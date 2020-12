Opalis Consulting dockt bei AKQUINET an

Die akquinet AG hat 25,1 % der Opalis Consulting GmbH erworben. Die Unternehmen wollen ihr ergänzendes Know-how gemeinsam nutzen. Opalis Consulting bringt besondere Erfahrung und Wissen im IT-Management und Business Development ein, AKQUINET seine Kompetenzen in IT-Implementierung und -Betrieb.

?Das Team der Opalis Consulting kennt sich bestens aus an der Schnittstelle zwischen Business-Prozessen und IT, fängt also in der Kundenberatung teilweise vor unseren IT-Dienstleistungen an?, erklärt Olaf Lange (re. im Bild), Vorstandsmitglied von AKQUINET, die Entscheidung, sich an der Opalis Consulting mit 25,1 % zu beteiligen. Die Hamburger Opalis Consulting GmbH betreut mit 16 Mitarbeitenden seit zehn Jahren Kunden aus den Branchen Industrie, Medien, Luftfahrt, Transport und Logistik, wie unter anderem NXP oder die Hamburg Port Authority. ?Wir pflegen seit Langem gute Kontakte zu AKQUINET, haben teilweise auch dieselben Kunden und Vertriebsaktivitäten. Das Wichtigste ist aber dieselbe Haltung, wie wir miteinander und mit unseren Kunden umgehen, arbeiten und so Projekte zum Erfolg führen. Daher ist die Entscheidung mit AKQUINET auch unternehmerisch ?enger zusammen zu arbeiten, nur konsequent?, sagt Opalis-Geschäftsführer Manfred Reinecke (li. im Bild). Unternehmensname und Außenauftritt von Opalis bleiben bestehen. Mit Bezug des gerade im Bau befindlichen AKQUINET-Hauses Ende 2022 in Hamburg-Bramfeld wollen die beiden Unternehmen räumlich zusammenrücken.

