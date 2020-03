?OUTLETCITY METZINGEN setzt als Vorreiter auf epoq My Stream und führt neuen Maßstab für Kundenbindung im E-Commerce ein”

OUTLETCITY METZINGEN will das digitale Shoppen auf ein neues Level heben und bindet Kunden dadurch noch enger an ihren Online Shop

Mit einem breiten Sortiment von über 50.000 Produkten aus über 270 Marken, bietet der Online Shop der OUTLETCITY eine große Auswahl an Premium- und Luxusmarken. Im personalisierten Shoppingbereich innerhalb des Online Shops wird nun mit epoq My Stream auf die Bedürfnisse und Vorlieben jedes einzelnen Kunden eingegangen. Der persönliche Stream der Kunden wird mit individuellen Inhalten entsprechend der Präferenzen wie z. B. Lieblingsmarken, Lieblingskategorien, Style Favoriten, Produkte und Content befüllt. My Stream passt sich dynamisch und personalisiert, hinsichtlich Inhalt und Layout, an die Vorlieben jedes einzelnen Kunden an und bietet zudem intelligente Interaktionsmöglichkeiten.

?Wir sind stolz als Pilotkunde von epoq My Stream eine neue Tür im E-Commerce aufzustoßen. Wie ein guter Verkäufer der seine Kunden und ihre Präferenzen kennt, bieten wir ab sofort mit epoq My Stream jedem einzelnen Kunden täglich eine persönliche Auswahl an relevanten Produkten und Content?, so Dr. Stefan Hoffmann, Managing Director der OUTLETCITY METZINGEN GmbH. ?Durch dieses besondere Produkt wollen wir unsere Kunden noch enger an unseren Online Shop binden.?, ergänzt Dr. Hoffmann weiter.

Künstliche Intelligenz macht diese bislang einzigartige Kundenbindung im E-Commerce möglich

Ähnlich wie bei Netflix oder Instagram, bei denen die User die für sie relevanten Inhalte aufrufen und sich gleichzeitig von passenden Vorschlägen inspirieren lassen können, rückt das neue epoq-Produkt My Stream Kunden und ihre Präferenzen in den Mittelpunkt. So werden Kunden dazu motiviert, den eigenen Shoppingbereich regelmäßig zu besuchen, um immer wieder neue Impulse zu erhalten ? dadurch entsteht eine neue Art der Kundenbindung im E-Commerce.

Die Technologie hinter den relevanten Inhalten von epoq My Stream basiert auf der langjährigen KI-Erfahrung und -Expertise des Technologie-Anbieters epoq im Bereich Online-Shop-Personalisierung und ist dabei vollständig DSGVO-konform. Mit My Stream führt epoq eine neue Form des Online Shoppings ein, die sich an die verändernden Bedürfnisse und Vorlieben der Online Shopper ausrichtet. ?Mit My Stream ergänzen wir unser Portfolio um einen entscheidenden Baustein und kommen unserer Vision, Online Shopper mit konsequenter Personalisierung ganzheitlich in ihren Einkaufsprozessen zu unterstützen, einen großen Schritt näher.?, so Thorsten Mühling, Geschäftsführer von epoq.

Über OUTLETCITY METZINGEN

Die OUTLETCITY METZINGEN ist das erste Omnichannel Outlet weltweit. Die exklusive Markenwelt präsentiert sich authentisch und hochwertig. Das gilt sowohl für die Flagship Outlet Stores vor Ort als auch für den Online Shop. Mit über 300 Premium- und Luxusmarken in Metzingen und online, sowie einem umfangreichen Service- und Tourismus-Angebot reiht sich das erste Outlet Deutschlands in die internationalen Shopping-Metropolen ein. Rund 4,2 Millionen Besucher aus 185 Ländern hat die OUTLETCITY METZINGEN jährlich und über 30 Mio. Besuche online auf OUTLETCITY.COM. 2019 hat sich die Fläche der OUTLETCITY METZINGEN noch einmal um ein Drittel der Gesamtfläche vergrößert. BOSS eröffnete im September 2019 den weltweit größten Outlet Store mit über 5000qm Verkaufsfläche. Digitale Angebote, wie der Online Shop, die OUTLETCITY METZINGEN App und der OUTLETCITY Club verbinden reale und digitale Shoppingwelten zu einem ganzheitlichen Einkaufserlebnis und rücken den Kunden in den Mittelpunkt.

Die epoq internet services GmbH stellt ihren Kunden eine einzigartige Software-Suite zur ganzheitlichen Personalisierung des digitalen Handels zur Verfügung. Mit modular einsetzbaren, maßgeschneiderten, auf künstlicher Intelligenz basierenden Services, schafft epoq einzigartige Shoppingerlebnisse sowohl entlang der gesamten Customer Journey im digitalen Handel als auch durch einen personalisierten Shoppingbereich, der für jeden Online Shopper dynamisch und individuell ausgespielt wird. Die Online Shopper erhalten Orientierung, Beratung und Inspiration beim Online-Einkauf. Nach dem Kauf werden sie mit personalisierten E-Mails auf dem Laufenden gehalten und bleiben so mit dem Online Shop in Verbindung. Darüber hinaus werden sie in ihrem persönlichen Shoppingbereich mit relevanten Shopping News in Echtzeit versorgt, die sie zum täglichen Besuch des Online Shops veranlassen.