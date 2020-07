PAN AMP veröffentlicht PANConference: Alles, was Sie für sichere Videokonferenzen brauchen (FOTO)

Videokonferenzen sollten genauso unkompliziert und nahtlos wie ein persönliches Treffen sein. Als Organisator einer Videokonferenz haben Sie es bisher aber nicht leicht: Sie und die Teilnehmer einer Videokonferenz müssen unterstützte Betriebssysteme nutzen, Software und Apps installieren und Anbietern vertrauen, dass weder Audio- noch Video-Aufnahmen der Meetings, noch weitere gewonnene Daten für personalisierte Werbung oder anderweitig genutzt werden. Wenn ihre Videokonferenzen DSGVO konform Ende-zu-Ende verschlüsselt sein sollen und Sie einen Anbieter suchen, der weder dem Patriot- noch dem Cloud Act unterliegt, dann wird es bislang kompliziert.

Alles, was Sie für sichere Videokonferenzen brauchen

Wenn Sie Videokonferenzen organisieren, werden Sie begeistert sein, wie leicht sie mit PANConference ? Videokonferenzen leiten, Systeme einbinden und sicher kommunizieren können. Dank der intelligenten PANConference ? haben Sorgen und Stress in der Organisation von sicheren Videokonferenzen ein Ende. Wie auch immer Ihre Ziele oder die Vorkenntnisse der Teilnehmer aussehen – dank des intuitiven Cockpits werden Sie feststellen, wie schnell die Teilnehmer PANConference ? beherrschen und warum die Nutzung per Webbrowser für Einsteiger und Experten so hilfreich ist.

Mit der PANConference ? werden Ende-zu-Ende verschlüsselte Videokonferenzen so unkompliziert wie ein persönliches Treffen

Die DSGVO konforme Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist fester Bestandteil der PANConference ? Sicherheitsarchitektur, über die PC, Server, Pad und Mobilgeräte sicher in Videokonferenzen und Stream-Übertragungen Daten austauschen und das ohne zusätzliche Software installieren zu müssen. Dank der intelligenten PANConference ? werden die unterschiedlichen Systeme der Anwender fortlaufend in der Übertragungsrate erkannt, um eine bestmögliche Audio- und Videoqualität und Verschlüsselung zu gewährleisten.

PANConference ? allumfassend einsetzbar

Während der Videokonferenz können Präsenz- und Sofortnachrichten als Konferenznachrichten oder vertrauliche Nachricht ausgetauscht werden und mit nur einem Klick können selbst Teilnehmer ohne Vorkenntnisse installierte Programme, Medien oder Datenbanken in die Videokonferenz einbinden.

So bietet die PANConference ? nicht nur den nötigen hohen Grad an Flexibilität zur Zusammenarbeit von Personen, die über sichere Ende-zu-Ende verschlüsselte Verbindungen konferieren, sondern Inhalte und Daten werden geschützt und DSGVO konform vor dem Zugriff von Dritten übertragen und das unabhängig von Ort, Zeit und Endgeräten.

PANConference? für virtuelle Meetings-, Konferenzen und Hauptversammlungen

PANConference ? richtet sich an professionelle Anwender, die sichere Ende-zu-Ende verschlüsselte Videokonferenzen benötigen um DSGVO konform interne Kommunikation und personenbezogene Daten zu übertragen und Innovationsschutz für ihre Inhalte, Entwicklungen und Projekte benötigen.

PANConference ? ist geeignet um Mitarbeiter und Kunden-Meetings, Projektbesprechungen wie Legal-Projekte und Kapital-Projekte, Konferenzen von Vorständen, Aufsichtsräten, Taskforces und Krisenstäben abzuhalten ohne Kompromisse in der Datensicherheit einzugehen. Auch Online-Veranstaltungen wie Live-Pressekonferenzen, oder virtuelle Hauptversammlungen lassen sich schnell und sicher organisieren.

Die PANConference ? ist als Next Generation Cloud Services ohne zusätzliche Hardware und ohne die Installation von zusätzlicher Software nutzbar. Die schlüsselfertigen und sicheren cloudbasierten Services sind zur Nutzung von internetfähigen PC, Server, Tablet und Smartphone in nur wenigen Schritten einsatzbereit. Die DSGVO konformen Next Generation Cloud Services werden über Rechenzentren in Deutschland geleistet.

Die neue PANConference ? kann ab August 2020, ohne Kompromisse in der informationellen Selbstbestimmung oder der Datensicherheit, genutzt werden.

Weitere Informationen zur PANConference ? stehen online unter https://panamp.de/ zur Verfügung.

Pressekontakt:

PAN AMP AG

Hamburger Straße 11

22083 Hamburg

Internet: panamp.de

Telefon: +49 [0]40 553002-0

