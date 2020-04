Pack of 7 startet neue Eventreihe “Nigh7 of the Pack”

Bei der Pack of 7 wird viel Wert darauf gelegt, auch mal über den Tellerrand hinauszublicken und sich stetig weiterzubilden. Dafür ist der Austausch mit Kollegen, Kunden und IT-Interessierten jeglicher Art unabdingbar. Aus diesem Grund hat die Pack of 7 Anfang des Jahres eine neue Eventreihe, die ?Nigh7 of the Pack? ins Leben gerufen. Hier soll in regelmäßigen Abständen an den beiden Standorten Köln und Lüdinghausen in lockerer Atmosphäre gefachsimpelt, geschlemmt und genetzwerkt werden. Wechselnde Fachvorträge bestimmen dabei die thematische Ausrichtung der Abende. Themenvorschläge können und sollen aber auch von den Teilnehmern eingereicht werden.

Eine erste Ausgabe der ?Nigh7 of the Pack? fand am 10. März in der Kölner Geschäftsstelle statt und wurde trotz der zu dem Zeitpunkt heranrollenden Corona-Pandemie gut angenommen. In lockerer Runde wurde an dem Abend über ASP.NET Core MVC, EF Core und EF Migrations am Beispiel des Pack of 7-ProfileManagers gefachsimpelt. Teilnehmer lobten die familiäre Atmosphäre und hoben hervor, dass es sich hierbei um eine Veranstaltung handele, von denen alle ? Veranstalter und Teilnehmer ? profitieren können.

Inzwischen hat COVID-19 uns alle fest im Griff. Die Pack of 7 möchte dennoch versuchen, so viel Normalität wie möglich zu wahren und hat sich deshalb entschlossen, die nächste Ausgabe der ?Nigh7 of the Pack? stattfinden zu lassen ? allerdings online. Für all diejenigen, die beim Kölner Event nicht dabei sein konnten oder diejenigen, die jetzt erst davon erfahren haben, möchte die Pack of 7 daher am 23.04. erneute eine ?Nigh7 of the Pack? zum Thema ?ASP.NET Core MVC, EF Core und EF Migrations am Beispiel des ProfileManagers? veranstalten. Stattfinden wird diese ?Nigh7 of the Pack? mit der Hilfe eines Videokonferenz-Services. Wie schon bei der analogen Ausgabe wird wieder Einsicht in den Code gegeben und näher auf die Eigenheiten und Vorzüge der Technologien eingegangen. Selbstverständlich wird es auch diesmal wieder die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und sich auszutauschen.

Die Pack of 7 wurde 2013 gegründet und begleitet seither ihre Kunden in sämtlichen Projektphasen: von der Projektinitialisierung, der Anforderungsaufnahme und Konzeption, der Umsetzung, bis hin zur Einführung in den laufenden Betrieb sowie der weiteren Nutzung nach Projektabschluss.

Ergänzend zu den regulären Projektmanagementaufgaben steht die Pack of 7 als Berater und Coach zur Verfügung. Die Pack of 7 erstellt IT-Lösungen für Ihre Fachprozesse. Alle Kollegen haben viele Jahre Erfahrung fokussiert im Großunternehmen- und Konzern-Umfeld. Die Pack of 7 liefert ganzheitliche Expertise bei Strategie, Konzept, Umsetzung, Going Live und Wartung.

Technisch arbeitet die Pack of 7 überwiegend in den Bereichen SharePoint, Mobile, Cloud und Business Intelligence.