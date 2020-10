Online-Zollseminar: Erste Schritte Exportkontrolle – Einführung in die Zoll-und Exportkontrolle im Unternehmen

Rinteln, den 22. Oktober 2020: Die Vorschriften zur Exportkontrolle sind komplex. Um diese einzuhalten erfordert es im Unternehmen eine entsprechende innerbetriebliche Organisation. Doch wie sieht eine solche Organisation aus? Welche Bereiche müssen geprüft und welche Rechtsgrundlagen beachtet werden? Welche Maßnahmen sind notwendig und sinnvoll? Hier setzt das Zollseminar bzw. die Schulung zur Außenwirtschaft von Lernen-Online24.de an.

In diesem Online-Seminar für Einsteiger (m/w/d) rund um Exportkontrolle und Zoll wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern grundlegendes Wissen für die Einhaltung der Exportkontroll-Vorschriften vermittelt. Sie werden über die rechtlichen Grundlagen informiert und erhalten einen Einblick in die zu prüfenden Bereiche: Güter, Embargos, Sanktionslisten und kritische Endverwendung.

Des Weiteren beinhaltet die Schulung zur Außenwirtschaft Informationen zu Risiken und Verantwortlichkeiten bei Pflichtverstößen.

Auch wird in dem Zollseminar auf die innerbetriebliche Organisation in Form eines sogenannten Internal Compliance Programms (ICP) und die Antragsstellung für Genehmigungen beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hingewiesen.

Im Detail beinhaltet das Zollseminar die folgenden Themen:

– Grundsätze der Exportkontrolle

– Zu beachtende Rechtsvorschriften

– Güterlistenprüfung: Ausfuhrliste, EG Dual-Use Verordnung

– Länderbezogene Beschränkungen: Embargoprüfung

– Finanzsanktionen: Prüfung der Geschäftskontakte gegen die Sanktionslisten

– Kritische Endverwendung: “Red Flag Checkliste”

– Risiken und Haftung bei Verstößen

– Rollen: Ausfuhrverantwortlicher und Exportkontrollbeauftragter

– Internes Compliance Programm (ICP)

– Hinweise zum Antragsverfahren von Genehmigungen

– Informationsquellen

Das Zollseminar / die Schulung zur Außenwirtschaft “Einführung in die Exportkontrolle” findet am 10.12.2020 online in der Zeit von 9.00 bis 14.15 statt.

Weitere Informationen zu dieser Schulung zur Außenwirtschaft entnehmen Interessierte bitte der Lernplattform Lernen-Online24.