P1-Designprojekt: Team Fordzilla enthüllt einzigartiges Gamer-Fahrzeug auf der Gamescom 2020 (VIDEO)

Ford und das Team Fordzilla enthüllen auf der Gamescom 2020 das P1-Designprojekt; bei dem speziell entwickelten Gamer-Fahrzeug handelt es sich um eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen einem Automobilhersteller und der Gaming-Community

Gewinner des Fordzilla Cup-Turniers, das im Rahmen der Computerspiel-Messe ausgetragen wird, erhält einen professionellen E-Sports-Vertrag beim Team Fordzilla

Ford hat mit dem Team Fordzilla erstmals ein eigenes E-Sport-Team ins Leben gerufen. Informationen und Streams gibt es pünktlich zur Gamescom unter http://www.teamfordzilla.com

Ford wird zum vierten Mal in Folge auf der Gamescom vertreten sein, Europas größter Messe für Computerspiele. Dabei wird das Team Fordzilla im Mittelpunkt des Unternehmensauftritts stehen. Bei der virtuellen Veranstaltung wird das Team Fordzilla unter anderem seine offizielle Internetpräsenz vorstellen. Auf http://www.teamfordzilla.com können Fans schon bald Live-Rennen verfolgen, Fahrzeuggrafiken für den Einsatz in Computerspielen herunterladen und neueste Nachrichten abrufen. Am 27. August werden außerdem die Gewinner des ersten Fordzilla Cups während der Opening Night Live-Show bekanntgegeben. Höhepunkt des Messeauftritts wird die Enthüllung des Project P1 Gamer-Fahrzeugs sein, dabei handelt es sich um das erste virtuelle Rennauto, das in Zusammenarbeit zwischen Spielern und einem Autohersteller entwickelt wurde. Das Project P1 veranschaulicht das menschenzentrierte Designdenken von Ford in einer digitalen Welt. Die Zusammenarbeit zwischen Ford-Designern und der Gaming-Community über soziale Medien ist eine Weltneuheit im Automobilbereich.

“In diesem Jahr betonen wir auf der Gamescom erneut unser Engagement für Computerspiele”, sagte Emmanuel Lubrani, Senior Manager Communications, Team Fordzilla, Ford Europe. “Wir experimentieren und verschieben mit unserem Team Fordzilla weiterhin Grenzen. Hierfür nutzen wir unsere einzigartige Position als Automobilhersteller, um faszinierende Projekte wie das virtuelle P1-Fahrzeug zu liefern. Mit dem Fordzilla Cup und der neuen Website zeigen wir darüber hinaus unsere Unterstützung für die internationale Gaming-Community”.

Die Gamescom ist die weltweit größte Veranstaltung für Computer- und Videospiele und gleichzeitig Europas größte Geschäftsplattform für die Spielebranche. Dieses Jahr wird die Veranstaltung vollständig digital sein. Die Online-Events finden in den drei Tagen nach der Opening Night Live-Show statt und enden am 30. August. Details zu den Ankündigungen von Ford finden Sie ab dem 27. August um 19.30 Uhr unter: http://www.gamescom.global/home

Team Fordzilla

Das E-Sport-Team von Ford trägt seit dem 5. August 2020 das Fordzilla Cup-Turnier aus, dessen Sieger einen Profivertrag von Ford erhält. Für das Turnier bewerben konnten sich Spielerinnen und Spieler ab einem Alter von 16 Jahren. Schon im vergangenen Jahr hatte Ford die erfolgreiche Motorsporthistorie des Unternehmens auf die virtuelle Wettbewerbswelt übertragen und tritt seither mit eigenen Mannschaften bei internationalen Online-Rennspielen an. Das Team Fordzilla verfügt über insgesamt 40 hochtalentierte Computerspieler aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien.

Das Team Fordzilla wird im Rahmen der jüngst erst ins Leben gerufenen V 10-R League gegen weitere, international renommierte Liga-Mannschaften antreten. Je nach Sieg, Niederlage oder Unentschieden werden Punkte verteilt. Das Team mit der höchsten Punktzahl geht zum Schluss als Sieger hervor. Weitere Informationen und aktuelle Updates finden Sie auf Twitter (@TeamFordzilla), Instagram (@teamfordzilla) und Twitch (Twitch.tv/TeamFordzilla).

Ford@Gamescom

Bereits seit einigen Jahren bringt Ford auf der jährlich stattfindenden Gamescom innovative Aspekte ein, um das Engagement des Unternehmens für die Gaming-Welt und den gesamten E-Sport-Bereich aktiv zu unterstreichen:

– 2015: Ford GT als Titelfahrzeug für die sechste Folge von Forza Motorsport – 2016: Guinness-Weltrekord für “längsten Video-Marathon bei einem Rennspiel” mit einem Ford GT mit einer Zeit von 48 Stunden 29 Minuten und 21 Sekunden – 2017: Erster offizieller Ford-Stand. Untersuchung der Beziehung zwischen Fahrerlebnissen in der realen Welt und in der virtuellen Realität – 2018: Einführung eines einzigartigen 4D-Gaming-Simulators, der die Einführung des Ranger Raptor in Europa unterstützte, dem ersten Fahrzeug, das jemals auf der Gaming Convention vorgestellt wurde – 2019: Startschuss für das Team Fordzilla

Links

Website: http://www.teamfordzilla.com

YouTube-Vorschau: https://www.youtube.com/watch?v=FwP7BBa_CBo&feature=youtu.be

Twitter: @TeamFordzilla

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com .

Pressekontakt:

Ute Mundolf

Ford-Werke GmbH

0221/90-17504

umundolf@ford.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6955/4685412

OTS: Ford-Werke GmbH

Original-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell