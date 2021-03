Optimieren Sie Ihren Lebensmitteleinzelhandel mit dem Zebra TC21 / TC26

Wenn Sie im Lebensmitteleinzelhandel tätig sind, benötigen Sie preiswerte Tools, um tagtägliche Herausforderungen zu meistern und wichtige Prozesse zu optimieren. Mit dem Zebra TC21 / TC26 haben Sie dieses Tool, das dank mobiler Datenerfassung Ihnen dabei hilft, Wareneingänge in der Filiale zu überprüfen, Bestände zu führen und die MHDs aller Artikel zu kontrollieren. Das Zebra TC21 / TC26 ist ein robustes MDE Gerät mit integriertem Barcodescanner, das nicht nur aussieht wie ein unternehmenstaugliches Smartphone, sondern auch so preislich angesiedelt ist. Das preiswerte Tool bietet mit seinen zahlreichen Business Features genau das, was Ihre Mitarbeiter für die Bearbeitung von Aufgaben brauchen, um den Filialbetrieb aufrechtzuerhalten.

Dank zahlreicher Konfigurationsmöglichkeiten lässt sich das Zebra TC21 / TC26 genau an Ihre Bedürfnisse anpassen. Angefangen bei der Wahl zwischen TC21 (nur WLAN) und TC26 (WLAN + Mobilfunk) bis hin zu den unterschiedlichen Scan-Engine-Optionen. Je nach gewählter Konfiguration zahlen Sie nur für die von Ihnen gewählten Funktionen. Somit ist dieses Einsteigergerät in verschiedenen Preisklassen vorzufinden.

Im Inneren des Zebra TC21 / TC26 schlägt eine leistungsstarke und zukunftssichere Systemarchitektur, die Ihnen nicht nur eine jahrelange Betriebsdauer bietet, sondern auch dabei hilft, anspruchsvolle Retail Apps wie das COSYS Retail Management hochauflösend und ohne Ruckler auszuführen. Zu dieser Leistung trägt zum einen der Hochleistungsprozessor mit 8-Kernen bei, aber auch die 4GB Arbeitsspeicher und 64GB Flash Speicher. Das aktuelle Android 10 Betriebssystem bietet eine schnelle Plattform für Apps und kann ohne Probleme auf zukünftige Android Versionen aktualisiert werden. Das 5 Zoll große Touchscreen Display bietet zusammen mit Android eine bestens vertraute Benutzeroberfläche, die Mitarbeiter vom privaten Smartphone kennen. Obwohl das Zebra TC21 / TC26 wie ein Smartphone aussieht, besitzt es die Widerstandsfähigkeit eines professionell MDE Geräts. Mit einer Sturzfestigkeit von 1,2 Metern übersteht das TC21 / TC26 schadensfrei Stürze aus dieser Höhe. Seine IP67 Versiegelung schützen das Zebra TC21 / TC26 vor verschütteten Flüssigkeiten und Staub.

Bei der Datenerfassung geht das Zebra TC21 / TC26 auf Variation. In der Grundausführung des TC21 / TC26 sorgt eine 13MP Kamera auf der Rückseite und leistungsstarke Barcodescan-Algorithmen wie COSYS Performance Scanning für eine reibungslose Barcodeerfassung über die Kamera ? ein integrierter Scanner ist in der Grundausführung nicht verbaut. Bei den Varianten mit integrierten Barcodescanner haben Sie zum einen die 13MP Kamera als auch die Wahl zwischen einem Short Range Scanner oder einem Mid Range Scanner. Beide Scanner sind in der Lage, 1D Barcodes und 2D Codes schnell zu erfassen, unabhängig vom Barcodezustand.

Ein entnehmbares 3300mAh Akku liefert dem Zebra TC21 / TC26 genügend Energie für den ganzen Tag und begleitet Ihr Filialpersonal bis zu 10 Stunden am Tag nonstop. Sollte allerdings mal vergessen werden, das Akku zu laden, kann es schnell gegen ein aufgeladenes Ersatzakku ausgetauscht werden.

COSYS Retail Management Lösung für den Lebensmittelhandel

Wenn Sie auf der Suche nach der passenden Retail Lösung sind, sind Sie bei COSYS goldrichtig. COSYS bietet praxiserprobte MDE Softwarelösungen für den Einzelhandel an, die über Jahrzehnte lang zusammen mit unseren Kunden weiterentwickelt wird. Speziell für den Lebensmittelhandel bietet COSYS ein Retail Management mit MHD Unterstützung, um den Filialalltag digitaler und produktiver zu gestalten und um Ihren Kunden immer die frischesten Lebensmittel zu bieten. Dank Barcodescanning und intelligenten COSYS Logiken werden typische Prozesse im Lager und der Verkaufsfläche schlank und effizient gemacht, wie zum Beispiel der Wareneingang, die Bestandsführung, MHD Kontrolle, Inventur oder Preisänderungen.

Wenn Sie sich ein besseres Bild von der COSYS Lösung machen wollen, können Sie sich unsere kostenlose POS Food App für Android auf Ihr Smartphone herunterladen.

Für Fragen stehen Ihnen unsere Experten zur Verfügung. Rufen Sie uns an unter+4950629000 oder schreiben Sie uns an vertrieb@cosys.de eine Email.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.