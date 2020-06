OYO Hotels & Homes kündigt CEO-Übergang für Ferienhausgeschäft an; Tobias Wann übergibt den Staffelstab an Raj Kamal und wird weiterhin als Sonderberater tätig sein

Amsterdam, Niederlande, 25. Juni 2020: Mit Wirkung zu Ende Juni 2020 gibt OYO Vacation Homes den Übergang der Verantwortung als Chief Executive Officer (CEO) von Tobias Wann auf Raj Kamal bekannt. Wann, der derzeitige CEO und Geschäftsführer von OVH, wird sich nach fünf erfolgreichen Jahren bei OYO Vacation Homes Holding B.V. (ehemals @Leisure Holding B.V.) neuen Herausforderungen zuwenden. Er wird jedoch weiterhin als Sonderberater für das weltweite Ferienvermietungsgeschäft von OYO tätig sein. Die @Leisure Group wurde nach einer erfolgreichen Akquisition im Mai 2019 Teil von OYO Hotels & Homes und Wann hatte seitdem eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung und Stärkung des Geschäfts in ganz Europa inne.

OYO Vacation Homes bietet schöne Privathäuser an großartigen Standorten an, die vollständig von OYO verwaltet werden und eine perfekte Wahl für Urlaubsreisen darstellen. OYO Vacation Homes umfasst mehrere Marken, darunter Belvilla, Dancenter und die in Deutschland ansässige Traum-Ferienwohnungen. Die Plattform OVH bietet internationalen sowie inländischen Reisenden und Stadtbewohnern Zugang zu über 130.000 Häusern auf der ganzen Welt.

Ritesh Agarwal, Gründer & Group CEO – OYO Hotels & Homes, sagt: ?Tobias trat der OYO-Familie zu einer Zeit bei, als wir jung und entschlossen waren, den europäischen Markt zu erkunden und unser einzigartiges Angebot an Gastfreundschaft vorzustellen. Im Jahr 2019 öffnete OYO Vacation Homes seine Türen in Europa mit dem Versprechen, Gästen aus der ganzen Welt, die nach Europa reisen, eine große Auswahl an Ferienimmobilien sowie das OYO-Erlebnis der Extraklasse zu bieten. Tobias und sein Team von außergewöhnlichen Fachleuten haben sich entschieden, diese Chance zu ergreifen und uns bei unserer Mission, die Lebensweise der Menschen zu verändern, zu begleiten. Dafür werden wir ihnen stets dankbar sein. Seitdem hat Tobias eine entscheidende Rolle dabei gespielt, dieses Unternehmen von einem Erfolg zum nächsten zu führen. Innerhalb kurzer Zeit haben wir uns mit mehr als 50.000 Hausbesitzern zusammengeschlossen und konnten neue Häuser in den wichtigsten Urlaubsländern, darunter Spanien, Österreich, Belgien, Frankreich und Italien, anbieten.

Mittlerweile sind wir zu einem der weltweit führenden Anbieter von Ferienhäusern gewachsen; wobei alle unsere angeschlossenen Marken sehr gut aufgestellt sind. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen und Tobias dafür danken, dass er eine großartige Führungspersönlichkeit und Partner für uns ist und einen wertvollen Beitrag zum Geschäft geleistet hat. Wir wünschen ihm das Beste für seine zukünftigen Aktivitäten und freuen uns auf seine Unterstützung als Sonderberater des Unternehmens.?

Weiterhin fügt Agarwal hinzu: ?Es ist mir eine große Freude, Raj Kamal als neuen CEO von OYO Vacation Homes vorzustellen. Raj Kamal startete als COO bei uns und hat innerhalb kurzer Zeit seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt, die europaweite Position des Unternehmens als bevorzugte Wahl für Gäste und Partner für Hausbesitzer weiter auszubauen. Jemanden seines Kalibers als Partner zu haben, der ein tiefes Verständnis für globale Unternehmen hat, wird entscheidend dazu beitragen, die Stärkung unsere Präsenz in der Region zu beschleunigen.?

Die Entwicklung kommentiert Tobias Wann: ?Die letzten fünf Jahre bei @Leisure und dann bei OYO Vacation Homes waren für mich absolut wunderbar. Ich bin unglaublich dankbar und stolz auf das, was unsere Teams und Partner gemeinsam erreicht haben. Heute bedient OYO Vacation Homes Millionen von Gästen mit dem Versprechen, qualitativ hochwertige Aufenthalte in schönen Privathäusern an großartigen Orten zu verbringen und gleichzeitig erfolgreich die Geschäfte für unsere über 50.000 Hausbesitzer zu vermitteln. Vom Aufbau eines starken Unternehmens in den Niederlanden haben wir uns durch eine erfolgreiche Buy-and-Build-Strategie zu einem führenden globalen Ferienvermietungsunternehmen entwickelt.

Es war während des Verkaufs der @Leisure Group an OYO im Mai 2019, als ich beschlossen hatte, meine Aufgaben im Laufe des kommenden Jahres weiter zu geben. Jetzt, da wir gestärkt aus der COVID 19-Krise hervorgehen, ist es ein guter Zeitpunkt, an Raj Kamal zu übergeben, mit dem ich in den letzten sechs Monaten erfolgreich zusammengearbeitet habe.?

Raj Kamal, der neu ernannte CEO von OYO Vacation Homes, sagt: ?Ich fühle mich sehr geehrt durch diese Möglichkeit und das Vertrauen, das Ritesh und das gesamte Führungsteam von OYO in mich gesetzt haben. Sicherlich trete ich in große Fußstapfen, da Tobias ein Vermächtnis hinterlässt, mit dem er neue Maßstäbe für Spitzenleistungen, harte Arbeit und Belastbarkeit gesetzt hat. Heute ist OYO Vacation Homes mittels seiner verschiedenen Marken – Belvilla, Dancenter und Traum-Ferienwohnungen – zu einem bekannten Namen für anspruchsvolle Reisende und Hausbesitzer geworden. Wir werden diesem wertvollen Ökosystem weiterhin Mehrwert verleihen dadurch, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen und neue Exzellenzstandards für das Unternehmen OYO und das Gastgewerbe im Allgemeinen setzen.?

Die aktuelle COVID 19-Pandemie und die sich daraus ergebenden internationalen und nationalen Abriegelungen haben tiefe Auswirkungen auf die Belegung und die Einnahmen der OYO Hotels & Homes hinterlassen, einschließlich des Geschäftsbereichs Ferienwohnungen. In dem Maße, in dem die Welt damit zunehmend zurechtkommt und sich Länder weiter öffnen, sieht das Unternehmen insbesondere bei OYO Vacation Homes erste Fortschritte. Seit Anfang Juni zeigen die Belegungszahlen und die Nachfrage bei allen Marken, einschließlich Belvilla, Dancenter und Traum-Ferienwohnungen, einen Aufwärtstrend.