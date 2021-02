Outsourcing in der ISGUS Cloud

SaaS Systeme?sind kein Trend, sondern ein wesentlicher Teil der Digitalisierung. Dennoch stellen sich viele Projektverantwortliche beim Erwerb einer Software Lösung für?Workforce Management Systeme?die Frage, ob die neue Software?on premise in der eigenen IT?oder als?Software as a Service Lösung?in einem externen Rechenzentrum gehostet wird. Viele bevorzugen hier die eigene IT, da dies?sicherer?und?kontrollierbarer?erscheint. Allerdings entstehen so auch Schwierigkeiten, die durch ein externes System verhindert werden können. Ein vielfach auftretendes Problem sind Uminstallationen, sowie häufige Aktualisierungen des Servers. Dies führt zu Ausfallzeiten des Systems und verursacht somit Probleme beim buchen oder beim abrufen der Einsatzpläne.

Im?ISGUS Rechenzentrum?vermindern Sie diese Schwierigkeiten deutlich. Mit einer?Verfügbarkeit von 99,5%?steht Ihnen die?ZEUS??Anwendung rund um die Uhr zur Verfügung und liegt damit in den allermeisten Fällen über der, der eigenen IT. Das?Rechenzentrum?wird auf unserem?eigenen Firmengelände?betrieben, somit kommt?deutsches Recht?zum tragen und Sie können sich sicher sein, dass die?Datenspeicherung konform zu allen Datenschutzbestimmungen?ist. Dies zeigt die?ISO/IEC 27001?Zertifizierung, welche auf das ISGUS Rechenzentrum ausgestellt wurde.

Ein weiterer interessanter Aspekt eines?SaaS Systems?sind die Kosten. Kunden haben?konstante und planbare Kosten, die geringer ausfallen als die heruntergebrochenen Gesamtkosten eines Kaufsystems. Auch entstehen?keine Zusatzkosten?durch Systemerweiterungen und daraus resultierende Serverumzüge o.ä. Bei Problemen, Fragen oder Neuinstallationen stehen unsere Fachberater Ihnen stets zur Seite und ermöglichen so, dass Ihr System für alle Mitarbeiter abrufbar bleibt.?Wechseln auch Sie jetzt in die ISGUS Cloud?- nehmen Sie gleich?Kontakt?mit uns auf!