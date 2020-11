Oppenheimer beschleunigt das Wachstum der Consumer Investment Banking Group mit der Ernennung von James Murray zum Managing Director mit Sitz in London, Vereinigtes Königreich

Oppenheimer & Co. Inc. (“Oppenheimer”), eine führende Investmentbank, Vermögensverwalter und Tochtergesellschaft von Oppenheimer Holdings (NYSE: OPY), gab heute den weiteren Ausbau des Führungsteams innerhalb der Consumer Group ihres Investment-Banking-Geschäfts bekannt. Oppenheimer freut sich, die Ernennung von James Murray zum Managing Director innerhalb ihrer Global Consumer Investment Banking Group bekannt zu geben. James Murray wird in London stationiert sein und Max Lami, European Chief Executive, sowie Emmanuel Durand, Global Head of Consumer Investment Banking, Bericht erstatten.

Herr Murray verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der strategischen Beratung eines breiten Spektrums von Verbraucherkunden. Er wird sich sowohl auf Großbritannien als auch auf den Kontinent konzentrieren und eng mit Jeroen Van Den Heuvel, Managing Director in der Consumer Investment Banking Group, zusammenarbeiten. Zusammen bringen Herr Murray und Herr Van Den Heuvel mehr als 40 Jahre Erfahrung mit kollektiven Fusionen und Übernahmen (“M&A”) und Kapitalbeschaffung im Verbrauchersektor mit.

James Murray hat einen MBA vom Imperial College, London, und einen MA von der University of St. Andrews.

Herr Murray begann seine Investment-Banking-Karriere bei Rothschild & Co in London und war vor seinem Eintritt bei Oppenheimer Partner und Leiter der Abteilung Consumer M&A bei KPMG. Er hat bei abgeschlossenen Transaktionen im Wert von über 50 Mrd. USD beraten und dabei private und öffentliche Unternehmen, Unternehmer und Private-Equity-Kunden vertreten.

Herr Durand erklärte: “Wir freuen uns sehr, James in unserem globalen Team willkommen zu heißen. Seine angesehenen Branchenkenntnisse, Erfahrungen und Beziehungen im Verbrauchersektor ergänzen die von Jeroen van den Heuvel. Er wird Oppenheimers Fähigkeiten im Vereinigten Königreich und in Kontinentaleuropa stärken. Zusammen mit Jeroen Van Den Heuvel wird James Murray auch dazu beitragen, unsere gut etablierten grenzüberschreitenden Fähigkeiten weiter zu konsolidieren und insbesondere die Brücke zum US-Verbraucherteam stärken.”

Herr Lami fügte hinzu: “Oppenheimer ist bestrebt, seine Investment-Banking-Kapazitäten in Europa weiter auszubauen und die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen, indem das Unternehmen eine integrierte Abdeckung über verschiedene geografische Regionen hinweg anbietet. Wir freuen uns sehr, dass wir unser Geschäft mit der Ernennung von James in unser Team verstärken können.”

