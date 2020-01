Open Source Camp zu Bareos: Call for Papers eröffnet

Nürnberg, 23. Januar 2020

Let`s talk about backups! Dies ist der Titel des diesjährigen Open Source Camps (OSCamp) zum Thema Bareos, das am 19. Juni 2020 in Berlin stattfindet. Der Call for Papers für die Veranstaltung ist eröffnet: Die Organisatoren suchen nach Fallstudien, Berichten zu Migrationsszenarien und Talks über andere Sicherungsthemen.

Beiträge können bis zum 30. März 2020 unter opensourcecamp.de eingereicht werden.

Präsentationen sollen einen umfassenden technischen Einblick in Bareos enthalten und fortgeschrittenen Administratoren und Systemingenieuren neue Impulse für Datensicherung, Archivierung und Wiederherstellung geben. Jede Präsentation dauert 45 Minuten, einschließlich einer 5- bis 10-minütigen Q&A-Sitzung.

Für das Open Source Camp zum Thema Bareos arbeitet NETWAYS mit der Bareos GmbH & Co. KG zusammen. Das OSCamp versammelt die Community, Bareos-Benutzer und Entwickler – es ist die Gelegenheit, mit Gleichgesinnten zu sprechen und Fachwissen auszutauschen – als Redner auf der Bühne oder als Teilnehmer in Diskussionen und Pausen.

OSCamp #5 zum Thema Bareos findet direkt nach der stackconf am 19. Juni 2020 in Berlin statt. Weitere Informationen zur stackconf finden Sie auf stackconf.eu.

Early Bird Tickets sind weiterhin erhältlich.

Weitere Informationen unter opensourcecamp.de.

ÜBER DAS OPEN SOURCE CAMP

Das Open Source Camp (OSCamp) ist ein Konferenzformat, das sich der Entwicklung von Open Source-Projekten und -Produkten und deren Communities widmet.

Die eintägige Veranstaltung umfasst Fachvorträge und Tutorials zu technischen Hintergründen, Einblicke in die neuesten Entwicklungen, How-Tos sowie zukünftige Trends und Perspektiven. Die internationale Konferenz richtet sich an erfahrene Administratoren und Systemingenieure und konzentriert sich auf fortgeschrittene Themen.