

EAM positionieren, Scoping und Valuemanagement; EA-Handlungsfelder mit Rollen und Verantwortlichkeiten; Szenarien für Use Cases, Methoden und Instrumente; EA-Governance und agile Organisation, Business-IT-Landschaften planen/steuern, Framework TOGAF.

Mehr Informationen hier.

Modul 3 – am 13. Oktober 2021

Digital Business und IT-Management

IT-Managementaufgabe »Digitale Transformation«, Digitale Technologien und Platt- formen, Digitalisierungsstrategien entwickeln und umsetzen, Management-Handlungsfelder fu?r digitale Transformationsvorhaben, Digital Change.

Mehr Informationen hier.

Modul 4 – 24. Oktober 2021

Strategisches Enterprise IT-Servicemanagement

IT-Serviceprozesse und Framework ITIL, IT-Service-Strategie entwickeln und umsetzen (Roadmap), Strategische Assessments zu IT-Servicequalita?t. Service-Katalogmanagement und SLA-Management; SLA-Controlling.

Mehr Informationen hier.

Modul 5 – am 10. November 2021

IT-Portfoliomanagement (Projekte, Produkte/IT-Services, Applikationen)

Multiprojektmanagement – Prozesse, Aufgaben und Boards; strategisches IT-Produktmanagement (IT-Systeme und IT-Plattformen; z. B. Cloud-Plattformen, Data Management, Integrationsplattformen), IT-Service-Portfolios, strategisches Application-Portfolio.

Mehr Informationen hier.

Modul 6 – am 24. November 2021

Strategisches Personal- und Finanzmanagement in der IT

Strategische IT-Personalplanung, Recruiting und Personalentwicklung, Leadership neu gedacht; Planung zukunftsfa?higer IT-Investitionen, IT-Budgetierung, Kennzahlen (IT-Balanced Scorecard) und IT-Benchmarking.

Mehr Informationen hier.

Modul 7 – am 1. Dezember 2021

IT-Partnermanagement und strategisches IT-Sourcing

Aufgabenfelder des Relationship Managements, Stakeholder Management, Kundenmanagement (Demand-Management, IT-Marketing), Strategien im IT-Sourcing (Rahmenentscheidungen, strategisches IT-Lieferantenmanagement).

Mehr Informationen hier.

Modul 8 – am 15. Dezember 2021

IT-Governance, Strategisches IT-Risk-, Security- und Compliance-Management

Unternehmenssteuerung und Business-IT-Alignment, IT-Riskmanagement zu IT- Systemen und IT-Projekten, Cyber-Security-Policy und strategische Entscheidungen, Corporate IT-Compliance erfolgreich umsetzen.

Mehr Informationen hier.

Preise:

Einzelmodule: € 900,-

Frühbucher: € 800,-*

Gesamtlehrgang: € 5.600,-

Frühbucher: € 4.800,-*

*bis 4 Wochen vor dem (ersten) Kurstermin

Alle Preise zzgl. 20% MwSt.

Referenten:

Dipl.-Hdl. Ernst Tiemeyer (strategischer IT-Consultant, Digital Strategist, Hochschullehrer, Fachjournalist)

Co-Referenten:

Mathias Traugott BA (Punctavista),

Univ.-Prof. Mag. Dr. Helmut Zsifkovits (Leiter des Lehrstuhls Industrielogistik an der Montanuniversita?t Leoben, Lehrender an verschiedenen Universita?ten und Fachhochschulen in O?sterreich, Kolumbien, Deutschland).