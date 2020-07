Onlineplattform www.nfz-messe.com startet aktuelle Berichterstattung

Obwohl in diesem Jahr bereits fast alle Messen, Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen aus dem Nutzfahrzeugbereich abgesagt oder langfristig verschoben wurden, hat die Nutzfahrzeug- und Zulieferindustrie nichts von ihrer Innovationskraft verloren. Der Münchner HUSS-VERLAG geht deshalb auch in diesem Jahr mit seiner Onlineplattform www.nfz-messe.com an den Start. Vom 15. Juli bis zum 31. Oktober 2020 werden die Redaktionen der Publikationen busplaner, LOGISTRA, PROFI-Werkstatt, Transport, Unterwegs auf der Autobahn und VISION mobility ergänzend zu den bekannten Print- und Onlinemedien aus dem HUSS-VERLAG über die neuesten Produkte, Entwicklungen und Trends aus der Nutzfahrzeug- und Zulieferbranche mit aktuellen Texten, Hintergrundberichten, Interviews, Bildergalerien und Videos digital berichten. Als wichtiges neues Format wird auf der Onlineplattform www.nfz-messe.com zusätzlich zu den redaktionellen Inhalten eine virtuelle Messe integriert, auf der Anbieter aus dem Bereich der Nutzfahrzeug- und Zulieferindustrie ihre ?Messeneuheiten? exklusiv präsentieren können.

?Um in dieser schwierigen konjunkturellen Phase ohne Veranstaltungen unseren Kunden und Partnern dennoch die Möglichkeit zu geben, direkt mit Kunden und interessierten Besuchern in Kontakt zu treten, haben wir als Mediendienstleister diese Möglichkeit der virtuellen Begegnung auf dem digitalen Messestand geschaffen?, so Rainer Langhammer, Geschäftsführer des HUSS-VERLAGS.

Um an der virtuellen Messe teilnehmen zu können, die vom 24.09. bis 08.10. stattfindet, ist eine Registrierung unter folgendem Link erforderlich: https://nfz-messe.expo-ip.com

Im Rahmen der virtuellen Messe werden auch zwei Online-Expertenrunden der Reihe ?VISION mobility THINK TANK? stattfinden. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter: www.vision-mobility.de/tt

Am 30. September 2020, 10:30 bis 11:30 Uhr, moderiert Gregor Soller, Chefredakteur VISION mobility, den Think Tank ?Kosten und Stress runter ? so kann die Digitalisierung Logistiker, Service und Fahrer entlasten?. Es geht darum, wie sinnvolle Software die Arbeit am Rechner und Steuer erheblich erleichtern können. ?In unserem Panel diskutieren wir Lösungen, welche den mobilen Job vereinfachen. Zudem wollen wir aufzeigen, wo die Potenziale und Grenzen der Systeme liegen ? falls es mal wieder ein Funkloch oder einen Systemabsturz gibt?, erläutert Gregor Soller.

Am 6. Oktober 2020, 10:30 bis 11:30 Uhr, moderiert Christine Harttmann, stellv. Chefredakteurin der Zeitung Transport, die Expertenrunde ?Neue umweltschonende Antriebstechnologien ? die Transport- und Speditionsbranche zwischen Wunsch und Wirklichkeit?. Im Zuge des Pariser Klimaabkommens hat sich Deutschland zur weitgehenden Klimaneutralität bis 2050 verpflichtet. Bereits bis 2030 sollen 55 Prozent der Treibhausgase eingespart werden ? auch im Verkehrssektor. ?Die Transportbranche stellt dies vor große Herausforderungen, zumal ihnen der Markt bisher kaum geeignete Lösungen bereitstellt?, sagt Christine Harttmann.

