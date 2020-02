P R E S S E E I N L A D U N G Studie des Deutschen Philologenverbandes unterstützt durch die DAK-Gesundheit “LEHRERARBEIT IM WANDEL”

Lehrermangel in den MINT-Fächern, große Klassen, steigende Schülerzahlen sowie

Veränderungen von Schule und Unterricht nach PISA wie die Arbeit an

schulinternen Curricula und die Erstellung von Schulentwicklungskonzepten

bestimmen die Diskussion über die Situation an den Gymnasien. Unberücksichtigt

bleibt dabei, welchen Belastungen die Lehrer dadurch ausgesetzt sind und wie es

um ihre Gesundheit bestellt ist.

Wie sieht das für die mehr als 176.000 Gymnasiallehrer in Deutschlands Schulen

aus? Über die bisher nicht zusammenhängend erforschte Arbeitsbelastung,

Zufriedenheit und Gesundheit der Lehrer an Gymnasien gibt jetzt erstmals die vom

Deutschen Philologenverband (DPhV) in Auftrag gegebene und von der

DAK-Gesundheit unterstützte Studie “Lehrerarbeit im Wandel” detailliert

Auskunft. Den aussagekräftigen Zahlen und Fakten liegen mehr als 16.000

ausgewertete Datensätze der online befragten Gymnasiallehrer zugrunde. Die

Studie wurde vom Institut für Präventivmedizin Rostock durchgeführt.

Die für Eltern, Lehrer und Politiker gleichermaßen aufschlussreichen Ergebnisse

der Studie “Lehrerarbeit im Wandel” und die sich daraus ergebenden Forderungen

an Politik und Gesellschaft wollen wir Ihnen gern im Rahmen einer

Pressekonferenz vorstellen, zu der wir Sie herzlich einladen.

Termin: Montag, 9. März 2020, um 10.30 Uhr

Ort: Presse- und Besucherzentrum im Bundespresseamt, Raum 4, Reichstagsufer 14,

10117 Berlin

Ihre Gesprächspartner sind:

– Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing, Vorsitzende des Deutschen

Philologenverbands

– Andreas Storm, Vorstandsvorsitzender der DAK-Gesundheit

– Dr. Reingard Seibt, wissenschaftliche Projektleiterin des

Instituts für Präventivmedizin

