Opawica Explorations unterzeichnet Dienstleistungsvereinbarung mit GoldSpot Discoveries Corp.



Vancouver, B.C. – 16. Juni 2021 – Opawica Explorations Inc. (TSX.V: OPW) (OTC Pink: OPWEF) (das Unternehmen oder Opawica) freut sich bekanntzugeben, dass es GoldSpot Discoveries Corp. (TSXV: SPOT, OTCQX: SPOFF) (GoldSpot) mit der Unterstützung bei der Exploration von Opawicas Projekten im Grünsteingürtel Abitibi in Quebec und Zentralneufundland beauftragt hat. Ein großes, kollaboratives Team von Geowissenschaftlern und Datenwissenschaftlern von GoldSpot bemüht sich, die Entdeckungschancen mit Hilfe von GoldSpots unternehmenseigener Technologie und Erfahrung in Geowissenschaft zu maximieren. GoldSpot ist ein führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, das die Mineralentdeckung durch maschinelles Lernen transformiert.

Blake Morgan, President und CEO des Unternehmens, kommentierte: GoldSpot mit seiner Erfolgsbilanz und seiner umfangreichen Kenntnis von Abitibi beauftragt zu haben, ist ein bedeutender Schritt vorwärts für Opawica. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit GoldSpot und die Anwendung modernster Explorationstechnologien in unseren Liegenschaften. Der Erfolg von GoldSpots modernem, intelligentem Ansatz bei der Entdeckung beachtlicher Vorkommen in Neufundland, wird die Aussicht auf Erfolg in unseren Liegenschaften deutlich erhöhen. Opawica führte am 31. Mai 2021 und am 4. Juni 2021 eine Privatplatzierung im Wert von 5,28 Millionen Dollar aus, und ein 10.000 Meter-Bohrprogramm ist voll finanziert mit einem Budget, das bei Bedarf erhöht werden kann. Dies ist die größte Vereinbarung, die GoldSpot dieses Jahr abschloss, und ein Beweis für das Vertrauen, das die Geschäftsführung von GoldSpot in Opawicas Anlagen und sein Führungsteam hat.

„GoldSpot entstand aus einem großflächigen Pilotprojekt basierend auf über Jahrzehnte gesammelte Daten aus dem Abitibi-Gürtel in Quebec. Daher freuen wir uns sehr über den größten Abschluss in diesem Jahr einschließlich zusätzlicher Royalties und Royalty-Optionen, der unser Royalty-Portfolio in Neufundland bedeutend erweitert, äußerte Denis Laviolette, Executive Chairman und Präsident von GoldSpot. Das Team von GoldSpot wird eng mit Opawica bei der Analyse geologischer, geochemischer und geophysikalischer Daten zusammenarbeiten, um Explorationspläne und Bohrziele zu generieren, die durch das erfahrene technische Team von Opawica geprüft werden.

GoldSpot wird seine Expertise in künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen in den nächsten 18 Monaten nutzen, um bohrbereite Ziele abzugrenzen und ertragreiche regionale Gebiete für Opawicas Projektportfolio zu identifizieren. Als Vergütung für diese Dienstleistungen, wurde GoldSpot eine Net Smelter Return-(NSR)-Royalty von 0,5 % am Projekt Bazooka des Unternehmens in Quebec und die folgenden Royalty-Optionen gewährt:

– Option zum Erwerb weiterer 0,5 % NSR am Projekt Bazooka in Quebec für 1 Million Dollar;

– Option zum Erwerb von 0,5 % NSR am Projekt McWatters in Quebec für 1 Million Dollar;

– Option zum Erwerb von 0,5 % NSR am Projekt Arrowhead in Quebec für 1 Million Dollar;

– Option zum Erwerb von 0,5 % NSR am Projekt Chapel Island in Neufundland für 1 Million Dollar

– Option zum Erwerb von 0,5 % NSR am Projekt Eclipse in Neufundland für 1 Million Dollar;

– Option zum Erwerb von 0,5 % NSR am Projekt Density in Neufundland für 1 Million Dollar;

– Option zum Erwerb von 0,5 % NSR am Projekt Mass in Neufundland für 1 Million Dollar;

– Option zum Erwerb von 0,5 % NSR am Projekt Enterprise in Neufundland für 1 Million Dollar; und

– Option zum Erwerb von 0,5 % NSR am Projekt Lil d–Espoir Lake in Neufundland

– für 1 Million Dollar

Highlights der Liegenschaft:

Bazooka, Quebec Abitibi

Das Projekt schließt an die südwestliche Grenze von Yamana Golds Goldliegenschaft Wasamac an, die bestehende nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von 1,8 Millionen Unzen Gold zu 2,56 Gramm Gold pro Tonne aufweist. Nachgewiesene 1,028 Millionen Tonnen zu 2,66 g/t Au und wahrscheinliche 20,427 Millionen Tonnen zu 2,56 g/ Au (Pressemeldung von Yamana Gold vom 21. Januar 2021) 1. In den Jahren 2003-05 ergaben Bohrungen weitverbreitete Goldmineralisierung von ein paar Hundert ppb bis zu 316,23 g/t Au über 1 m in Bohrloch BA-03-02A (Technical Report on Bazooka, R.W. Laakso, P.Eng., 2010).

