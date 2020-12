PAF und KPMG Belgium gehen Partnerschaft ein

KPMG Belgium und die Process Analytics Factory (PAF) haben eine Partnerschaft im Bereich Business Intelligence (BI) & Analytics geschlossen. Das PAFnow-Tool ergänzt das Process-Mining-Angebot für die Kunden von KPMG Advisory in Belgien.

Die Microsoft-Technologien, auf denen PAFnow basiert, wie z.B. Power BI, werden bereits in zahlreichen Projekten von KPMG Belgium eingesetzt. Mit der Aufnahme von PAFnow in das Portfolio profitieren die Kunden von den neuesten technologischen Fortschritten in Kombination mit der Expertise der hochqualifizierten Fachleute von KPMG Belgium, die ihnen helfen, ihre Geschäftsprozesse zu verbessern und sich auf datengestützte Entscheidungsfindung zu konzentrieren.

Die vorgefertigten automatisierten Process-Mining-Funktionen von PAFnow werden KPMG Belgium dabei unterstützen, ihre Kunden bei der Gestaltung, Überwachung und Optimierung ihrer Geschäftsprozesse schneller und effizienter anzuleiten.

?Wir freuen uns sehr, KPMG Belgium, eine der Big Four, als Partner begrüßen zu dürfen. Wir teilen die Leidenschaft, die Betriebsabläufe unserer Kunden nachhaltig zu verbessern. Das erfordert eine Kombination aus technischer und analytischer Expertise. KPMG Belgium vereint seit vielen Jahren beides und ist damit ein hervorragender Partner für PAF?, so Deborah Korb, Head of Strategic Alliances bei PAF.

Tobias Rother, Gründer und CEO von PAF, sagt: ?Die Kombination aus jahrelanger Erfahrung im Bereich Process Mining ist ein sehr wertvolles Gut für jedes Unternehmen. Gemeinsam werden wir die Zeit, die benötigt wird, um handlungsrelevante Erkenntnisse zu finden und Korrekturmaßnahmen mit Selbstvertrauen voranzutreiben, deutlich reduzieren.?

Normalerweise ist das Verstehen der Geschäftsprozesse des Kunden eine zeitraubende Tätigkeit. Die Integration von Process Mining in Power BI ermöglicht es, zeitsparend einen transparenten Überblick über die Prozesse zu schaffen. Darüber hinaus werden auf Basis der Analyse der aus den Geschäftsanwendungen gewonnenen Daten Empfehlungen für Automatisierungsinitiativen gegeben und die identifizierten Schwachstellen können sofort durch Optimierungsmaßnahmen angegangen werden. Nach der Umsetzung dieser Maßnahmen hilft Process Mining, KPIs zu erfassen und den Erfolg der getroffenen Maßnahmen kontinuierlich zu überwachen.

?KPMG Belgium ist stolz darauf, mit PAF zusammenzuarbeiten, um eine einzigartige Perspektive auf Daten zu ermöglichen und um umsetzbare Erkenntnisse und Geschäftswerte einzubinden. Wir sehen diese Partnerschaft als entscheidend an, um Unternehmen dabei zu helfen, das Potenzial ihres Daten-Ökosystems auszuschöpfen?, ergänzt Harry Van Donink, CEO von KPMG Belgium.

?Unsere gemeinsamen Anstrengungen werden es ermöglichen, den Fokus von Business Intelligence über Reporting und Dashboards hinaus auf eine breit gefächerte Funktionalität zu erweitern, die es Unternehmen erlaubt, ihre Informationen zu nutzen, Erkenntnisse anzuwenden, um auf den Druck des Marktes zu reagieren und Wettbewerbsvorteile zu identifizieren?, sagt Anthony Van de Ven, Partner, Technology Advisory, Head of Technology KPMG in Belgium.

Über KPMG Belgium

KPMG Belgium bietet mit 1.400 Mitarbeitern landesweit eine individuelle und multidisziplinäre Betreuung in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Buchhaltung, Steuer- und Rechtsberatung. Darüber hinaus unterstützen wir ein breites Spektrum an Management-Services: von operativer Effizienz, Kostenmanagement bis hin zu digitalen Transformationen, Risikomanagement und Deal-Beratung. Als integriertes Unternehmen, das die neuesten innovativen Tools einsetzt, ist KPMG Belgium in einer starken Position, um auf Kundenbedürfnisse zu reagieren, indem es die richtigen Teams zur richtigen Zeit zusammenbringt, und zwar disziplinübergreifend und grenzüberschreitend.

Die Process Analytics Factory (PAF) ist ein führender Vorreiter bei der Entwicklung von Process Mining Software, die datenintensive Arbeiten in Echtzeit einfacher und effizienter macht. PAFs Aushängeschild, die Softwarelösung PAFnow, macht Process Mining für Unternehmen aller Größen und Branchen zugänglich, so dass sie Daten in Erkenntnisse und Maßnahmen umwandeln können – einfach, bequem und kostengünstig. PAFnow ist die weltweit erste vollständig in Microsoft Power BI integrierte Process Mining Lösung. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und eröffnete seine nordamerikanische Niederlassung 2020 in Ann Arbor, Michigan, um im Zentrum der Forschung im Bereich Datenwissenschaft und künstliche Intelligenz zu stehen. PAF ist ein selbstfinanziertes Unternehmen, das sich auf nachhaltiges Wachstum konzentriert.

www.pafnow.com