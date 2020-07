ORGA-SOFT? präsentiert innovative Kassenlösung

Die Kassenlösung INTEGRA? POS ermöglicht das Einrichten einer oder mehrerer Bildschirmkassen für Barverkäufe mit Bondrucker. Neben der Kassenbestandsprüfung ist es möglich, Zahlungen bar, per Scheck oder per EC-Karte abzuwickeln. Der Kassenlagerverkauf ist für den direkten Verkauf ab Lager gedacht und ermöglicht das Verwalten von mehreren Kassenarbeitsplätzen mit der Funktionalität einer Barkasse.

Die Bedienoberfläche kann individuell an die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst werden und je nach Einsatzgebiet mit Touchscreen, Kassentastatur oder herkömmlicher PC-Technik bedient werden.

Die seit 2020 in Deutschland erforderliche Unterstützung einer technischen Sicherheitseinrichtung für Kassensysteme (TSE) findet in INTEGRA? POS bereits Berücksichtigung, da die Schnittstelle zur Anbindung an TSE-Geräte der Bundesdruckerei beinhaltet ist. Alle Kassenumsätze werden finanzamtkonform (GoBD und KassenSichV) erfasst. Bestehende INTEGRA? Bildschirmkassen (POS) können jederzeit nachträglich um die gültige Anforderung erweitert werden.

ORGA-SOFT? ist seit 40 Jahren ein international tätiger ERP Hersteller mit Ausrichtung auf Industrie und Handel der Getränke- und Lebensmittelbranche. Wir sind seit zwei Generationen ein inhabergeführtes Familienunternehmen.

Mit unserer ERP Softwarelösung INTEGRA? sorgen wir für reibungslose Arbeitsabläufe bei unseren Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die wir auch vor Ort betreuen. Dabei haben wir hohe Ansprüche an unsere Marke. Die herausragende Qualität unserer Produkte äußert sich nicht nur in einer starken Marktpositionierung, sondern auch in unserem stetig wachsenden Kundenstamm. Dass dies so ist, verdanken wir nicht zuletzt unseren motivierten und zufriedenen Mitarbeitern, die sich in unserem Unternehmen wohlfühlen.