Arrowhead, Quebec Abitibi

Die Liegenschaft Arrowhead ist komplett von Agnico Eagle Mines Ltd, einem wichtigen Goldproduzenten in der Region Abitibi, der vor kurzem ein bedeutendes Bohrprogramm westlich und nördlich von Arrowhead ausführte, umgeben. Frühere Bohrlöcher in der Liegenschaft durchschnitten 40 Gold-Kupfer mineralisierte Zonen, die das Potenzial der Liegenschaft für vier Arten von Mineralisierung erhöhen: Goldreiche VMS-Vorkommen wie in den Minen Bousquet #2 und LaRonde; VMS-Vorkommen wie in der Mine Louvicourt; goldreiche polymetallische Erzgänge wie in den Minen Doyon und Mouska; und goldhaltige Quarz-Karbonat-Gänge in Verbindung mit regionalen Ost-West verlaufenden Verwerfungen und Scherzonen wie in den Minen O–Brien, Kewagama, Central-Cadillac, Wood-Cadillac und Lapa (Technical Report on Arrowhead, Yvan Bussières, P.Eng., OIQ # 31985, 2016).

Liegenschaften McWatters und Bazooka, Quebec Abitibi

Die Liegenschaften McWatters und Bazooka Properties sind eine Forstsetzung der Long Bars Zone Break der Liegenschaft Yorbeau Rouyn mit einer Ressource von insgesamt 705.020 Unzen Gold aus dem Vorkommen Augmitto mit nachgewiesenen und angedeuteten 247.000 Tonnen mit einem Gehalt von 6,08 g/t Au1, vermuteten 633.000 Tonnen mit 7.79 g/t Au (Yorbeau Resources Inc. NI43-101 1. Oktober 2011). Vorkommen Astoria – nachgewiesene und angedeutete 1.429.564 Tonnen mit einem Gehalt von 5,18 g/t Au, vermutete 302.597 Tonnen mit 5,4 g/t Au 1 (Yorbeau Resources Inc. NI43- 101 3. Oktober 2005).

Darüber hinaus liegt die Liegenschaft Granada Gold (715.000 Unzen Goldressource) mit nachgewiesenen und angedeuteten 5,96 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,34 g/t Au1, vermuteten 1,278 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 6,46 g/ Au (Granada Gold Mine Inc , NI 43-101 15. März 2021) ebenfalls zwischen den Liegenschaften McWatters und Bazooka.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59041/Opawica170621_DE_PRCOM.001.png

Abbildung 1: Opawica Explorations Projekte in Quebec Abitibi

Herr Derrick Strickland P.Geo. (OIQ #35402) ist die qualifizierte Person für Opawica Explorations Inc. und genehmigt den technischen Inhalt dieser Pressemeldung 1. Die qualifizierte Person hat die Information zum Grünsteingürtel Abitibi und Marathon Gold Corporations Liegenschaft Valentine Lake nicht qualifiziert, und die enthaltene Information gibt nicht unbedingt Aufschluss über die Mineralisierung in den Liegenschaften des Unternehmens, die Gegenstand dieser Pressemeldung sind. Mineralisierung in/ oder in der Nähe und / oder ähnliche geologische Eigenarten geben nicht unbedingt Aufschluss über Mineralisierung in den Liegenschaften des Unternehmens.

Über Opawica Explorations Inc.

Opawica Explorations Inc. ist ein junges kanadisches Explorationsunternehmen mit einem starken Portfolio von Edel- und Grundmetallliegenschaften in der Region Rouyn-Noranda im Goldgürtel Abitibi in Québec, Zentralneufundland und Labrador. Die Geschäftsführung des Unternehmens verfügt über eine Erfolgsbilanz in der Entdeckung und Entwicklung erfolgreicher Explorationsprojekte. Das Ziel des Unternehmens liegt in der Erhöhung der Wertschöpfung für Aktionäre durch die Entwicklung von Explorationsprojekten mit Hilfe kostengünstiger Explorationstechnologien, des Erwerbs weiterer Explorationsliegenschaften und der Bildung von Partnerschaften mit Industrieführern durch Joint Venture oder Verkauf.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Blake Morgan

President and Chief Executive Officer

Opawica Explorations Inc.

Telefon: 604-681-3170

Fax: 604-681-3552

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Dienstleistungsorgane (gemäß der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen des Unternehmens und auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: die Marktbedingungen, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, der tatsächlichen Ergebnisse der Explorations- und anderer Aktivitäten des Unternehmens, der Umweltrisiken, der zukünftigen Metallpreise, der Betriebsrisiken, Unfälle, arbeitsrechtliche Probleme, Verzögerungen bei dem Erhalt von behördlichen Genehmigungen und Zulassungen sowie anderer Risiken der Bergbaubranche. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese Vorsichtshinweise und jene in unseren kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind, eingeschränkt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!