Optimale Lagerprozesse in KMU mit dem Honeywell ScanPal EDA51

Kleine und mittelständische Unternehmen mit Lagerhaltung sind auf optimale Lagerprozesse vom Wareneingang bis hin zum Warenausgang angewiesen, um den Markt- und Wettbewerbsdruck standzuhalten. Produktivität stellt einen wichtigen Faktor dar, um nicht von der Konkurrenz überholt zu werden. Viele Unternehmen setzen daher auf mobile Datenerfassung, um logistische Abläufe zu dokumentieren und die Arbeit der Mitarbeiter effizienter zu gestalten. MDE Geräte stellen dabei die richtigen Tools dar, die Mitarbeitern bei der täglichen Arbeit unterstützen, indem sie nützliche Funktionen bereitstellen. Barcodescanner, Kamera und Sprachfunktionen stehen den Mitarbeitern jeden Tag bei, um das Maximum aus jeder Aufgabe herauszuholen.

Mit dem Honeywell ScanPal EDA51 bietet sich KMU eine kostengünstige Lösung an, die Effizienz und Genauigkeit der Lagerhaltung maximiert. Das Android basierte Fulltouch MDE Gerät bringt alle Funktionen mit sich, die ein Unternehmen benötigt, um Abläufe schneller und präziser zu gestalten. Das Honeywell ScanPal EDA51 kommt ab Werk mit einem integrierten 2D Imager, der schnelles und präzises Barcode Scannen ermöglicht. Damit lassen sich Barcode und 2D Data Matrix Codes aus nächster Nähe als auch aus größerer Entfernung problemlos erfassen. Das 5 Zoll große Fulltouch Display ermöglicht eine einfache und bereits von Consumer Smartphones bekannte Benutzung. Eine aufwendige Umstellung für Ihre Mitarbeiter ist somit nicht nötig. Erfasste Daten und Dokumente werden auf dem hochauflösenden Bildschirm des Geräts dargestellt, von dem Mitarbeiter bei allen Lichtverhältnissen ablesen können. Ein leistungsstarker Octa Core Prozessor von Qualcomm und 16 Gigabyte Speicher sorgen dafür, dass selbst die aufwändigsten Business Apps flüssig auf dem Honeywell ScanPal EDA51 laufen. Mit einer IP64 Zertifizierung ist der EDA51 Wasser und Staub resistent und übersteht selbst Stürze aus 1,2 Metern Höhe. Ein kräftiger 4000 mAh Akku versorgt den Honeywell EDA51 mit genügend Energie, um mindestens eine Schicht zu überstehen.

Der Honeywell ScanPal EDA51 inklusive Zubehör ist bei COSYS erhältlich. Auf Wunsch bieten wir Ihnen zusätzlich auch die passende Software für den EDA51 an. Von der einfachen Bestandsführung über Inventur Software bis hin zum Retail Management haben Sie eine große Auswahl an Softwarelösungen zur Verfügung. COSYS Softwarelösungen helfen Ihnen bei der Erfassung mobiler Daten, indem wichtige Prozessdaten entlang des Materialflusses durch Barcodescanner erfasst werden. Unternehmen profitieren dadurch von einer besseren Übersicht über die Wertschöpfung und haben Bestandsverläufe besser im Blick. Zusätzlich bietet COSYS umfangreiche Services, wie Systemintegration, Mobile Device Management oder Reparaturservices an. Auch Rund um das Thema Gebrauchtgeräte kann COSYS Ihnen zahlreiche Alternativen aufzeigen.

Haben Sie Interesse oder benötigen Sie mehr Informationen? Dann treten Sie mit unserem Vertrieb in Kontakt uns lassen Sie sich ausführlich beraten. Sie erreichen uns telefonisch unter +4950629000, per Email unter vertrieb@cosys.de oder über den Livechat auf unserer Webseite.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.