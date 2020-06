p78 Quick Apply für SAP SuccessFactors nun auch im SAP App Center verfügbar

projekt0708 hat mit ?p78 Quick Apply? erstmals eine eigene App ?im SAP App Center veröffentlicht. Die SAP hat die Anwendung erfolgreich geprüft und freigegeben. Mit der Aufnahme der Applikation in das SAP App Center ?erreicht projekt0708 einen weiteren Erfolg in Form des offiziellen Status eines SAP-Build-Partners im Rahmen des SAP-PartnerEdge-Programms.

Bei der Anwendung handelt es sich um eine innovative, zeitsparende Recruiting-Lösung, die Bewerbungen ohne vorherige Registrierung und ohne Kennworteingabe ermöglicht. Kandidaten können sich mit Hilfe der App mobil und mit minimalem Aufwand auf ausgeschriebene Stellen bewerben, indem sie ihren Lebenslauf direkt vom Smartphone oder von Filehosting-Diensten wie etwa Dropbox oder Google Drive hochladen. Alle für die Bewerbung benötigten Daten werden automatisch aus dem Lebenslauf extrahiert und in die entsprechenden Formularfelder eingetragen. Dabei kommen semantische Technologien des projekt0708-Entwicklungspartners Textkernel zum Einsatz.

Die??Kurzbewerbungs-App??p78 Quick Apply?wurde bereits erfolgreich im Rahmen eines Projektes mit dem offiziellen?Referenzkunden dm-drogerie markt?eingeführt und steht ab sofort allen SAP-Anwenderunternehmen im?SAP App Center im Bereich SuccessFactors zur Verfügung. Dabei wird der Cloud-Ansatz konsequent umgesetzt, wie Dirk Jäckel, Geschäftsführer/CTO bei projekt0708, betont: ?Die Anwendung ist sofort einsatzbereit. Das heißt, Kunden verlieren keine Zeit mit der Installation der Applikation, sondern können die Quick-Apply-App ohne Verzögerung im Recruiting einsetzen und die Vorzüge einer automatischen Updateversorgung durch das ePaaS Model nutzen.? Im Gegensatz zu ähnlichen Lösungen auf dem Markt nutzt projekt0708 ein natives Cloud Delivery Model, sodass die App automatische Updates ohne zusätzliche Mehrkosten durchführt.

Mit der Veröffentlichung der Applikation im SAP App Center setzt projekt0708 seine strategischen Ziele weiter um. Der Spezialist für SAP-Cloudlösungen für HR und SAP Concur aber auch für SAP ERP HCM ist bereits seit mehreren Jahren Build-Partner im SAP-Partner-Programm ?SAP PartnerEdge?. Application Development Partner werden im Rahmen dieses Entwickler-Programms durch die SAP bei der Planung, Entwicklung und Markteinführung ihrer Lösungen unterstützt und erhalten die nötigen Test-, Demo- und Entwicklungslizenzen.

Ziel ist es, für SAP-Nutzer ein breitgefächertes Angebot an zusätzlichen, sofort einsatzbereiten Lösungen bereitzustellen. Für die beteiligten SAP-Partner bietet dieses Modell der gemeinsamen Entwicklung ebenfalls Vorteile: ?Über das SAP App Center erzielen wir eine höhere Sichtbarkeit und können weit mehr potentielle Kunden, auch über die DACH-Region hinaus, ansprechen?, so Jäckel. Weitere Anwendungsentwicklungen sind bei projekt0708 bereits geplant.

Für Anfragen stehen wir Ihnen unter folgender?E-Mail-Adresse zur Verfügung:?hello@projekt0708.com

Die projekt0708 GmbH ist ein innovatives IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen, das sich auf SAP-Cloudlösungen für HR (SAP SuccessFactors), SAP ERP Human Capital Management (SAP ERP HCM) und SAP-Concur-Lösungen spezialisiert hat. Darüber hinaus verfügt projekt0708 über Expertisen in der Mobilisierung und Vereinfachung von Geschäftsanwendungen auf Basis neuester SAP-UI-Technologien, wie etwa SAP Fiori. Hauptsitz des Unternehmens ist München.

Ursprünglich als Arbeitstitel für das ?Projekt Selbständigkeit? der Firmengründer gedacht, blieb projekt0708 später als Unternehmensname bestehen. Seit Juli 2008 unterstützen die Mitarbeiter von projekt0708 Unternehmen jeder Größe und sämtlicher Branchen. Damit richten sich die Service- und Beratungsleistungen auch an international aufgestellte Unternehmen. Neben der HR-Konzept- und Prozessberatung zählen insbesondere SAP-SuccessFactors-Beratungsleistungen zum Angebot. Darüber hinaus umfasst die Expertise alle erforderlichen Technologien, Methoden und Programmiersprachen für maßgeschneiderte Implementierungen und kundenspezifische Zusatzentwicklungen.

Als Bestätigung der Kompetenzen und Projekterfolge hat projekt0708 bereits seit 2014 den Status als SAP-Partner mit SAP Recognized Expertise im Bereich SAP ERP HCM für Deutschland inne und ist seit 2016 SAP Gold Partner. Darüber hinaus ist projekt0708 seit 2017 Cloud Reselling Partner der SAP und seit 2018 SAP Concur Customer Success Partner (CSP) sowie SAP Concur Certified Implementation Partner (CIP). In 2019 folgte die Zertifizierung SAP Recognized Expertise für die Lösungen SAP SuccessFactors Recruiting und SAP SuccessFactors Onboarding in Deutschland, in 2020 für die Lösungen SAP SuccessFactors Talent Management sowie SAP SuccessFactors Learning. Zudem erlangte projekt0708 im selben Jahr den Status als Build Partner im Rahmen des SAP-PartnerEdge-Programmes.

