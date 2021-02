Optigrün-Online-Fachseminare Dachbegrünung

Auch in diesem Jahr bietet der Marktführer in Sachen Dachbegrünung wieder eine Vielzahl an Online-Seminaren zu den verschiedensten Themen rund um die Dachbegrünung an.

Im vergangenen Jahr aus der Not heraus entstanden, haben sich die Online-Seminare von Optigrün zu einer äußerst interessanten Alternative entwickelt. Umfragen haben ergeben, dass Online-Veranstaltungen für viele Teilnehmer deutliche Vorteile wie beispielsweise Zeitersparnis bieten. Optigrün wird deshalb künftig sowohl Präsenz- wie auch Online- Seminare anbieten. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation finden jedoch im ersten Halbjahr 2021 alle Seminare online statt.

Terminplan Optigrün-Online-Seminare

Optigrün setzt auf ein breites Spektrum an Themen. So werden Fachseminare gemeinsam mit Verbundpartnern angeboten, die komplexe Themenbereiche wie zum Beispiel Regenwassermanagement unter dem Thema ?Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushaltes? oder zum Thema Dach ?Lebensraum begrüntes Flachdach? umfassen. Aber auch produktspezifische Online-Seminar-Reihen beispielsweise zu auflastgehaltenen Lösungen für Solar- und Geländersysteme, allgemeine Dachbegrünung, Retention und Biodiversität, bieten umfassende Informationen rund um das Thema Dachbegrünung. Der aktuelle Terminplan wurde vor kurzem auf der Optigrün-Webseite veröffentlicht, Anmeldungen sind bereits möglich.

Anerkennung durch Architektenkammern

Die meisten der Online-Seminare werden durch die Architektenkammern als Weiterbildungsveranstaltung anerkannt.

Die Teilnahme an allen Online-Seminaren von Optigrün ist kostenlos.