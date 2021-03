Pagero, vormals HBS, schärft seinen Markenauftritt in Zentraleuropa

Pagero, vormals HBS, schärft seinen Markenauftritt in der Region Zentraleuropa und kündigt den Abschluss seiner Integration in die Pagero Group und des daraus resultierenden Rebrandings an.

Aktualisierter Markenauftritt und neue Webseite

Die ehemalige Health Business Solutions GmbH (HBS) ist einer der führenden Anbieter für die Digitalisierung der Supply Chain im Gesundheitswesen in der DACH Region. Im Jahr 2018 wurde das Unternehmen von der schwedischen Pagero Group übernommen, die sich auf die umfassenden Lösungen für die Digitalisierung und Automatisierung der gesamten Ein- und Verkaufsprozesse weltweit spezialisiert.

Aus rechtlichem Sinn wurde der Übergang bereits im Frühjahr 2020 abgeschlossen, indem das Unternehmen in die Pagero GmbH umbenannt wurde. Nun kündigt Pagero den Abschluss der finalen Integrationsphase an, in der die internen Übergangsprozesse sowie das Rebranding vollzogen wurden.

Der neue Pagero-Brand wurde bereits auf allen Plattformen implementiert. Neben den Änderungen im Design erwarten die Kunden weitere Aktualisierungen. So soll die alte Webseite von HBS demnächst endgültig abgeschaltet werden. Die Kunden aus dem Gesundheitssektor werden fortan auf pagero.de umgeleitet. In den kommenden Tagen ist zudem ein Launch des deutschen Pagero-Newsletters geplant.

Mehr Reichweite und erweitertes Leistungsportfolio

Mit dem modernisierten Markenauftritt baut Pagero seine Marktposition in der Region Zentraleuropa weiter aus. Als integrierter Teil der Pagero Group konnte das Unternehmen seine Reichweite und sein Leistungsportfolio deutlich ausweiten. Mit der ausgebauten Produktpalette will man Kunden innerhalb sowie außerhalb der Gesundheitsbranche dabei unterstützen, ihre Prozesse zukunftssicher zu gestalten.

?Durch den Verkauf der ehemaligen HBS GmbH an die Pagero Group haben wir die HBS in die digitale Zukunft geführt und können nunmehr feststellen, dass dieses vollumfänglich gelungen ist,? sagt Norbert Kruchen, der ehemalige geschäftsführende Gesellschafter der HBS und jetzige Geschäftsführer der Pagero Switzerland AG.

?Durch die nun finalisierte Integration in die weltweit agierende Pagero Group werden uns als Pagero GmbH, dem Markt in Zentraleuropa und vor allem unseren Kunden nun grenzenlose Möglichkeiten der Digitalisierung von Geschäftsprozessen eröffnet, die die Unternehmensgruppe unter dem globalen Pagero-Brand vermarktet. Wir freuen uns sehr, nun als vollständig integriertes Unternehmen Bestandteil der zukünftigen Entwicklungen zu sein,? sagt Ivan Becvar, Geschäftsführer der Pagero GmbH und Region Manager Central Europe bei Pagero.

Die Pagero GmbH als zentraleuropäische Niederlassung der Pagero Group wird aus dem Büro in Langenfeld (Rheinland) geleitet und ist für die Geschäfte in den DACH- und Benelux-Ländern verantwortlich. Der neue Markenauftritt ist unter www.pagero.de ab sofort online.

Wir glauben, dass Geschäfte einfach sein sollten. Aus diesem Grund bauen wir das weltweit größte, offene Geschäftsnetzwerk auf. Mit unserem Cloud-basierten Netzwerk können Sie jedes Unternehmen überall auf der Welt erreichen – unabhängig davon, wie viele Grenzen Ihre Geschäfte überschreiten. Wir kümmern uns um die technischen und regulatorischen Anforderungen über Ihre gesamten Order-to-Cash-, Purchase-to-Pay- und Frachtprozesse hinweg, um Ihnen Datengenauigkeit und -sicherheit, Transparenz und Echtzeit-Transparenz zu bieten. All dies über eine einzige Verbindung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.pagero.de.