Ostbayerische MINT-Tage 2021: InnoTruck kommt virtuell

Was sind wichtige Zukunftstechnologien? Wie werden wir in Zukunft leben? Und wie können Jugendliche in MINT-Berufen die Welt von morgen mitgestalten? Antworten auf diese und andere spannende Fragen gibt das Wissenschafts-Team der BMBF-Initiative InnoTruck am Freitag und Samstag, 2. und 3. Juli, bei digitalen Vorträgen und Workshops anlässlich der virtuellen Ostbayerischen MINT-Tage.

Unter der Schirmherrschaft der regioFORSCHA veranstaltet die MINT-Region Niederbayern mit der Technischen Hochschule Deggendorf (THD) die rein digitale ?MINTmachmesse?. Nachdem der InnoTruck mit seiner mobilen, doppelstöckigen Hightech-Ausstellung bereits vor zwei Jahren in Deggendorf Station machte, beteiligt sich das Experten-Team in diesem Jahr mit einem eigenen virtuellen Live-Angebot zur Information und Weiterbildung.

Bei kostenfreien, interaktiven Online-Vorträgen und -Workshops am Freitag und Samstag, 02. und 03.07.2021, sind alle Interessierten eingeladen, sich über die Bedeutung von Innovationen und die Entwicklung von Zukunftstechnologien zu informieren. Die Online-Veranstaltungen werden live von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Initiative InnoTruck moderiert, die im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) deutschlandweit unterwegs ist. Neben zahlreichen weiteren Veranstaltungen mit Experten aus der regionalen Wissenschaft und Wirtschaft bietet die Initiative InnoTruck folgende Termine an:

Freitag, 02.07., 13:00 – 13:30 Uhr: Gesundes Leben ? Zukunft der Medizin

Freitag, 02.07., 14:30 – 16:00 Uhr: Workshop Rasterelektronenmikroskopie

Samstag, 03.07., 11:30 – 12:00 Uhr: Innovative Arbeitswelt ? KI, IoT, u.v.m.

Samstag, 03.07., 13:30 – 15:00 Uhr: Berufsorientierung in MINT-Berufen

Kostenfrei zum Online-Seminar anmelden

Die Teilnahme ist entweder am PC via Browser oder per App über das Smartphone sowie Tablet möglich. Mit Videoclips, interaktiven Umfragen und Quizelementen wird die Veranstaltung für die Teilnehmenden unterhaltsam gestaltet. Eine Beteiligung und Austausch mit den Moderatoren via Chat sind jederzeit möglich.

Weitere Informationen, Anmeldung und Gesamtprogramm unter: https://www.th-deg.de/minttage

„InnoTruck – Technik und Ideen für morgen“: Mit dieser deutschlandweiten mobilen Informationsinitiative fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bereits seit 2017 den öffentlichen Dialog über die Frage, wie Innovationen im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich vorangetrieben werden sollen, um ihren größtmöglichen Nutzen zu entfalten. Im Mittelpunkt der crossmedialen Initiative stehen sowohl digitale Bildungsangebote, welche die Inhalte der Initiative mit öffentlichen Online-Seminaren und im virtuellen Klassenzimmer vermitteln, als auch der InnoTruck selbst – eine mobile Ausstellungs- und Erlebniswelt. Auf zwei Ebenen und mit mehr als 80 Technik-Exponaten stellt sie die Herausforderungen vor, welche im Rahmen der Hightech-Strategie 2025 der Bundesregierung als besonders bedeutsam definiert werden. Unterstützt von multimedialen Inhalten und einfachen Experimenten zum Mitmachen zeigt das wissenschaftliche Begleitteam, welche Technologien in welchen Bereichen die bedeutendsten Entwicklungen versprechen, wie aus einer Idee eine Innovation mit echtem Mehrwert für die Gesellschaft wird und wo sich vor allem für Jugendliche interessante Berufsaussichten ergeben. Der InnoTruck besucht in Zusammenarbeit mit lokalen Veranstaltungspartnern neben Schulen auch Marktplätze, Technik- und Wissenschaftsevents sowie Hochschulen und Messen in ganz Deutschland.