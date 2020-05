Open Compute Project Foundation (OCP) gibt Virginia Tech als Gewinner des Symposiums 2020 für Zukunftstechnologien bekannt

Die Open Compute Project Foundation (OCP), ist eine kollaborative Gemeinschaft, die sich auf die Neugestaltung von Hardware-Technologie konzentriert, um die wachsenden Anforderungen an die Rechenzentrums-Infrastruktur effizient zu unterstützen, hat heute mitgeteilt, dass Virginia Tech der Gewinner des Symposiums für Zukunftstechnologien 2020 ist. Das Symposium ist eine OCP-Initiative, die Unternehmensgründer, Wissenschaftler, Analysten und Investoren zusammenbringt, um gemeinsam zukünftige Probleme der Industrie zu lösen und die Produktion durch Partnerschaften und Open-Source-Forschung & Entwicklung zu beschleunigen. Die ganztägige, virtuelle Veranstaltung findet am 15. Mai, in Verbindung mit dem virtuellen OCP Summit 2020, der vom 12. bis 15. Mai abgehalten wird, statt.

Mitglieder des Virginia Tech Center für Power Electronics Systems werden während des Symposiums mit einem Preis in der Höhe von 10.000 US$ für ihren Beitrag mit dem Titel “3kW-Stromversorgungsdesign mit einfacher Herstellbarkeit für 48 V Bus Power Architektur? ausgezeichnet. Das Papier diskutiert Methoden für Rechenzentren, um DC-Einheiten für eine 3kW-Stromversorgung von 48V-Architekturen, mit vereinfachter Herstellung und geringeren Kosten, zu entwerfen, sowie einen vorgeführten Prototyp für 400V/48V 3kW 1MHz.

“Es ist in der Tat eine Freude, Teil des OCP-Symposiums für Zukunftstechnologien zu sein,? erklärt Fred C. Lee, emeritierter Universitätsprofessor am Center für Power Electronics Systems (CPES) an der Virginia Tech. ?Unser Forschungsteam an der Virginia Tech – CPES arbeitet seit Jahrzehnten an der Weiterentwicklung von Technologien der Leistungselektronik. Das Symposium ist für uns eine großartige Gelegenheit, unsere neuesten Forschungsergebnisse im Zusammenhang mit der nächsten Generation der Stromversorgungsarchitektur und der Energieumwandlungstechnologien für Rechenzentren zeitnah an die führenden Branchenorganisationen weiterzugeben. Dass wir für unsere Arbeit mit dem Titel “3kW-Stromversorgungsdesign mit einfacher Herstellbarkeit für 48 V Bus Power Architektur? die höchste Auszeichnung erhalten haben, bedeutet für unsere Studenten sehr viel und motiviert sie an weiteren Verbesserungen zu arbeiten.?

?Wir erhielten eine unglaubliche Resonanz auf das diesjährige Symposium für Zukunftstechnologien mit innovativen und kreativen Beiträgen von aufstrebenden Start-Ups, hoch angesehenen akademischen Organisationen und einigen etablierten Spitzenunternehmen der Branche,? kommentiert Rocky Bullock, CEO der Open Compute Project Foundation. ?Wir waren besonders beeindruckt von der Arbeit, die Virginia Tech in diesem Jahr zum Thema 48 V Bus Power Architektur eingereicht hat, und freuen uns darauf, dass das Team seine vorgeschlagenen Methoden während des Symposiums vorstellen wird.?

?Wir sind nach wie vor beeindruckt vom Ausmaß des Engagements und der Qualität der Themen, die von akademischen Kreisen und Start-Up-Gemeinschaften für das Symposium für Zukunftstechnologien eingereicht wurden,? fügt Allan Smith, Vorsitzender, OCP Future Technologies Symposium und Facebook Area 404 Lab Manager, hinzu. ?Der diesjährige Gewinner (Virginia Tech) hat die Industrie aufgefordert, ihre Energie-Architekturen zu überdenken.?

Bereits im zweiten Jahr in Folge ist das Symposium 2020 Future Technologies Teil des 4-tägigen virtuellen OCP Summit 2020. Das diesjährige Summit wird ein interaktives, virtuelles Erlebnis, auf das von überall auf der Welt zugegriffen werden kann und alle Schlüsselkomponenten des jährlichen globalen OCP Summits umfasst, einschließlich Keynotes, Gespräche in der Ausstellungshalle, begleitete Führungen und technische Workshops und dem OCP Experience Center. Klicken Sie bitte hier, um sich für den virtuellen OCP-Summit vom 12. bis 15. Mai 2020 zu registrieren. Die Anmeldung ist für alle Teilnehmer kostenlos und das vollständige Programm finden Sie bitte hier.

Die Open Compute Project Foundation (OCP) wurde 2011 mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Vorteile von Open Source und offener Zusammenarbeit auf die Hardware anzuwenden und das Innovationstempo rund um Netzwerkgeräte, Allzweck- und GPU-Server, Speichergeräte und -anwendungen sowie skalierbares Rack-Design für Rechenzentren zu erhöhen. Das Kooperationsmodell von OCP wird über das Rechenzentrum hinaus angewandt und trägt zur Weiterentwicklung der Telekommunikationsbranche und der EDGE-Infrastruktur bei. www.opencompute.org