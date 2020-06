Pack of 7 expandiert und eröffnet neuen Standort im Süden Deutschlands

Bisher war die Pack of 7 überwiegend im Westen Deutschlands vertreten, aber mit der Einstellung des ersten Mitarbeiters aus dem Süden Deutschlands steht nun auch die Eröffnung eines Standortes dort an. Nach Köln und Lüdinghausen wird dies der dritte Standort in Deutschland sein. Weitere sollen längerfristig vor Allem im Norden und Osten des Landes eröffnet werden, um so die derzeit deutschlandweit tätigen Mitarbeiter zu entlasten und noch mehr Kunden aus der Nähe betreuen zu können.

Die Pack of 7 wurde 2013 gegründet und begleitet seither ihre Kunden in sämtlichen Projektphasen: von der Projektinitialisierung, der Anforderungsaufnahme und Konzeption, der Umsetzung, bis hin zur Einführung in den laufenden Betrieb sowie der weiteren Nutzung nach Projektabschluss.

Ergänzend zu den regulären Projektmanagementaufgaben steht die Pack of 7 als Berater und Coach zur Verfügung. Die Pack of 7 erstellt IT-Lösungen für Ihre Fachprozesse. Alle Kollegen haben viele Jahre Erfahrung fokussiert im Großunternehmen- und Konzern-Umfeld. Die Pack of 7 liefert ganzheitliche Expertise bei Strategie, Konzept, Umsetzung, Going Live und Wartung.

Technisch arbeitet die Pack of 7 überwiegend in den Bereichen SharePoint, Mobile, Cloud und Business Intelligence.