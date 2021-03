ORBIT kooperiert mit TRUECHART und liefert kollaborative Business Intelligence

Das Business-Intelligence-Team von ORBIT unterstützt mittelständische Unternehmen beim Reporting und bei der Analyse ihrer Geschäftsdaten. Die Partnerschaft mit TRUECHART eröffnet Perspektiven für das Reporting: Denn TRUECHART integriert eine Kommentar- und eine Chat-Funktion direkt in die digitalen Geschäftsberichte.

Mit der Kommentarfunktion markieren Anwender unklare Daten, notieren Fragen, hinterlegen Fachinformationen und verknüpfen ihre Notationen datenpunktgenau mit den Werten. Im KPI-Chat diskutieren alle verantwortlichen Personen die Daten in Echtzeit und heften die Ergebnisse ihrer Diskussion direkt an die Daten. Dabei funktioniert der KPI-Chat so schnell und einfach wie ein Quick-Messenger.

Robert Pfahl, Team-Leiter Business Intelligence bei ORBIT: ?Mit TRUECHART sind Geschäftsberichte nicht nur informativer, sondern vor allem auch kommunikativ. Denn unsere Kunden kommentieren und diskutieren die Daten innerhalb ihrer Berichtsplattform. Außerdem unterstützt TRUECHART das nach IBCS? standardisierte Berichtswesen. Das spart Zeit und ermöglicht ein deutlich schnelleres Verständnis der Unternehmenskennzahlen.?

Indem die digitalen Reports mit der Kommentar- und der Chatfunktion verschmelzen, verwandeln sich die Reports in einen virtuellen, interaktiven Werkraum: Hier sichten alle Verantwortlichen gemeinsam die Daten, um sie zu erklären, auszuwerten und zu interpretieren. Dies geschieht in Echtzeit und selbstverständlich auch remote. So zeigt sich das ?ganze? Bild, und die Sachverhalte ?hinter den Zahlen? werden sichtbar. Und das alles, ohne das BI-System zu verlassen und ein weiteres Dokumentations- oder Kommunikationsprogramm zu nutzen.

Sebastian Rutz, Geschäftsführer von ORBIT: ?Wir bei ORBIT bieten Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz, um die Arbeit im Team zu jeder Zeit und von jedem Ort zu ermöglichen. Gerade bei zunehmender Remote-Arbeit sind Tools wie die von TRUECHART essenziell, um die Zusammenarbeit in den Unternehmen zu optimieren!?

Auch Michael Schwan, CEO bei TRUECHART, freut sich auf eine erfolgreiche Kooperation mit ORBIT: ?Aufgrund der langen Erfahrung bei der Digitalisierung des deutschen Mittelstandes verfügt ORBIT über einen starken Marktzugang und setzt auf innovatives Reporting. Da ist die Partnerschaft von ORBIT und TRUECHART eine logische Konsequenz. Wir freuen uns auf zufriedene Kunden, die ihre Kennzahlen besser und schneller im Griff haben werden als jemals zuvor!“

TRUECHART

Die Software TRUECHART ermöglicht Collaborative Business Intelligence durch die Implementierung einer Kommentar- und einer Kommunikationsfunktion direkt in digitale Geschäftsberichte. Außerdem unterstützt TRUECHART die Gestaltung der Reports nach dem IBCS?-Standard. Die Cross-Plattform-Architektur erlaubt die Integration von TRUECHART in fast alle BI-Systeme. TRUECHART ist eine Marke der HICO-Group. www.truechart.com

ORBIT Gesellschaft für Applikations- und Informationssysteme mbH (Bonn) ist seit 1985 IT-Dienstleister für individuelle System- und Softwarelösungen. Wir beraten große und mittelständische Unternehmen in allen IT-Fragen. Wir entwerfen IT-Konzepte, implementieren Systeme, entwickeln und individualisieren Software und liefern viele weitere Services – begleitet durch unser Projektmanagement. Außerdem unterstützt ORBIT den Ausbau und die Erneuerung von Telekommunikationsinfrastrukturen. Dabei testen und validieren wir die Produkte und Services unserer Kunden. Die enge Partnerschaft mit ausgewählten Herstellern gewährleistet die Qualität unserer innovativen Services und Lösungen. Als operativ eigenständiges Unternehmen gehört ORBIT zur Deutschen Telekom Gruppe. www.orbit.de