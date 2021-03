Organic Garage gibt Abschluss der Übernahme von Unternehmen für pflanzlichen Käse und die Verpflichtung von Market-Maker bekannt



4. März 2021, Toronto, Canada: Organic Garage Ltd. (Organic Garage oder die Gesellschaft) (TSXV: OG) (FRA: 9CW1), gibt bekannt, dass die Übernahme der Future of Cheese Company Corp. (FoC), einer von der Gesellschaft unabhängigen privaten kanadischen Firma, im Anschluss an die vorherige Bekanntgabe der endgültigen Vereinbarung (der endgültigen Vereinbarung) zwischen der Gesellschaft und FoC am 18. Februar 2021, abgeschlossen wurde (die Akquisition).

Gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung erwarb die Gesellschaft alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von FoC durch die Ausgabe von 13.800.000 Stammaktien an die Aktionäre von FoC zu einem angenommenen Preis von $0.45 pro Aktie. In Zusammenhang mit der Akquisition wurden auch 690.000 Stammaktien an einen unabhängigen Vermittler ausgegeben.

Matt Lurie, CEO von Organic Garage, erklärte: Ich freue mich sehr die Übernahme von Future of Cheese abschließen zu können und bin äußerst begeistert mit deren außerordentlichen Team an der Einführung ihrer Produkte zu arbeiten, die mit Sicherheit sofort zum Marktführer werden. Das branchenführende Managementteam wird Organic Garage zusätzliche Möglichkeiten bieten, das Einkaufserlebnis in den Geschäften mit den derzeit in Planung befindlichen Projekten zu verbessern. Ich freue mich auf dieses spannende neue Kapitel in der Geschichte von Organic Garage.

Infolge des Akquisitionsabschlusses und gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung ist FoC nun eine hundertprozentige Tochter der Gesellschaft. FoC, unter dem neuen Namen The Future of Cheese Inc., ist ein in Toronto, Ontario ansässiges Unternehmen für hochwertige Lebensmittel auf Pflanzenbasis, das pflanzliche Milchalternativen entwickelt, herstellt und vermarktet (das FoC Geschäft). FoC wird das FoC Geschäft als ergänzendes, aber von dem Bio-Lebensmittelgeschäft von Organic Garage getrenntes, Geschäft betreiben. Die derzeitigen Geschäftsführer und Führungskräfte von FoC, Herr Craig Harding und Frau Jennifer Wojtaszek, werden nach Abschluss der Übernahme, gemäß der Gründungsunterlagen von FoC, in ihren jeweiligen Funktionen bleiben.

Die Gesellschaft hat die endgültige Zustimmung für die Akquisition durch die TSX Venture Exchange (die TSXV) erhalten.

Craig Harding, Mitbegründer und Culinary Director von Future of Cheese, bemerkte: Der Abschluss unseres strategischen Zusammenschlusses mit Organic Garage schafft das Fundament für den Erfolg von beiden Unternehmen in mehreren Bereichen, was sich einzeln als weit weniger effektiv erweisen würde. Wir werden sofort in der Lage sein Kosteneinsparungen, Kaufkraft und Markteinführungsgeschwindigkeit zu beschleunigen, was sich unserer Meinung nach schnell zu einer Steigerung des Gesamtwertes für alle Organic Garage-Aktionäre entwickeln wird.

Um die Öffentlichkeit über die Entwicklung und Aktivitäten von FoC auf dem Laufenden zu halten hat die Gesellschaft die Dienste von Equity Guru und Proactive Investors verpflichtet. Die Vereinbarungen sehen eine Sofortbezahlung für Dienstleistungen vor und haben eine anfängliche Laufzeit von 3 bzw. 12 Monaten und können danach von der Gesellschaft gekündigt werden. Matt Lurie, CEO von Organic Garage, meinte: Wir sind überzeugt, dass wir durch den außergewöhnlichen Einflussbereich von Equity Guru und Proactive Investors in der Lage sein werden, auf dem Weg in eine für uns spannende Zukunft, mehr Aufmerksamkeit auf die Organic Garage-Story zu lenken. In der Vergangenheit verfolgte die Gesellschaft einen konservativen Ansatz, um die Story von Organic Garage öffentlich zu vermarkten, aber es ist wichtig, dass wir bestehende und potentielle Aktionäre über all die aufregenden Entwicklungen von Organic Garage und Future of Cheese weiterhin auf dem Laufenden halten.

