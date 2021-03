onrooby und die Bauernkäserei Wolters / Q-Regio

Der regionale Lebensmittelhersteller ?Bauernkäserei Wolter / Q-Regio? digitalisiert mit Hilfe von onrooby seine Prozesse und implementiert Warenwirtschaft und Webshop in einem IT-System.

Die Bauernkäserei Wolters entwickelt seit über 10 Jahren hochwertige Käsespezialitäten und vertreibt über die Verkaufsplattform ?Q-Regio? regionale Lebensmittel aus Brandenburg und ist dabei überaus erfolgreich.

Kooperationen mit Produzenten und Partnern aus der Region, deren oberste Priorität auch die besondere Qualität der Waren ist, bilden die wichtigste Grundlage für den Erfolg.

Q-Regio vermarktet über 1.400 regionale Spezialitäten und setzt bei der komplexen Geschäftsabwicklung und der notwendigen Digitalisierung der Prozesse auf die enge Zusammenarbeit mit der onrooby GmbH.

Zitat von Pieter Wolters,

Geschäftsführer der Bauernkäserei Wolters

?Ein herausragender Schritt war und ist vor allem die moderne Cloud- Technologie der onrooby GmbH, mit der wir in der Lage sind, sehr einfach unsere verschiedenen Standorte und Filialen online an das zentrale System anzubinden. Auch die direkte Anbindung von Drittsystemen, wie die Buchhaltungssoftware ?DATEV?, erleichtern die tägliche Arbeit und erhöhen die Produktivität des gesamten Unternehmens. Damit wurde die Grundlage für weiteres, gesundes Wachstum geschaffen.?

Zitat von Sascha Quindt,

Geschäftsführer der onrooby GmbH

?Wir haben großen Wert darauf gelegt, die verschiedenen Anforderungen an die branchenspezifischen Produktspezifikation (Verkaufsmengen, Nährwerte, Allergene, etc.) in der Lebensmittelbranche zu erfüllen. Besonders froh bin ich, dass wir durch unsere enge Zusammenarbeit mit Herrn Wolters und seinem Team dauerhaft dabei helfen können, ihre unterschiedlichsten Daten in einer einfachen und flexiblen Form zu verwalten. Hierdurch wird auch der Datenaustausch mit beliebigen externen digitalen Plattformen und Portalen ermöglicht, was in der heutigen Zeit einen großen Sprung in Richtung Digitalisierung und damit einer deutlichen Steigerung der Effizienz bedeutet.?

Q-Regio führt Warenwirtschaftssystem der onrooby GmbH ein

Durch die Einführung des Warenwirtschaftssystems der onrooby GmbH können die Mitarbeiter:innen der Bauernkäserei Wolters nun die vielen unterschiedlichen Partner und Produkte an einem Ort verwalten. Durch?trademate als cloudbasiertes Warenwirtschaftssystem wird eine enge?Verzahnung von Filialgeschäft und Onlineverkauf ermöglicht. Warenbestände und Zahlungsflüsse werden in Echtzeit auf allen Verkaufskanälen zur Verfügung gestellt.

Die vollständige Integration der Webshops in trademate ermöglicht?einen zentralen Zugang zu allen erforderlichen Informationen ? auch für weitere und zukünftige Partner ? so dass Q-Regio jetzt nicht nur regional sondern auch digital bestens aufgestellt ist!

Zitat von Nancy Dräger,

Leitung Verkaufsinnendienst

?Das neue System der onrooby GmbH hat zu einer deutlichen Arbeitserleichterung geführt: Früher mussten wir Daten in mehreren Systemen (Warenwirtschaft, Webshop und Kassensystem) anlegen und verwalten. Jetzt arbeiten mein Team und ich nur noch mit einem System und die Daten stehen sofort in allen Bereichen stets aktuell zu Verfügung. Aber nicht nur die einfachere Stammdatenpflege erleichtert die tägliche Arbeit: Besonders die Integration der verschiedenen Webshops mit der internen Warenwirtschaft sorgen bei uns nun für schnittstellen- und fehlerfreie Prozesse.?

Ausblick

onrooby und die Bauernkäserei Wolters stehen aber erst am Anfang ihrer langfristig geplanten engen Zusammenarbeit:

Als Nächstes steht die digitale und mobile Kommissionierung auf dem Plan. Damit werden durch den Einsatz modernster Techniken und Werkzeuge die Prozesse der Bauernkäserei Wolters und der Q-Regio laufend verbessert und weiter digitalisiert, so dass diese enge Zusammenarbeit weiter Früchte tragen wird!

Über die Bauernkäserei Wolters

Regionale Produkte und ländliches Lebensmittelhandwerk sind die Leidenschaft der Bauernkäserei Wolters: Mit ihrer besonderen Qualität bietet die Bauernkäserei Wolters seit über 10 Jahren Produkte, die nach lokalen Verfahren und Traditionen in Ihrer Nähe hergestellt werden. Sie sind natürlich, authentisch, handwerklich – dafür steht die Bauernkäserei Wolters und Q-Regio: Aus der Region für die Region.

Mehr über die Bauernkäserei Wolters und Q-Regio erfahren Sie hier: https://www.q-regio.de

Über die onrooby

onrooby berät Sie individuell und langfristig bei der Transformation in das digitale Zeitalter und bietet mit trademate, dem prozessoptimierte Warenwirtschaftssystem mit integrierten Webshops, die ideale Basis um diesen Weg erfolgreich gemeinsam zu gehen.

Erfahren Sie mehr über die onrooby GmbH: https://onrooby.com

Erfahren Sie mehr über trademate: https://trademate.de

