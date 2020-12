Pampa Metals beginnt mit geophysikalischem Programm bei seinem Kupferprojekt Arrieros in Chile



Vancouver, 23. Dezember 2020. Pampa Metals Corp. (CSE: PM; FWB: FIRA / WKN: A2QK6Q) (Pampa Metals oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit den geophysikalischen Untersuchungen bei seinem Kupferprojekt Arrieros im Norden von Chile begonnen hat.

Pampa Metals hat damit begonnen, Widerstands- und vektorinduzierte 3-D-Untersuchungen der induzierten Polarisation (VIP) sowie magnetotellurische (MT) und Magnet-Bodenuntersuchungen im 14.000 Hektar großen Konzessionsgebiet durchzuführen, das von einer umfassenden postmineralischen Kiesdeckschicht geprägt ist und sich entlang des herausragenden Porphyr-Kupfer-Gürtels aus dem Eozän/Oligozän im Norden von Chile erstreckt.

Julian Bavin, CEO von Pampa Metals, sagte: Wir freuen uns, dass wir nun, wie vor einer Woche bekannt gegeben, den Handel an der Canadian Securities Exchange (die CSE) aufgenommen haben (siehe Pressemitteilung vom 14. Dezember 2020). Wir haben unseren Kassenstand sofort in die Hand genommen und den geophysikalischen Vertrag für das Arbeitsprogramm bei den beiden Projekten Arrieros und Redondo/Veronica unterzeichnet und führen nun geophysikalische Untersuchungen bei Arrieros durch. Wir freuen uns auf ein arbeitsintensives Programm im Jahr 2021.

Die geophysikalische Datenerfassung wird von SouthernRock Geophysics (SRG) durchgeführt, einem erfahrenen, in Chile ansässigen geophysikalischen Vertragspartner mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der Erfassung geophysikalischer Daten unter den Bedingungen der Atacama-Wüste im Norden von Chile. Die Feldarbeiten haben vor zehn Tagen mit dem Ausheben von Gruben für Elektrodenkontakte von Übertragungsgeräten begonnen. SRG hat festgestellt, dass die getesteten elektrischen Massekontakte für die Einspeisung von ausreichendem Strom in die Caliche- und Kiesdeckschicht für optimale Untersuchungsbedingungen geeignet sind, und die VIP- und MT-Datenerfassungen sind nun im Gange. SRG plant eine vorübergehende Demobilisierung über die Weihnachtsfeiertage und Neujahr sowie eine Fortsetzung der Arbeiten in der ersten Januarwoche 2021. Die geophysikalischen Untersuchungen bei Arrieros, einschließlich der magnetischen Untersuchungen, werden voraussichtlich bis Anfang Februar abgeschlossen sein.

Die VIP- und MT-Untersuchungen werden dazu beitragen, Aufladbarkeits- und Widerstandsprofile des Festgesteins unterhalb der Caliche- und Kiesdeckschicht zu kartieren, um potenzielle porphyrbezogene hydrothermale Alterationen und Mineralisierungen aus der Ferne zu identifizieren. Die magnetischen Untersuchungen werden die elektrischen Messungen ergänzen, um die darunter liegende Geologie besser zu verstehen und magnetische Anomalien zu identifizieren, die mit magnetitreichen Kalikernen in Zusammenhang stehen könnten. Die Kombination aus VIP-, MT- und magnetischen Untersuchungen wird zusammen mit der 3-D-Modellierung die Zieldefinierung für mögliche Folgebohrungen stärken.

Pampa Metals plant die Durchführung eines umfassenden Arbeitsprogramms beim Projekt Arrieros gemäß den empfohlenen Arbeiten, die im technischen Bericht (Technical Report) gemäß NI 43-101 über Arrieros (verfügbar auf der Website von Pampa Metals und auf SEDAR) beschrieben werden, einschließlich der oben genannten geophysikalischen Untersuchungen, geologischen Kartierungen und Testbohrungen von unterstützten Zielen.

Über Arrieros

Arrieros (siehe beigefügte Abbildung 1) ist ein Explorationsprojekt in frühem Stadium mit Hinweisen auf eine Kupfer-, Gold- und Molybdänmineralisierung vom Porphyr-Kupfer-Typ. Das Konzessionsgebiet umfasst 14.000 Hektar an Explorations- und Abbaukonzessionen in einem etwa 18 Kilometer langen und acht Kilometer breiten zusammenhängenden Nord-Süd-Block, der etwa 40 Kilometer südlich der Kupfermine Chuquicamata in der Region Antofagasta im Norden von Chile liegt.

Das Konzessionsgebiet liegt 25 Kilometer südlich der Stadt Calama, einem bedeutsamen Bergbauzentrum, das die Bergbaugebiete Chuquicamata / Radomiro Tomic / Ministro Hales (Codelco), das Bergbaugebiet Esperanza/Centinela (Antofagasta Minerals und Marubeni), die Kupferminen Spence (BHP), Sierra Gorda (KGHM), El Abra (Freeport McMoRan und Codelco) sowie Gabriela Mistral (Codelco) bedient, die sich allesamt in einem Umkreis von 35 bis 80 Kilometer von Arrieros befinden und über unbefestigte Straßen von Calama aus einfach erreichbar sind.

