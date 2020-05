Open Compute Project Foundation (OCP) kündigt neuen Sitz im Vorstand für Google und neues Vorstandsmitglied an

Die Open Compute Project Foundation (OCP), ist eine kollaborative Gemeinschaft, die sich auf die Neugestaltung von Hardware-Technologie konzentriert, um die wachsenden Anforderungen an die Rechenzentrums-Infrastruktur effizient zu unterstützen, gibt heute bekannt, dass Google nun ein Exekutivmitglied ist und einen Sitz in seinem Verwaltungsrat haben wird. Parthasarathy (Partha) Ranganathan wird als Direktor fungieren.

?Google war in den letzten Jahren in der OCP-Community sehr aktiv, und wir freuen uns, dass Google seine Beteiligung und das Potenzial für eine großartige technologische Zusammenarbeit ausweitet,? erklärt Rocky Bullock, CEO der Open Compute Project Foundation.

?Googles neue Vorstandsteilnahme zeigt, wie fundamental offene Hardware in der Branche nach wie vor ist, und der einzige Weg, wie wir weiterhin Innovationen in der Branche vorantreiben können, ist gemeinsam,? kommentiert Mark Roenigk, Vorsitzender des Vorstandes der Open Compute Project Foundation.

?Offene Standards für das System- und Hardware-Design sind unerlässlich, um den Anforderungen moderner Computer gerecht zu werden”, fügt Partha Ranganathan, angesehener Ingenieur bei Google, hinzu. ?Wir freuen uns darauf, unser Engagement in der OCP-Gemeinschaft auszuweiten, um der Branche zu mehr Auswahl und Flexibilität zu verhelfen.?

Über Dr. Partha Ranganathan

Partha Ranganathan ist ein angesehener Ingenieur bei Google, wo er die Systeme der nächsten Generation des Unternehmens entwirft. Davor war er HP Stipendiat und Cheftechnologe bei Hewlett Packard Labs, wo er die Forschung über Systeme und Datenzentren leitete. Er hat an mehreren interdisziplinären Systemprojekten mit weitreichenden Auswirkungen sowohl auf die akademische Welt als auch auf die Industrie gearbeitet, darunter weit verbreitete Innovationen bei energiebewussten Benutzerschnittstellen, heterogenen Mehrkern-Systemen, energieeffizienten Servern, Beschleunigern und disaggregierten und datenzentrierten Rechenzentren.

Dr. Ranganathan ist Miterfinder von mehr als 100 Patenten und hat außerdem zahlreiche Publikationen veröffentlicht, darunter mehrere preisgekrönte Arbeiten. Er wurde vom Business Insider zu einem der Top-15-Rockstars der Unternehmenstechnologie und vom MIT Tech Review zu einem der weltweit besten jungen Innovatoren ernannt. Er erhielt seinen B. Tech-Abschluss vom Indian Institute of Technology, Madras (wo er im letzten Jahr zu einem angesehenen Absolventen ernannt wurde) und seinen M.S. und Ph.D. von der Rice University, Houston. Er ist auch Mitglied des IEEE und ACM.

Die Open Compute Project Foundation (OCP) gibt heute ebenfalls die Wahl von Kushagra Vaid als Vertreter von Microsoft in den Vorstand bekannt. Herr Vaid ersetzt Mike Neil, der im vergangenen Jahr verantwortlich war. Herr Vaid ist seit 2014 aktiv für OCP tätig und war zuvor mehrere Jahre lang Mitglied des OCP-Inkubationsausschusses.

?OCP bedankt sich bei Mike Neil für seine Dienste als Mitglied des Vorstands, da wir im vergangenen Jahr sowohl wichtige Chancen als auch wichtige Herausforderungen erfolgreich bewältigt haben,? erklärt Rocky Bullock, CEO der Open Compute Project Foundation. ? Mikes aktive Teilnahme wurde von allen geschätzt?

Über Kushagra Vaid

Kushagra Vaid ist General Manager und renommierter Ingenieur in Microsofts Azure Geschäftsbereich und verantwortlich für die Architektur und das Design der Cloud-Hardware-Infrastruktur, in der die weltweiten Dienste von Azure gehostet werden. Kushagra hat maßgeblich zu Microsofts Erfolg als führender Betreiber von Public Clouds im Hyper-Scale-Bereich beigetragen und ist ein anerkannter Branchenführer in den Bereichen Infrastruktur-Innovation und Open-Source-Hardware. In dieser Rolle arbeitet Kushagra auch eng mit Führungskräften aus der Industrie, Risikokapitalgesellschaften und Start-Ups zusammen, um die Zukunft der Cloud-Infrastruktur zu gestalten und ist dabei ein einflussreicher Akteur des Wandels, der die innovative Neugestaltung neuer Technologien und Geschäftsmodelle vorantreibt.

Kushagra ist ein strategischer Berater der Global Semiconductor Alliance (GSA) und auch mehrerer Startups im Infrastrukturbereich. Er ist ein gefragter Hauptredner bei hochrangigen Konferenzen und Branchenveranstaltungen.

Bevor er 2007 zu Microsoft kam, war Kushagra Principal Engineer bei Intel, wo er unter anderem für die Technologiestrategie, die Architektur und das Design der Enterprise- und Cloud-CPUs/Plattformen von Intel verantwortlich war. Er hat mehr als 25 Forschungsarbeiten auf internationalen Konferenzen veröffentlicht und ist außerdem Inhaber von mehr als 30 Patenten in den Bereichen Computerarchitektur und Systemdesign.

Kushagra hat einen M.S. in Informatik (SUNY Binghamton) und einen B.E. in Computer Engineering (VJTI Mumbai).

Diese Nachricht wird während des virtuellen OCP-Summit 2020, der vom 12. bis 15. Mai stattfindet, kommuniziert. Der diesjährige Summit ist ein interaktives, virtuelles Erlebnis, das sich auf die Zusammenarbeit und auf Lösungen für die wachsenden Anforderungen der Rechenzentrums-Infrastruktur konzentriert. Die 4-tägige Veranstaltung umfasst Keynote-Sessions, begleitete Führungen, eine virtuelle Ausstellungshalle mit Vorträgen, technische Workshops und das OCP Experience Center. Klicken Sie bitte hier, um sich anzumelden. Die Anmeldung ist für alle Teilnehmer kostenlos und das vollständige Programm finden Sie bitte hier.

Die Open Compute Project Foundation (OCP) wurde 2011 mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Vorteile von Open Source und offener Zusammenarbeit auf die Hardware anzuwenden und das Innovationstempo rund um Netzwerkgeräte, Allzweck- und GPU-Server, Speichergeräte und -anwendungen sowie skalierbares Rack-Design für Rechenzentren zu erhöhen. Das Kooperationsmodell von OCP wird über das Rechenzentrum hinaus angewandt und trägt zur Weiterentwicklung der Telekommunikationsbranche und der EDGE-Infrastruktur bei. www.opencompute.org