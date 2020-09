Pack?of?7 und?accantec?information solutions AG schließen strategische Partnerschaft

Die Business Intelligence-Welt und die SharePoint-Welt zu vereinen, ist nicht immer ganz einfach, auch wenn eine solche Fusionierung große Vorteile mit sich bringt. Bislang erfordert es ein hohes Maß an manuellem Aufwand, BI- und SharePoint-Lösungen zu kombinieren. Das soll sich jetzt ändern. Mit der Pack of 7 und accantec kommen 200 Mannjahre Erfahrung im Bereich SharePoint/M365 und 400 Mannjahre Erfahrung im Bereich BI zusammen. Gemeinsam möchten die beiden Firmen die Abläufe automatisieren und so maßgebliche Digitalisierungslücken schließen. ?Kein hochwertiges Auto wird mehr ohne Navigationsgerät oder Assistentensystemen angeboten ? bei vielen SharePoint oder M365 Lösungen fehlt heute dagegen sogar noch ein Instrument wie ein Tacho ? das wollen wir gemeinsam ändern?, sagt Uwe Scholl, Vorstandsmitglied der accantec information solutions AG.

Schwerpunkt der Zusammenarbeit ist zum einen der Bereich Monitoring von digitalisierten Prozessen und zum anderen die Entwicklung von ?smarten? SharePoint Driven Applications. Durch die Verschmelzung von BI und klassischen SharePoint-Lösungen zu digitalen Assistenten wird die Akzeptanz von moderneren Lösungen erhöht. Die Nutzer verzichten so auf manuelle Nothilfen und der Digitalisierungsgrad im Unternehmen steigt. Prozesssicherheit und Prozesstransparenz werden erhöht und viele Automatisierunglücken geschlossen. ?Wie bei der berühmten Schweizer Bahn ? durch Stärkung der Nebenstrecke werden die Hauptstrecken besser ausgelastet?, sagt Antonio Treglia, Geschäftsführer der Pack of 7, und zielt mit der Aussage auf die Verbesserung essenzieller Unternehmensabläufe durch breitere Digitalisierung.

“Durch die Partnerschaft können wir nicht nur unsere Bestandskunden noch besser und in neuen Bereichen unterstützen, sondern auch Neukunden gewinnen, die das Potential für sich erkannt haben”, sind sich Antonio Treglia und Uwe Scholl einig.

Die Pack of 7 wurde 2013 gegründet und begleitet seither ihre Kunden in sämtlichen Projektphasen: von der Projektinitialisierung, der Anforderungsaufnahme und Konzeption, der Umsetzung, bis hin zur Einführung in den laufenden Betrieb sowie der weiteren Nutzung nach Projektabschluss.

Ergänzend zu den regulären Projektmanagementaufgaben steht die Pack of 7 als Berater und Coach zur Verfügung. Die Pack of 7 erstellt IT-Lösungen für Ihre Fachprozesse. Alle Kollegen haben viele Jahre Erfahrung fokussiert im Großunternehmen- und Konzern-Umfeld. Die Pack of 7 liefert ganzheitliche Expertise bei Strategie, Konzept, Umsetzung, Going Live und Wartung.

Technisch arbeitet die Pack of 7 überwiegend in den Bereichen SharePoint, Mobile, Cloud und Business Intelligence.