ORBIS AG mit guter Geschäftsentwicklung in 2019. Corona-Pandemie lässt aktuell eine konkrete Prognose auf das Geschäftsjahr 2020 nicht zu

Im Geschäftsjahr 2019 verzeichnet die ORBIS AG auf Konzernebene einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr um 14,4 % auf T 72.266 (Vorjahr: T 63.199). Die Anzahl der Mitarbeiter steigt dementsprechend zum 31. Dezember 2019 um 10,9 % auf 562 Mitarbeiter (Vorjahr: 507 Mitarbeiter). Der Anstieg resultiert zum Teil auch aus der Mehrheitsbeteiligung an der Dialog GmbH, Bielefeld, zum 02. Juli 2019.Das operative Ergebnis vor Abschreibungen steigt auch durch die Veränderung der Bilanzierung nach IFRS 16 deutlich auf T 6.739 (Vorjahr T 4.582). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöht sich leicht um 4,1 % auf T 3.595 (Vorjahr: T 3.453).Der Anteil am Konzernergebnis, der auf die Aktionäre der ORBIS AG entfällt, beträgt nach Steuern und Minderheitsanteilen T 1.972 und liegt damit leicht unter dem Vorjahr (T 2.185). Dies entspricht einem Ergebnis von 22,3 Cent je Aktie (Vorjahr: 25,3 Cent/Aktie).Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist mit T 4.143 deutlich positiv. Die liquiden Mittel im Konzern betragen zum Bilanzstichtag T 10.470. Die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2019 lag bei 54,2 %.Im Januar 2020 hat ORBIS 100 Prozent der Anteile an der ebenfalls in Saarbrücken ansässigen Data One GmbH erworben. Data One ist als SAP- und Microsoft-Goldpartner darauf spezialisiert, Unternehmen bei der Entwicklung und Realisierung ihrer individuellen Digitalisierungsstrategie zu beraten. Das Unternehmen, das 2019 mit mehr als 100 Mitarbeitern rund zehn Millionen Euro Umsatz erwirtschaftete, wird als Teil der ORBIS-Gruppe auch in Zukunft weiterhin eigenständig agieren.Aufgrund des guten Auftragsbestandes und des Vertriebsforecasts für das Geschäftsjahr 2020 zum Jahresbeginn sind wir bisher von einem Umsatzwachstum von mehr als 10 % gegenüber dem Vorjahr ausgegangen und strebten für das Geschäftsjahr 2020 weiterhin ein positives EBIT an.In dieser Prognose sind die Auswirkungen der aktuellen Corona-Pandemie nicht enthalten. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie treffen zunehmend unsere Kunden – einige Kunden haben bereits Kurzarbeit eingeleitet oder Projekte auf den Prüfstand gestellt. Daher müssen wir davon ausgehen, dass auch unser Business aufgrund von Projektverschiebungen oder Projektstopps von den Auswirkungen getroffen werden.Im Rahmen unseres Risiko-Managements beobachten wir die Situation permanent und setzen bei Bedarf entsprechende Maßnahmen, wie Kurzarbeit, um. Hierdurch können die Auswirkungen auf unser Unternehmen weitestgehend abgemildert werden.Aufgrund der allgemeinen Verunsicherung der Weltwirtschaft und den damit verbundenen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unser Geschäft sehen wir uns nicht in der Lage für das Geschäftsjahr 2020 aktuell eine seriöse Prognose für Umsatz und Ergebnis abzugeben.Der Vorstand schlägt aufgrund der durch die Corona-Pandemie verursachten Weltwirtschaftskrise, deren Dauer und Auswirkungen nicht absehbar sind, der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn 2019 auf neue Rechnung vorzutragen. Sollte sich die Krisensituation wider Erwarten wesentlich zum Positiven ändern, wird diese Dividendenpolitik überprüft werden.Die Hauptversammlung von ORBIS wird aufgrund der schnellen Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) in Deutschland und den behördlichen Veranstaltungsverboten nicht wie geplant am 28. Mai 2020 im E-Werk Saarbrücken stattfinden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Bei der Planung dieses Termins wird auch geprüft, ob die Hauptversammlung in 2020 „virtuell“ stattfindet. Die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Familien, sowie unserer Aktionärinnen und Aktionäre und der beteiligten Dienstleister, hat für uns allerhöchste Priorität. Sobald die notwendigen Entscheidungen vorliegen, werden wir weiter informieren.