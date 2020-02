Onlineprinters expandiert in Spanien

Nach Großbritannien und Skandinavien verstärkt sich die Onlineprinters-Gruppe auch auf dem spanischen Markt. Bereits im Januar konnte der Kauf der Druckerei Copysell und der dazugehörigen Großformat-Fertigung SombraCero abgeschlossen werden. Copysell ist mit einer eigenen Fertigung südlich von Madrid und mit fünf Shops im Großraum der spanischen Metropole vertreten.

Bereits seit 2011 steht spanischen Kunden ein eigener Onlineprinters-Shop zur Verfügung. ?Der spanische Ländershop hat sich seither sehr positiv entwickelt. Der Markt in Spanien bietet noch viel Potential, das wir gemeinsam mit unserem neuen Tochterunternehmen für die Onlineprinters-Gruppe erschließen werden. Mit Madrid haben wir einen geeigneten Standort, um von dort Kunden auf der kompletten iberischen Halbinsel sowie in Portugal schnell mit Drucksachen zu beliefern?, kommentiert Roland Keppler, CEO von Onlineprinters, den Kauf.

Jose A. Rivero Baro (CEO), der Gründer von Copysell, wird das Unternehmen gemeinsam mit Francisco Cembranos (CCO) und Alberto Fernandez (CFO) führen. Jose A. Rivero Baro und Francisco Cembranos haben gemeinsam Sombra Cero gegründet. ?Mit unseren spanischen Kollegen haben wir erfahrene Fachleute dazugewonnen und versprechen uns von der größeren Marktnähe bessere Entwicklungschancen unseres Ländermarktes. Vom Wachstum der Onlineprinters-Gruppe profitieren auch unsere Standorte in Deutschland?, sagt Roland Keppler.

Die Onlineprinters-Gruppe, die in Deutschland unter der Marke diedruckerei.de auftritt, zählt zu den führenden Onlinedruckereien Europas, beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeiter und stellte letztes Jahr über 3,2 Milliarden gedruckte Werbemittel her. Mehr als 3000 Druckprodukte von Visitenkarten, Briefpapier und Flyern über Kataloge und Broschüren bis hin zu großformatigen Werbesystemen vertreibt das Unternehmen an 1.000.000 Kunden in 30 Ländern Europas. Diese können ihre Druckprodukte über mehr als 20 Webshops in 11 verschiedenen Sprachen unkompliziert und 24 Stunden am Tag über das Internet bestellen. International ist der Onlinedruck-Dienstleister unter dem Markennamen Onlineprinters bekannt. Neben dem britischen Marktführer Solopress und dem Hauptakteur im skandinavischen Markt, LaserTryk, ist auch die spanische Druckerei Copysell Teil der Onlineprinters-Gruppe.

