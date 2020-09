OPTANIUM stellt digitale Signaturlösung für den Mittelstand zur Verfügung

Die OPTANIUM GmbH wird im Oktober mit Eurosignatur.de eine innovative Plattform für digitale Signaturen auf den Markt bringen. Insbesondere der Mittelstand benötigt gerade in der Corona-Zeit eine rechtssichere digitale Unterschriftslösung, die keine Investitionen oder Vorbereitungen benötigt. Mit der neuen Eurosignatur-Plattform ist genau dies möglich: OPTANIUM-Kunden stehen moderne und rechtssichere Signaturen über beliebige Kontaktkanäle (Webbrowser, Tablet, SMS, E-Mail) zur Verfügung, die paketweise oder über pay-per-use monatlich abgerechnet werden können. Der europäische Signaturanbieter Validated ID stellt die Signaturen DS-GVO-konform zur Verfügung. Damit bietet OPTANIUM innovativen und engagierten deutschen Unternehmen nun die Möglichkeit zur Nutzung einer europäischen Lösung. Mit einer optionalen revisionssicheren Dokumentenablage und der Integration in die IT-Systeme des Kunden bietet OPTANIUM seinen Kunden zusätzlich ein Rundum-Sorglospaket an.

Herr Nebel, Geschäftsführer der OPTANIUM GmbH, ist überzeugt, einen Nerv der Zeit getroffen zu haben: ?Ein eigenständig entwickeltes Verfahren für die rechtssichere, digitale Abwicklung von Vertragsabschlüssen per Unterschrift auf einem digitalen Endgerät ist so auf dem Markt nicht verfügbar. Gerade in Zeiten von Home-Office und Beschränkungen des persönlichen Kontaktes ist es sehr wichtig, eine Alternative zur traditionellen Papiersignatur zu besitzen. Und das ohne Nutzung amerikanischer Anbieter, die die DS-GVO gar nicht 100%ig? einhalten können.?

Interessierte Unternehmen und Anwender können sich unter www.eurosignatur.de bereits registrieren, um attraktive Startangebote wahrzunehmen.

Auch der FDP-Landtagsabgeordnete und Vizepräsident des hessischen Landtages Dr. h.c. Hahn zeigte sich bei einem Besuch im August beeindruckt: ?Optanium ist ein tolles und fortschrittliches Unternehmen mit dem Fokus, mittelständische Unternehmen fit für die Zukunft zu machen. Es ist schön zu sehen, dass Unternehmen aus unserer Wetterau international erfolgreich tätig sind.?

OPTANIUM unterstützt seit 2013 den deutschen Mittelstand mit innovativen Softwarelösungen für Vertrieb-, Marketing und Service. Herstellerunabhängig und immer in-time und in-budget. Mit einem Entwicklungszentrum in Indien erhalten die deutschen Kunden kompetitive Preise bei deutscher Qualität.

Die OPTANIUM GmbH ist eine herstellerunabhängige Unternehmensberatung für innovative Vertriebs-, Marketing- und Service-Lösungen.

Unsere Kunden optimieren mit unserer Hilfe ihre Prozessabläufe, erhöhen Ihren Umsatz z.B. durch Leadgenerierung im Internetauftritt und senken Ihre Kosten durch Automatisierung und Professionalisierung Ihres Service. Wir helfen Ihnen, das beste CRM-System für Ihr Unternehmen zu finden und an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen oder das bestehende CRM-System auf den neuesten Stand zu bringen und günstig zu betreuen.

OPTANIUM. 100% IT-Qualität, 100% in time, 100% in budget. 100% zufriedene Kunden.