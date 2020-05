Optimierte Arbeitsprozesse mit Simba?Checklisten?

Neues Modul ?Checklisten? für die Unternehmenssoftware ?Simba? ist auf dem Markt.

Mit dem Modul können Kanzleien und Unternehmen Arbeitsprozesse optimieren und die Qualität dieser steigern.

Das neue Modul erleichtert Übergaben an Kollegen und die Zusammenarbeit trotz Home Office.

Simba Computer Systeme GmbH bringt ein neues Modul für ihre Unternehmenssoftware ?Simba? auf den Markt. Mit dem Modul ?Checklisten? können Kanzleien und Unternehmen ihre Prozesse optimieren und Übergaben erleichtern. Das Modul ?Checklisten? kann für alle Lizenznehmer der Simba Software lizenziert werden. Mit diesem Modul bietet Simba Computer Systeme einen weiteren Baustein an, um Arbeitsabläufe digital und effizient zu gestalten.

Mit Checklisten können Anwender ihre eigenen Qualitätsstandards festlegen und deren Einhaltung im Blick behalten. So können Prozesse optimiert und Mandanten und Mitarbeitern ein einheitlicher und gleichbleibender Standard gewährleistet werden. ?Gerade, wenn bestimmte Tätigkeiten nicht täglich oder wöchentlich anfallen, ist die Checkliste ein idealer Leitfaden für die von Ihnen gewünschte Arbeitsweise? sagt Vertriebsleiter Rainer Börke.

Das Modul Simba erleichtert die Übergabe an Kollegen im Vertretungsfall und die Einarbeitung von neuen Kollegen oder Auszubildenden. Der Mitarbeiter hakt jede hinterlegte Aufgabe ab. Durch die kontinuierliche Fortschrittsanzeige jedes Prozesses weiß der Bearbeiter oder Vorgesetzte zu jeder Zeit, wie weit ein Auftrag bearbeitet wurde und welche Aufgaben noch erledigt werden sollen. Checklisten können für unterschiedliche Bereiche (FiBu, Jahresabschluss, Lohn, Sonstiges) selbst angelegt und komplett frei definiert werden.

Weitere Informationen unter www.simba.de/checklisten

Die Simba Computer Systeme GmbH entwickelt seit über 25 Jahren erfolgreich Finanzsoftware für Steuerkanzleien, Unternehmen sowie kirchliche & soziale Einrichtungen und ist eines der führenden Anbieter in dieser Branche. Neben dem Hauptsitz in Ostfildern bei Stuttgart ist Simba mit Niederlassungen in Hamburg und Mainz vertreten.

Die extrem leistungsfähige Datenbank Caché von InterSystems bildet die Basis der Software und unterstützt die Schnelligkeit und Leistungsstärke von Simba. Die Software basiert auf einzelnen Modulen, die individualisiert und separat oder als Komplettlösung lizenziert werden können. Dabei umfasst die Komplettlösung die Bereiche Kanzleiverwaltung, Organisation, Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuern, Planung & Controlling sowie Lohn & Gehalt.

Alle Informationen zur Simba Computer Systeme GmbH finden Sie auf www.simba.de