openDEVS Developers Careerport startet als Projektplattform fu?r IT-Fachkräfte

Mit September 2020 startet openDEVS Developers Careerport als Unternehmen der openFORCE Unternehmensgruppe in der eigenen Niederlassung in Wien. Mit der Gru?ndung von openDEVS Developers Careerport Anfang 2020 wurde der Geschäftsbereich Tech Recruiting und Projektvermittlung der openFORCE Unternehmensgruppe in einer eigenen Gesellschaft konzentriert. ?Unsere vorwiegende Geschäftstätigkeit im Projektbereich und das damit einhergehende Personalmanagement haben uns die Notwendigkeit einer eigenständigen Plattform vor Augen gefu?hrt. Mit openDEVS Developers Careerport wurde eine Plattform geschaffen, die uns Unabhängigkeit von internen Ressourcen garantiert und gleichzeitig einen qualitativ hochwertigen Talent Pool aus unserem Netzwerk geformt, auf den jederzeit zuru?ckgegriffen werden kann?, beschreibt Dipl.-Ing. Otto Meinhart, Gru?nder und Geschäftsfu?hrer der openFORCE Unternehmensgruppe, die Hintergru?nde der Unternehmensgru?ndung.

Matching von Fachkompetenzen und attraktiven IT-Projekten

Das Kerngeschäft von openDEVS Developers Careerport liegt im projektbasierten Recruiting von IT-Fachkräften und der gleichzeitigen Vermittlung an namhafte Projektauftraggeber. Durch das hochkarätige, langjährig gepflegte Netzwerk der openFORCE Information Technology wird der Kontakt zu openDEVS hergestellt. Entscheidend fu?r die Auswahl der angebotenen Projekte sind Kriterien wie ein moderner Technologiestack, eine entsprechend tragfähige IT-Infrastruktur sowie eine Projektlaufzeit ab zehn Monaten bei mindestens achtzigprozentiger Auslastung. Charakteristisch fu?r openDEVS Developers Careerport ist ein transparenter und unbu?rokratischer Bewerbungsprozess, der u?ber die eigene Online-Plattform opendevs.net gesteuert wird.

IT-Jobmarkt im Wandel

?Ausschlaggebend fu?r die Auslagerung von openDEVS Developers Careerport als eigenständige Gesellschaft war unsere Auffassung vom modernen Arbeitsmarkt in der IT-Branche. Oft treffen langwierige und fachunspezifische Recruitingprozesse auf BewerberInnen, die die Qual der Wahl in Hinblick auf den Arbeitgeber haben. Wer es hier schafft, die qualifizierteste Fachkraft zeitnah zum passenden Projekt zu bringen, hat die Nase vorn?, stellt Gerhard Hipfinger, Gru?nder und Geschäftsfu?hrer der openFORCE Unternehmensgruppe, fest.

Kontakt auf persönlicher Ebene

Robert Gittenberger zeichnet seit 1. Jänner 2020 als Geschäftsfu?hrer von openDEVS Developers Careerport verantwortlich. Der 38-jährige Wiener verfu?gt mitunter aufgrund seiner vorherigen Position als Head of Marketing & HR bei openFORCE Information Technology u?ber mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Recruiting und Personalentwicklung. Gittenberger kennt die Problemfelder, mit denen sich Unternehmen im Tech Recruiting konfrontiert sehen und weiß, wie hier gekonnt Gegenmaßnahmen gesetzt werden: ?Wir arbeiten stark netzwerkbasiert im ständigen kommunikativen Austausch mit den BewerberInnen und wissen oft schon bei der Beauftragung durch das Unternehmen, wen wir hier einsetzen könnten. Fu?r sie stellt openDEVS eine neue Möglichkeit des Arbeitens dar. Während an hochwertigen Projekten gearbeitet wird, kann gleichzeitig ein solides Netzwerk aufgebaut werden, ohne langwierige Hiring-Prozesse u?berdauern zu mu?ssen. Das bedeutet im weiteren Verlauf eine hohe Planungssicherheit fu?r Unternehmen und IT-Fachkräfte, sei es im Angestelltenverhältnis oder als Freelancer?.

Weitere Informationen unter opendevs.net und openforce.com.

openFORCE Technology GesmbH ist ein österreichisches mittelständisches Unternehmen im IT-Dienstleistungssektor mit 26 Mitarbeitern und einem 2019 erwirtschafteten Umsatz von rund 3,4 Mio. ?. Das eigentümergeführte Unternehmen hat sich seit 2002 als Experte für die Konzeption und die Entwicklung von individuellen Software Lösungen für B2B-Kunden etabliert. Zielgruppe sind öffentlich rechtliche Organisationen, Vereine, Konzerne und mittelständische Unternehmen in der gesamten DACH Region.

openFORCE sichert wirtschaftliche Softwareentwicklung durch die Kombination von skalierbaren Cloud Anwendungen und intelligenten Softwarearchitekturen gepaart mit dem Einsatz agiler Entwicklungsmethoden und hohen Standards in der Qualitätssicherung. Die Abwicklung von Projekten findet time-to-market und in-budget statt.

2019 wurde mit wurde mit der Gründung der openFORCE-Unternehmensgruppe der Grundstein für den Eintritt neuer Geschäftsfelder gelegt. Mit der Tochterfirma openDEVS wurde eine Plattform für das projektbasierte Recruiting von Entwicklern geschaffen. Die openFORCE Holding & Consulting GmbH bildet die Dachmarke der Unternehmensgruppe. Der Stammsitz der openFORCE-Unternehmensgruppe ist in Wien.

openForce Information Technology GesmbH

Franzensbrückenstraße 5/5

1020 Wien

Tel. +43 1 3191775

office@openforce.com

openforce.com