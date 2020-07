ORS-Gruppe startet IT-Projekt mit USU-Technologie

Zur zentralen Überwachung ihrer komplexen IT-Infrastruktur und -Services hat sich die Österreichische Rundfunksender GmbH & Co. KG (ORS genannt), für das ZIS-System der USU-Tochtergesellschaft LeuTek GmbH entschieden. Ziel des führenden Rundfunksendernetz?betreibers in Österreich ist es, die vorhandenen, heterogen verteilten Monitoring-Lösungen für Teilbereiche durch ein übergeordnetes ganzheitliches System mit zentraler Datenhaltung zu überwachen. Ein damit zusammenhängendes, parallellaufendes IT-Teilprojekt beschäftigt sich mit dem optimierten Management von IT- und Broadcast Services. Um einen hohen Grad an Automation zu erreichen, werden die Prozesse für Configuration, Incident und Change Management eingebunden. Zum Einsatz kommt die Produktlinie Valuemation für IT- und Enterprise Services ? ebenfalls aus dem USU-Konzern. Beide Projekte starteten im Frühjahr 2020, das Gesamtprojekt soll bis Ende 2021 abgeschlossen sein.

Durch die Konsolidierung der Daten und die übergreifende Darstellung sollen künftig sämtliche Services und Service Levels des Konzerns überwacht und aus End-Anwendersicht zusammengeführt werden. Die ORS erwartet dadurch nicht nur eine signifikante Reduktion von Fehlerbehebungszeiten, sondern auch wirtschaftlichere Services auf sehr hohem Qualitätsniveau. Dafür ist ein transparenter Überblick über die Sender-spezifische Infrastruktur, die klassische IT, Streaming, SNMP-Geräte und ?unmanaged Systems? erforderlich. Die Datenbasis liefert die integrierte Configuration Management Database (CMDB) von Valuemation. Um die Services effizient, in hoher Qualität und wirtschaftlich erbringen zu können, werden Prozesse für Incident, Problem, Change und Knowledge Management integriert.

Die USU-Gruppe ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Der Kompetenzbereich IT Management unterstützt Unternehmen mit umfassenden ITIL?-konformen Lösungen für das strategische und operative IT- & Enterprise Servicemanagement. Kunden erhalten mit USU-Lösungen eine Gesamtsicht auf ihre IT-Prozesse sowie ihre IT-Infrastruktur und sind in der Lage, Services transparent zu planen, zu verrechnen, zu überwachen und aktiv zu steuern. Im Bereich Software-Lizenzmanagement gehört USU dabei zu den führenden Herstellern weltweit.

Mit intelligenten Lösungen und ihrer Expertise im Kompetenzfeld Digital Interaction treibt USU die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran. Durch Standard-Software und Beratungsleistungen werden Service-Abläufe automatisiert und Wissen aktiv für alle Kommunikationskanäle und Kundenkontaktpunkte in Vertrieb, Marketing und Kundenservice bereitgestellt. Das Portfolio in diesem Bereich wird durch Systemintegration, individuelle Anwendungen und Lösungen für Industrial Big Data komplettiert.

