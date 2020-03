Orizon lebt Vielfalt / Orizon ist Vorbild bei der Anerkennung und Wertschätzung der Mitarbeiter*innen (FOTO)

Orizon unterzeichnet Charta der Vielfalt– Vielfalt fördert wirtschaftlichen Erfolg– Gleiche Wertschätzung für alle Beschäftigten

Orizon hat die Charta der Vielfalt unterzeichnet. Das Personalunternehmen

untermauert damit seine bereits seit vielen Jahren praktizierte

Chancengleichheit für die Mitarbeiter*innen. Der wirtschaftliche Erfolg in

Deutschland basiert aufgrund der Globalisierung und des demografischen Wandels

in großem Maße auf der Vielfalt der Beschäftigten. Unterschiedliche Fähigkeiten

und Talente fördern innovative und kreative Lösungen. Damit obliegt

Personalunternehmen eine besondere Verantwortung in der Vermittlung von

Mitarbeiter*innen.

Vielfalt bzw. Diversity bezieht sich in der Arbeitswelt auf individuelle

Persönlichkeitsmerkmale sowie Lebensweise oder -entwürfe. Dazu gehören

Geschlecht und geschlechtliche Identität, Nationalität, ethnische Herkunft,

Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexuelle Orientierung und

Identität. Mehr als 3400 Unternehmen und Institutionen haben den Wert der

Diversität für den unternehmerischen und gesellschaftlichen Erfolg erkannt und

die Charta der Vielfalt unterzeichnet. Die Anerkennung, Wertschätzung und

Einbeziehung von Vielfalt sind in der Arbeitswelt essenziell.

Für Orizon ist die Unterzeichnung der Charta eine konsequente Fortsetzung der

Unternehmenspolitik. Bereits 2011 hat Orizon die Offensive “Faire Zeitarbeit –

für uns Arbeit erster Klasse” gestartet. Danach werden im Unternehmen

beschäftigte Zeitarbeitnehmer*innen nach der für sie günstigsten Regelung

entlohnt. Als Personaldienstleister sieht sich Orizon in der Pflicht, sich für

seine Mitarbeiter*innen einzusetzen: Fair bezahlte Arbeit zu guten

Arbeitsbedingungen für qualifizierte und flexibel einsetzbare Arbeitskräfte. Für

Orizon ist daher Equal Pay die geeignete und nachhaltige Lösung. “Vielfalt und

Wertschätzung gehören zur DNA eines Personaldienstleisters”, so Stefan

Bachhuber, Chief Operating Officer des Unternehmens. Bei Orizon arbeiten

Menschen aller Geschlechter und sexueller Orientierungen aus vielen

verschiedenen Nationen, die unterschiedliche Sprachen sprechen, verschiedene

Religionen ausüben und ganz unterschiedliche Talente und Fähigkeiten haben. Das

umfasst alle Tätigkeitsfelder des Unternehmens vom technischen und gewerblichen

bis hin zum kaufmännischen Bereich und schließt alle Qualifikationen vom Un-

oder Angelernten bis hin zur Führungskraft ein. Alle Beschäftigten tragen zum

Unternehmenserfolg bei und tun dies umso stärker, je mehr sie “sie selbst” sein

können. Orizon steht als Personaldienstleister vor der Herausforderung, nicht

nur überbetriebliche Mitarbeiter für den Kundeneinsatz für sich zu gewinnen,

sondern auch qualifizierte interne Kolleg*innen. Mit dem Bekenntnis zu einem

offenen und wertschätzenden Arbeitsumfeld für alle steigt die

Arbeitgeberattraktivität von Orizon und wird dem Unternehmensmotto “Wir finden

Ihren Lieblingsplatz” gerecht.

Über die Charta der Vielfalt

Ziel der Charta der Vielfalt ist es, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem alle

Beschäftigten die gleiche Wertschätzung und Förderung erfahren. Die 2006

veröffentlichte Selbstverpflichtung wurde von vier Unternehmen ins Leben

gerufen. Sie wird von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration,

Flüchtlinge und Integration, Staatsministerin Annette Widmann-Mauz, unterstützt.

Träger der Initiative ist seit 2010 der gemeinnützige Verein Charta der Vielfalt

e. V. Mit der Umsetzung der “Charta der Vielfalt” soll ein von Vorurteilen

freies Arbeitsumfeld geschaffen werden. Um sich auch aktiv im Alltag gegen

Diskriminierung einzusetzen, wird Orizon beispielsweise als Sponsor beim

Christopher Street Day (CSD) vom 15. bis 21.06.2020 in Augsburg auftreten. Dabei

wird das Ziel der Gleichberechtigung und Akzeptanz von LGBTIQ*-Menschen (Lesbian

Gay Bisexual Trans Intersex Queer) unterstützt.

Ein Klima der Akzeptanz und des gegenseitigen Vertrauens hat positive

Auswirkungen auf das Ansehen bei Geschäftspartner*innen und Kund*innen. Das

sogenannte Diversity Management bringt Unternehmen und Institutionen vielseitige

Vorteile und Chancen: Ein vielfältiges Umfeld fördert nicht nur den

wirtschaftlichen Erfolg, es erhöht gleichzeitig die Anpassungsfähigkeit an das

externe Umfeld, wie globale Märkte oder eine internationale Kundschaft. Vielfalt

bezieht sich somit auf die Belegschaft und die vielfältigen Bedürfnisse der

Kund*innen sowie der Geschäftspartner*innen.

Orizon GmbH

Das Personalunternehmen Orizon bietet das umfassende Spektrum von

Personaldienstleistungen an. Zum Serviceportfolio gehören Personalüberlassung

und -vermittlung sowie die Durchführung komplexer Personalprojekte. Mit

technischen, gewerblichen und kaufmännischen Fach- und Führungskräften wird ein

Großteil der Berufsfelder abgedeckt. Mit dieser Strategie zählt das Unternehmen

zu den Marktführern für den deutschen Mittelstand. Seit 2017 gehört Orizon zur

japanischen Unternehmensgruppe Outsourcing Inc., einer der führenden

Unternehmensgruppen im Personaldienstleistungssegment weltweit.

Als Arbeitgeber von rund 7.500 Mitarbeiter*innen, bundesweit ca. 100 Standorten

und einem Umsatz von 319 Mio. Euro (2018, inkl. Otto Work Force Deutschland

GmbH) belegt Orizon, laut Lünendonk Liste 2019, Platz 9 unter den führenden

Personaldienstleistern in Deutschland. 2019 wurde Orizon von der

WirtschaftsWoche als “Bester Mittelstandsdienstleister” und von Focus-Business

als “Top Personaldienstleister” ausgezeichnet. Auf der

Arbeitergeber-Bewertungsplattform kununu trägt Orizon die Gütesiegel “Top

Company” und “Open Company”. Weitere Informationen zum Unternehmen unter

https://www.orizon.de