Verpflichtung von Independent Trading Group

Die Gesellschaft gibt außerdem bekannt, dass sie, abhängig von der Genehmigung durch die TSXV, die Independent Trading Group (ITG) damit beauftragt hat, Market-Making-Dienstleistungen zu erbringen, um einen geordneten Handelsmarkt aufrechtzuerhalten und die Liquidität der Stammaktien der Gesellschaft zu verbessern.

Independent Trading Group wird den Market-Making-Service in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien der TSXV und anderen geltenden Gesetzen erbringen. Gemäß den Bedingungen ihrer Anstellung wird die Independent Trading Group eine monatliche Zahlung erhalten. Die Independent Trading Group wird keine Aktien oder Optionen als Vergütung erhalten. Die Vereinbarung wird eine Mindestlaufzeit von drei Monaten haben. Nach dem Verlauf von 3 Monaten nach der Vereinbarung [sic] kann die Gesellschaft die Vereinbarung mit einer Frist von 30 Tagen kündigen.

Die Gesellschaft und die Independent Trading Group agieren unabhängig voneinander und Independent Trading Group hat derzeit weder ein direktes noch ein indirektes Interesse an der Gesellschaft oder ihren Wertpapieren. Die von der Gesellschaft an die Independent Trading Group bezahlte Gebühr ist nur für Dienstleistungen. Das Kapital und die Sicherheiten, die für die von der Independent Trading Group als Auftraggeber getätigten Geschäfte erforderlich sind, werden von der Independent Trading Group gestellt.

Für weitere Details zur Übernahme von Organic Garage und Future of Cheese klicken Sie bitte auf das folgende Video-Interview:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57098/OrganicGarageFoCAcquisitionCompletionGE_PRcom.001.png

https://youtu.be/_nd4ij1kUIg

Über Future of Cheese

Die Future of Cheese Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit der Innovation und Herstellung von pflanzlichem Käse beschäftigt, und von den besten und anerkanntesten Käseherstellern der Welt, gemeinsam mit Kanadas besten Köchen und mit Unterstützung durch ein Team von Wissenschaftlern und Nachhaltigkeitsexperten, geführt wird. Das Unternehmen will sich mithilfe einzigartiger Alterungs- und Herstellungsprozesse, eines etablierten Vertriebsnetzwerks und hochrangiger Marketingkanäle im schnellwachsenden Markt für pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten durchsetzen und den Weg für die Zukunft des Käses (Future of Cheese) ebnen! Weitere Informationen sind auf der Website von Future of Cheese unter www.futureofcheese.com erhältlich.

Über Organic Garage Ltd.

Organic Garage (TSXV: OG) (FWB: 9CW1) ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, das seinen Kunden eine breite Palette an gesunden und natürlichen Produkten zu erschwinglichen Preisen anbietet. Die Läden des Unternehmens sind in erster Lage angesiedelt und vermitteln den Kunden beim Einkauf von Lebensmitteln ein einzigartiges und wertorientiertes Shoppingerlebnis. Organic Garage wurde 2005 von einem Lebensmittelhändler in vierter Generation gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto. Ziel des Unternehmens ist es, seine Präsenz als Einzelhändler auf den Großraum von Toronto auszudehnen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Organic Garage unter www.organicgarage.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bill Mitoulas

T: (416) 479-9547

E: investor_relations@organicgarage.com

W: www.organicgarage.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (in dieser Meldung gemeinsam als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Sämtliche Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, wenn auch nicht immer, an der Verwendung von Begriffen wie z.B. prognostizieren, erreichen, könnten, glauben, planen, beabsichtigen, Ziel, laufend, durchgehend, schätzen, Ausblick, erwarten, können, werden, Projekt, sollten oder ähnlichen Ausdrücken bzw. deren Verneinungen zu erkennen, mit denen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse gezogen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich von Organic Garage liegen. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau oder die Erfolge von Organic Garage erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Dazu zählen unter anderem auch: das zukünftige Wachstum und allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und gesellschaftliche Unsicherheiten. Insbesondere macht Organic Garage zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf: den Betrieb von FoC nach Abschluss der Akquisition; und die Erbringung von Dienstleistungen durch Independent Trading Group, Equity Guru und Proactive Investors. Organic Garage hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen einige hier beschrieben werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse von Organic Garage erheblich von den prognostizierten zukünftigen Leistungen oder Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden vom aktuellen Datum ausgehend getätigt und Organic Garage ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um damit neuen – nachfolgenden oder anderweitigen – Informationen zu entsprechen.

Die Wertpapiere, die möglicherweise angeboten werden, wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen ohne Registrierung oder ohne gültige Ausnahme von der Registrierungspflicht nach diesem Gesetz angeboten oder verkauft werden. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika dar.