Arrieros befindet sich im produktiven Porphyr-Kupfer-Gürtel aus dem Eozän/Oligozän im Norden von Chile, der sich entlang einer Nord-Süd-Struktur entwickelt hat, die als Pre-Cordillera oder Cordillera de Domeyko bekannt ist. Das Verwerfungssystem Domeyko ist eine wichtige Grenze für einige der größten Kupferabbaugebiete der Welt. Eine Säule aus polymiktischem und dürftig konsolidiertem Kies und Sand aus dem Miozän/Holozän prägt die Geologie des Konzessionsgebiets Arrieros. Diese jungen Sedimente bedecken die darunter liegende Grundgebirgsgeologie. Granitgestein, das von einer porphyrartigen, intermediären argillitischen Chlorit-, Chlorit-Serizit- und Quarz-Serizit-Pyrit- (QSP)-Alteration sowie von Turmalinschwemmen und Carbonaterzgängen betroffen ist, tritt entlang des nördlichen und westlichen Randes des Konzessionsgebiets zutage.

Ein etwa 150 mal 150 Meter großes Gebiet mit Kupferoxiden kommt in einer Reihe von alten Kleinbergbaubetrieben an der Oberfläche am nordöstlichen Scheitelpunkt von Arrieros vor. Diese Vorkommen stehen mit von Norden nach Süden verlaufenden Carbonaterzgängen in Zusammenhang, die in Kalkgestein aus dem Jura liegen. Unmittelbar westlich weisen historische Gesteinsproben von Quarz-Turmalin-Erzgängen auf stark anomale Werte von Kupfer (0,127 bis 0,415 Prozent), Gold (142 bis 486 Teile pro Milliarde) und Molybdän (54,5 bis 171,5 Teile pro Million) hin, die über einen Oberflächenbereich von etwa 600 mal 600 Metern verteilt sind.

Das Konzessionsgebiet Arrieros wurde aufgrund der umfassenden postmineralischen Deckschicht nur in eingeschränktem Umfang erkundet, obwohl auf einem benachbarten Konzessionsgebiet unmittelbar westlich davon historische Bohrungen bei Zielen des Porphyr-Kupfer-Typs durchgeführt wurden. Darüber hinaus zeigen die qualitativ dürftigen historischen magnetischen Daten, die den Großteil des Konzessionsgebiets umfassen, eine Reihe von geophysikalischen Anomalien, die für potenzielle Porphyr-Kupfer-Systeme von Interesse sind. Aufgrund des geologischen Standorts innerhalb des produktiven Porphyrgürtels aus dem Eozän/Oligozän, auf halbem Weg zwischen zwei wichtigen Kupferabbaugebieten (Chuquicamata und Esperanza/Centinela, 40 Kilometer nördlich bzw. südlich von Arrieros), sowie aufgrund des Vorkommens bedeutsamer Verwerfungen entlang der Ränder des Konzessionsgebiets und der geophysikalischen Anomalien interpretiert Pampa Metals, dass das Pampa-Gebiet bei Arrieros äußerst vielversprechend für verborgene Porphyr-Kupfer-Systeme ist. Da das Konzessionsgebiet Arrieros aus einem Gebiet besteht, das von postmineralischem Deckschichtmaterial bedeckt ist und an den Rändern verborgene Gesteinsausbisse aufweist, müssen indirekte Explorationstechniken in Erwägung gezogen werden. Dies ist der Schwerpunkt des geophysikalischen Explorationsprogramms, das von SRG durchgeführt wird.

Hinweis: Der Leser wird darauf hingewiesen, dass es sich beim Projekt Arrieros um ein Explorationskonzessionsgebiet in frühem Stadium handelt und dass Verweise auf bestehende Minen und Lagerstätten oder Mineralisierungen in angrenzenden und nahe gelegenen Konzessionsgebieten nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung beim Projekt Arrieros hinweisen.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Mario Orrego G., einem Geologen und eingetragenen Mitglied der chilenischen Bergbaukommission sowie einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, genehmigt. Herr Orrego ist ein Berater des Unternehmens.

COVID-19

Aufgrund des globalen Ausbruchs von COVID-19 haben die Regierungen weltweit Notfallmaßnahmen ergriffen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Solche Maßnahmen können zu Zeiten mit Betriebsunterbrechungen sowie eingeschränktem Geschäftsbetrieb führen, was sich erheblich auf die Betriebsergebnisse des Unternehmens, auf die Finanzlage sowie den Markt und Handelspreis der Unternehmensaktien auswirken kann.

Am Tag der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung sind die Dauer sowie die sofortigen und späteren möglichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie noch nicht bekannt. Es ist unmöglich, zuverlässig die Dauer und Schwere dieser Entwicklungen und Auswirkungen auf die Finanzergebnisse und den Zustand des Unternehmens vorauszusagen. Während der Ausbruch von COVID-19 zwar bislang keine Unterbrechung der Geschäftstätigkeiten des Unternehmens verursacht hat, kann es dennoch zu Unterbrechungen im Geschäftsbetrieb und in der Betriebsplanung kommen.

Gewährung von Aktienoptionen

Das Unternehmen meldet die Gewährung von Aktienoptionen im Rahmen seines Aktienoptionsplans hinsichtlich des Erwerbs von insgesamt 3.000.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,45 Dollar pro Aktie mit einer Laufzeit von fünf Jahren (bis 21. Dezember 2025). Die Aktienoptionen wurden Directors und Officers des Unternehmens gewährt und unterliegen den erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

