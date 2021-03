PagerDuty plant europäisches Daten-Hosting

PagerDuty, Inc. (NYSE:PD), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Digital Operations Management, gab heute seine Pläne bekannt, Kunden eine neue europäische Hosting-Option für deren Datenbestände anzubieten – einschließlich der von Kunden selbst generierten Daten auf Basis von Amazon Web Services (AWS).

PagerDuty hilft Unternehmen, zeitkritische Arbeiten zu verwalten und digitale Dienste immer verfügbar zu halten. Die Orchestrierungs-Plattform ermöglicht es Teams, die digitale Systeme aufbauen und betreiben, Störfälle schnell zu erkennen, zu diagnostizieren und zu beheben. Dies geschieht mit Hilfe von Machine Learning, um Ausfälle zu lokalisieren und Maßnahmen zu automatisieren. Zu den Kunden zählen über 60 % der Fortune 100 Unternehmen wie z.B. Vodafone, SAP, The Telegraph Group, GE, Cisco und Zoom.

„SAP hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine rund um die Uhr verfügbare Cloud-Infrastruktur für unsere Kunden bereitzustellen. Der innovative und agile Ansatz von PagerDuty für das Incident Management unterstützt uns dabei, dies umzusetzen. Das geschieht, indem die Reaktions- und Lösungszeiten für unsere Cloud-Operation Teams verkürzt werden“, sagt Elamurian Rajagopal, Head of Service Desk and Network Operations Center bei SAP. „Wir sind begeistert von dieser neuen Option eines Rechenzentrums, da sie das Serviceangebot von PagerDuty um eine zusätzliche Ebene beim regionalen Support ergänzt.“

Kunden in Europa, die das europäische Daten-Hosting von PagerDuty nutzen, werden die gleiche hohe Zuverlässigkeit erreichen können, die sie von PagerDutys führender Premium-Plattform gewohnt sind. Gleichzeitig werden mögliche Latenzzeiten bei der Datenübertragung verringert.?

„PagerDuty hat die Art und Weise, wie wir unsere SRE/Support & Operations-Aktivitäten verwalten, erheblich verbessert“, sagte Lucian Craciun, Leiter der Technologieabteilung bei The Telegraph. „Mit den Diensten, die nun direkt von einem europäischen Standort aus angeboten werden, freuen wir uns über die kontinuierlichen Investitionen, um diesen kritischen Dienst noch belastbarer, robuster und performanter zu machen.“

PagerDuty?s regionale Option für Daten-Hosting ermöglicht es, dem wachsenden europäischen Kundenstamm die steigende Nachfrage nach PagerDutys Lösungen in der gesamten Region zu erfüllen – einschließlich der Kunden aus stark regulierten Märkten wie Finanzdienstleistungen, dem öffentlichen Sektor, dem Gesundheitswesen sowie Managed Service Providern.

Sean Scott, Chief Product Officer bei PagerDuty, sagt: „Wir nehmen den Datenschutz sehr ernst und arbeiten mit all unseren Kunden in der EU und weltweit zusammen, um auf ihre Bedürfnisse und Bedenken einzugehen und gleichzeitig die regionalen Richtlinien wie z.B. die EU-DSGVO einzuhalten. PagerDuty hat die Messlatte konstant hoch angesetzt, wenn es um Zuverlässigkeit beim Service, um Redundanz und Verfügbarkeit mit Service Level Agreements sowie nicht benötigte Wartungsfenster und Hochverfügbarkeit geht. Das wird für?EU-Anwender nicht anders sein, die ihren Kunden weiterhin jedes Mal ein perfektes Erlebnis bieten können.“

PagerDuty übernimmt die kritische Aufgabe, digitale Dienste perfekt am Laufen zu halten, und das in einer Zeit, in der die digitale Kundenkommunikation im Vordergrund steht.?

„Heutzutage ist der Bedarf an ausfallsicheren, Cloud-basierten, regionalen Kapazitäten von großer Bedeutung“, sagt Roy Illsley, Chief Analyst Cloud and Data Center bei Omdia. „Der Plan von PagerDuty, sein europäisches Rechenzentrum aufzubauen, wird es dem Unternehmen ermöglichen, diese Anforderungen zu erfüllen und ein besseres Kundenerlebnis zu bieten. Omdia verzeichnete eine steigende Nachfrage nach Cloud-basierten Services, da Unternehmen erkannt haben, dass ihre Technologie sowohl agil als auch flexibel sein muss, um dem Tempo des digitalen Wandels gerecht zu werden.“

PagerDuty geht davon aus, dass die regionalen Dienste ab Mitte 2021 für neue Kunden verfügbar sein werden.

PagerDuty, Inc. (NYSE:PD) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Digital Operations Management. In einer Welt, die ständige Verfügbarkeit erfordert, vertrauen Unternehmen jeder Größe auf PagerDuty, um ihren Kunden jederzeit ein perfektes digitales Erlebnis zu bieten. Teams nutzen PagerDuty, um Probleme und Chancen in Echtzeit zu identifizieren und die richtigen Leute zusammenzubringen, um so Probleme schneller zu beheben und in Zukunft zu vermeiden. Zu den namhaften Kunden gehören GE, Cisco, Genentech, Electronic Arts, Cox Automotive, Netflix, Shopify, Zoom, DoorDash, Lululemon und viele mehr. Mehr Informationen zu PagerDuty, sowie um PagerDuty kostenlos zu testen: www.pagerduty.com. Folgen Sie unserem Blog, PagerDuty ist auch auf Twitter, LinkedIn, YouTube und Facebook vertreten.