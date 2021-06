Optionen handeln für Anfänger 2021

Was sind eigentlich Optionen? Kurzgesagt sind Optionen eine Art Versicherungsvertrag zwischen einem Käufer und einem Verkäufer. Der Käufer des Versicherungsvertrags (Option) möchte dabei ein bestimmtes Risiko (beispielsweise Kursrückgänge einer Aktie) versichern lassen. Für diese Versicherung ist er bereit, eine Versicherungsprämie (Optionspreis) zu bezahlen. Der Verkäufer wiederum nimmt ? in Anbetracht der Optionsprämie ? dieses Risiko auf sich.

Doch einer der Hauptgründe, warum der Handel mit Optionen gerade Anfänger abschreckt, ist die Vielzahl an Fachbegriffen. Diesem Problem begegnet Alexander Eichhorn, indem er in einem großangelegten Glossar die wichtigsten Begriffe anfängerfreundlich erläutert und an Beispielen konkretisiert. Darüber hinaus geht er der Frage nach, welche Grundarten an Optionen existieren, was der Unterschied zu Optionsscheinen ist und welche Fehler unbedingt zu vermeiden sind.

