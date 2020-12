OrgaMatcher: CYQUEST entwickelt simulativen Test zur Messung von Planungsfähigkeit und Problemlösekompetenz

Zahlreiche Studien bestätigen, dass die Fähigkeit, Probleme zu verstehen und lösen zu können, schon heute die wichtigste berufliche Fähigkeit ist. Und zukünftig wird die Bedeutung von kritischem Denken, Analysefähigkeit und Problemlösekompetenz in immer komplexeren Arbeitswelten sogar noch wichtiger. So listet etwa der Future of Jobs-Report des World Economic Forum unter den ?Top 10-Skills? für 2025 gleich fünf Merkmale auf, die sich direkt der Problemlösekompetenz zuordnen lassen.

Vor diesem Hintergrund hat der auf Online-Assessment- und Jobmatching-Lösungen spezialisierte Anbieter CYQUEST den OrgaMatcher entwickelt.

Testverfahren ?OrgaMatcher? misst Planungsfähigkeit und Problemlösekompetenz

Beim OrgaMatcher handelt es sich um einen vorkonfigurierten Out-of-the-Box-Test, speziell für den Einsatz zur Messung von Planungsfähigkeit und Problemlösekompetenz. Dieser kann eingesetzt werden in der Personalauswahl, -platzierung und -entwicklung für Personen verschiedenster Senioritätslevel (z.B. Professionals, Führungskräfte, Trainees, Auszubildende, Dualstudierende und Praktikanten).

Simulatives Testverfahren mit hoher Realitätsnähe

Das Besondere am OrgaMatcher: Es handelt sich hierbei um ein simulatives Testverfahren. Konkret besteht die Aufgabe für den Testteilnehmer / die Testteilnehmerin darin, unter Zeitdruck einen Plan für eine anstehende Firmenveranstaltung zu erstellen.

Dabei müssen verschiedene Workshops auf die zur Verfügung stehenden Locations verteilt werden, wobei viele verschiedene Bedingungen zu berücksichtigen sind: Welche Locations sind wann belegbar? Welche Anforderungen stellen die Moderatorinnen und Moderatoren der Workshops? Wer ist für welche Aufgaben zuständig? Und wie im echten Leben kommen einem dabei immer wieder externe Störeinflüsse dazwischen, denn es muss auf eingehende Anrufe reagiert werden. Insgesamt gilt es die Aufgabe möglichst gut, aber auch so schnell wie möglich zu erledigen. Auf diese Weise wird ein hoher Grad an Realitätsnähe hergestellt.

In insg. rund 10-15 Minuten Bearbeitungsdauer können mit dem OrgaMatcher wissenschaftlich fundiert Informationen über die Planungsfähigkeit und Problemlösekompetenz der Teilnehmerin bzw. des Teilnehmers erhoben werden.

Nachgewiesene Testgüte

Beim?OrgaMatcher?handelt es sich um ein Testverfahren, das nach höchsten

Qualitätsstandards vor dem Hintergrund der DIN 33430 (Kersting, 2008) und auf Grundlage etablierter leistungsdiagnostischer Modelle entwickelt wurde. Es liegen umfangreiche empirische Daten aus realen Bewerbungssituationen (N>100.000) vor, die für die Testgüte des Verfahrens

sprechen. Zudem wird das Verfahren laufend evaluiert und optimiert.

Kundenindividuelle Anpassung der Gestaltung

Der OrgaMatcher kann optisch auf den jeweiligen Kunden angepasst werden durch die Integration des Kundenlogos und eine individuell festgelegte Hintergrundgrafik, sodass der Test auch als kundenindividueller Test wahrgenommen wird. Somit trägt der OrgaMatcher zu einer positiven Candidate Experience bei.

DSGVO-konformes Testmanagement über webbasierte Testverwaltung ?Testmanager?

Die Erzeugung von Testzugängen sowie das Management der Testergebnisse erfolgt über die von CYQUEST bereitgestellte intuitiv bedienbare webbasierte Testverwaltung ?Testmanager?, wobei ein Pseudonym für den einzelnen Bewerber bzw. die Bewerberin erstellt wird.

Die Verarbeitung der während des Planungsaufgabe anfallenden Daten erfolgt hierbei streng datenschutzkonform, weil CYQUEST nur das Pseudonym und keinerlei personenbezogene Daten verarbeitet.

Schnelle Verfügbarkeit und kostengünstiges ?Pay what you get?-Preismodell

Der OrgaMatcher ist für Kunden innerhalb kürzester Zeit (max. wenige Werktage) aufgesetzt und einsatzbereit. Dafür fällt eine einmalige Setup-Gebühr in Höhe von 1.500 EUR an.

Die Lizenzgebühr richtet sich nach der Größe des erworbenen Testpakets, beginnend bei 240 EUR für zehn Testdurchführungen. Mit steigender Testmenge sinkt der Preis pro Test.

Der OrgaMatcher ist also ein schnell einsatzbereiter Planungstest, der sich hervorragend für die Testung kleinerer Bewerber-Fallzahlen und damit auch und gerade für die Personalarbeit in kleinen und mittelständischen Firmen eignet.

