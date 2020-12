Optimal aufgestellt im neuen Jahr mit Branchensoftware für die Elektronik-, Kunststoffdruckguss- und Maschinenbauindustrie

Die BAUMANN Software GmbH aus dem schwäbischen Aalen hat den ruhigen Corona-Sommer genutzt und Branchen-Bundles aus der Taufe gehoben. ?Jahrelange Anpassungen und Sonderprogrammierungen für unsere Kunden aus den Bereichen Elektronik/Elektrotechnik, Kunststoff/Druckguss/Gießerei und Maschinenbau haben uns in die Lage versetzt, entsprechende branchenspezifische Software-Bundles zu schnüren?, erklärt Geschäftsführer Gordon Baumann die Entwicklung. Der Schritt von der Standardsoftware hin zur Branchensoftware lohnt sich, die Nachfrage ist enorm. Verantwortlich für diese Entwicklung ist die Tatsache, dass die Betriebe im Verlaufe des Corona-Jahres über Zeit für die strategische Planung verfügten. Außerdem schöpfte der Markt im Sommer 2020 wieder Zuversicht. Ein Übriges tat der durch die aktuelle Entwicklung forcierte Digitalisierungsdruck.

Am Jahresende Zeit nehmen für die Planung des neuen Jahres, Weichen stellen, Bedarfe und Anforderungen feststellen: Was wird softwaretechnisch benötigt, um in 2021 optimal aufgestellt zu sein? Bereits hier kann bei Bedarf das BAUMANN-Team ins Spiel kommen. Software-Experten kommen auf Anfrage in den Betrieb, analysieren die Abläufe und geben Hinweise zur Optimierung durch Einsatz eines der entsprechenden Branchen-Pakete für mittelständische kleine und mittlere Betriebe in der Größenordnung bis 200 Mitarbeiter.

Die Software-Bundles für die Industriebranchen beinhalten ein leistungsfähiges ERP-System mit Warenwirtschaft (Einkauf, Verkauf, Lager, Produktion), Customer Relationship Management, Dashboard (alle wichtigen Eckzahlen auf einen Blick), Reklamationen, Kostenkontrolle, Plantafel, Umsatzstatistik, Auftragsstatus. Diese Module sind zudem bei Bedarf noch weiter aufrüstbar mit verschiedenen Leitständen für die Einzel- oder Serienproduktion.

Zu jedem System stellt die Firma Baumann auf www.baumanncomputer.de eine informative Powerpoint-Präsentation sowie eine 30-Tage-Demo-Version zur Verfügung. Für eine kostenlose Online-Präsentation können jederzeit exklusive Termine vereinbart werden.

Die BAUMANN Software GmbH ist seit über 40 Jahren erfolgreich auf dem Softwaremarkt tätig. Das süddeutsche Softwarehaus hat sich neben der Entwicklung von ERP-Standardsoftware auch auf Analyse, Beratung und Organisation, Industrie 4.0 sowie Sonderprogrammierung und Customizing für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) spezialisiert.

Die kostenlose BASIC Edition (Warenwirtschaftssystem mit Einkauf und Verkauf) sowie eine kostenlose Demo-Version des BAUMANN ERP (Warenwirtschaft mit Einkauf, Verkauf, Lager, Produktion) stehen auf der BAUMANN-Software-Homepage www.baumanncomputer.de zur Verfügung.