Osterferien in der Kunsthalle Mainz

Wir freuen uns, in den Osterferien wieder Workshops für verschiedene Altersklassen in der Kunsthalle Mainz anzubieten.

Fotoworkshop

10?16 Jahren

Portraits, Pflanzen, Stadtansichten, die Fotografie kennt viele Motive. Was fotografierst Du gerne? In diesem Kurs stehen eure Ideen, Wünsche und Interessen im Mittelpunkt. Wir unterstützen euch darin zu fotografieren, was ihr schon immer einmal abbilden wolltet.

Mi 31/03 und Do 01/04, jeweils 14?17 Uhr

Kosten: 18 Euro

Kreisende Kristalle und Planeten

8?12 Jahre

In der aktuellen Ausstellung könnt ihr fremde Planeten, geheimnisvolle Kristalle und Edelsteine entdecken. Im Anschluss fügt ihr selbst gezüchtete Kristalle, Fundstücke von unserem und fremden Planeten zu einem um sich kreisenden Mobile zusammen. Eine Anmeldung zu beiden Terminen ist möglich.

Kurs 1: Di 30/03, 11?13 Uhr

Kurs 2: Mi 31/03, 11?13 Uhr

Kosten: jeweils 12 Euro

Verwandlung

6?10 Jahre

Was passiert mit mir, wenn ich von einer Spinne gebissen werde? Es gibt viele Geschichten von Menschen, die sich ganz oder zum Teil in Tiere verwandeln. Anhand von selbst entworfenen Kostümen könnt ihr euch in ein fantastisches Wesen verwandeln und euch damit vor der Fotokamera so richtig in Szene

setzen.

Di 06/04, 14?17 Uhr

Kosten: 12 Euro

Um Anmeldung bis zum 19/03 unter mail@kunsthalle-mainz.de oder T +49 (0) 6131 126936 wird gebeten. Die Workshops finden vorbehaltlich nach den Auflagen der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes RLP statt.?