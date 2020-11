Packaging: Faltschachteln ergänzen das Sortiment

Bisher waren Verpackungen nur in ausgesuchten Größen im Shop von ONLINEPRINTERS bestellbar. Nun hat der Onlinedruckdienstleister sein Angebot an Faltschachteln deutlich erweitert. ?Kunden, für die individuelle Verpackungen interessant sind, reichen vom regionalen Hersteller für Spezialitäten bis hin zum großen Unternehmen. Für uns sind Verpackungen daher eine wichtige strategische Ergänzung unseres Sortiments?, berichtet Roland Keppler, CEO von ONLINEPRINTERS.

Der Einkauf von Verpackungen stellt Einkäufer sowie Marketing-Verantwortliche in Unternehmen und Agenturen besonders dann vor Herausforderungen, wenn die Verpackungen individuell gestaltet werden sollen und nur in kleinen Stückzahlen benötigt werden. ONLINEPRINTERS ermöglicht seinen Kunden die Bestellung von Faltschachteln bereits ab einer Bestellmenge von 100 Stück. Möglich macht dies die Herstellung mit dem so genannten Lasercut-Verfahren. Im Gegensatz zur herkömmlichen Produktionsweise, die teuer und langwierig ist, kann hier auf die Herstellung einer Stanzform verzichtet werden.

Im ersten Schritt wurden 14 Faltschachtel-Typen ins Sortiment aufgenommen, darunter befinden sich beliebte Modelle wie Faltschachteln mit Steckboden, Faltschachteln mit Automatikboden, Faltschachteln mit Einstecklasche, Kissenschachteln, Kartonschuber, Steckmappen, Beutelschachteln mit Steckboden, Tragegriffschachteln mit Steckboden sowie dekorative Kissenschachteln.

Kunden können mit Hilfe eines Online-Konfigurators ihre individuelle Verpackung passgenau für ihr Produkt erstellen. Eine Musterbestellung ist möglich. Die durchschnittliche Produktionszeit beträgt acht Tage. Bis einschließlich 31.12.2020 gewährt ONLINEPRINTERS einen Einführungsrabatt in Höhe von 10 Prozent auf das neue Verpackungssortiment.

Die ONLINEPRINTERS-Gruppe zählt zu den führenden Onlinedruckereien Europas, beschäftigt mehr als 1.660 Mitarbeiter und stellte letztes Jahr über 3,2 Milliarden gedruckte Werbemittel her. Mehr als 5.000 Druckprodukte von Visitenkarten, Briefpapier und Flyern über Kataloge und Broschüren bis hin zu großformatigen Werbesystemen vertreibt das Unternehmen an mehr als eine Million Kunden in 30 Ländern Europas. Diese können ihre Druckprodukte über 22 Webshops in 10 verschiedenen Sprachen schnell und unkompliziert 24 Stunden am Tag über das Internet bestellen. Neben dem britischen Marktführer Solopress und dem Hauptakteur im skandinavischen Markt, LaserTryk, ist auch die spanische Druckerei Copysell Teil der ONLINEPRINTERS-Gruppe.

Videobeitrag “Verpackungen”:

https://www.youtube.com/watch?v=5ZJf-xOBZcM