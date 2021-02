Pan Asia Metals meldet starke Ergebnisse aus dem Wolframprojekt Khao Soon in Thailand



Die wichtigsten Punkte

– Die Analyseergebnisse bestätigen eine mächtige, hochgradige oberflächennahe Wolframmineralisierung.

– Die Ergebnisse umfassen:

– : 13,1 m mit 0,51 % WO3 ab der Oberfläche, inkl. 4,6 m mit 0,97 % WO3 ab 8,5 m

– KSDD025: 25,0 m mit 0,27 % WO3 ab der Oberfläche, inkl. 9,5 m mit 0,54 % WO3 ab 13,5 m

– KSDD032: 32,9 m mit 0,53 % WO3 ab der Oberfläche, inkl. 7,5 m mit 1,22 % WO3 ab 13,6 m

– KSDD032: 22,6 m mit 0,30 % WO3 ab 43,6 m, inkl. 4,5 m mit 0,74 % WO3 ab 60,1 m

– KSDD033: 23,4 m mit 0,58 % WO3 ab der Oberfläche, inkl. 13,5 m mit 0,75 % WO3 ab 10 m

– KSDD034: 45,8 m mit 0,32 % WO3 ab 2,8 m, inkl. 15,4 m mit 0,57 % WO3 ab 3,6 m

– KSDD035: 54,0 m mit 0,25 % WO3 ab 25,6 m, inkl. 14,9 m mit 0,40 % WO3 ab 64,6 m

– KSDD036: 27,5 m mit 0,38 % WO3 ab 76,1 m, inkl. 15,5 m mit 0,45 % WO3 ab 82,0 m

– Die Ergebnisse stehen im Einklang mit den Modellen des Explorationsziels.

– Flach einfallende Geometrie bestätigt, gute WO3-Gehalte, beginnend an der Oberfläche.

– Die Mineralisierung hat Form und Abmessungen, die möglicherweise für den Tagebau geeignet sind.

Das auf Spezialmetalle fokussierte Explorations- und Entwicklungsunternehmen Pan Asia Metals Limited (ASX: PAM) (PAM oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Analyseergebnisse aus dem Bohrprogramm auf dem Wolframprojekt Khao Soon (Khao Soon Tungsten Project, KSTP) im Süden Thailands eingegangen sind.

Paul Lock, Managing Director von Pan Asia Metals, sagte: Wir freuen uns, dass die Laboranalysen starke Ergebnisse geliefert haben und eine große Anzahl von Abschnitten mehr als 0,5 % WO3 enthielt, einschließlich 7,5 m mit 1,22 % WO3. Dies sind führende Ergebnisse im Vergleich mit unseren Mitbewerbern. In Than Pho West stehen die Ergebnisse im Einklang mit dem Modell des Explorationsziels oder sind besser als dieses. Die Gehalte und Geometrien zeichnen sich als Ziele für einen Tagebau ab, wobei die Mineralisierung in der Tiefe offen ist.

Neben unseren Ergebnissen ist es erfreulich, den allgemeinen Auftrieb auf dem APT-Markt zu sehen, der der Referenzpreis für Wolfram ist. Fastmarkets MB berichtete kürzlich, dass der APT-Preis 25.000 bis 25.500 Dollar pro Tonne betrug, der höchsten Stand seit 2019. Laut Kommentatoren ist der Markt aufgrund der angespannten Lage auf dem Schrott- und Rohstoffmarkt gestiegen und die Nachfrageseite des Marktes ist mit der Aussicht konfrontiert, dass mehrere große chinesische und russische Minen das Ende ihrer jeweiligen Lebensdauer erreichen.

Wir glauben, dass Khao Soon eines der wenigen neuen Wolframprojekte sein wird, die das Potenzial besitzen, im aktuellen Preisumfeld zu operieren.

Übersicht

KSTP ist eines der wichtigsten Projekte von PAM und ein historischer bedeutender hochgradiger Produzent. Moderne Explorationsarbeiten führten zur Entdeckung möglicherweise erstklassiger Wolframmineralisierung in Bezirksgröße in zahlreichen Prospektionsgebieten. Frühere Kernbohrungen von PAM haben robuste Mächtigkeiten und Gehalte durchteuft, die mit starken Übertageanomalien in Zusammenhang stehen. Daraus wurden Explorationsziele abgeschätzt. Das aktuelle Bohrprogramm dient zur Überprüfung der Explorationsziele, um vermutete Mineralressourcen abzuschätzen.

Die Ergebnisse aus Target 2 (Ziel 2) und Than Pho West sind sehr ermutigend

PAM hat die Analyseergebnisse für die Bohrlöcher KSDD024 bis KSDD037 in den Prospektionsgebieten Target 2 (T2) und Than Pho West (TPW) erhalten. Die Ergebnisse unterstützen und verbessern im Allgemeinen die zuvor gemeldete Punktanalyse mittels handgeführten RFA-Geräts am Bohrkern, und PAM stellt einen allgemeinen Anstieg der Wolframtrioxidkonzentrationen (WO3) fest.

Informationen zu den Bohrlöchern und Abschnitten mit WO3 sind in den Tabellen 1 bzw. 2 enthalten. Bohrpläne und Profilschnitte sind in diesem Bericht enthalten.

Weitere Einzelheiten zu den aktuellen und früheren Bohrprogrammen finden Sie in Anhang 1 (JORC-Tabelle 1). Den Lesern wird außerdem empfohlen, die folgenden ASX-Ankündigungen zu beachten:

– 8. Oktober 2020: Technical Reports for PAM Projects (Technische Berichte für PAM-Projekte)

– 30. November 2020: Khao Soon Tungsten Project Drilling Update (Wolframprojekt Khao Soon – aktueller Stand der Bohrungen)

– 23. Dezember 2020: Khao Soon Tungsten Project Drilling Update (Wolframprojekt Khao Soon – aktueller Stand der Bohrungen)

– 15. Januar 2021: Khao Soon Tungsten Project Drilling Update (Wolframprojekt Khao Soon – aktueller Stand der Bohrungen)

Target 2

Target 2 wird durch einen ausgedehnten hohen Metallgehalt definiert, wobei Wolfram in einer Bodenanomalie von etwa 450 m Länge und 150 m Breite vorkommt (siehe Abbildung 1). Flachbohrungen früherer Explorer durchteuften wolframführenden Laterit auf der Westseite der Bodenanomalie. Basierend auf den Ergebnissen früherer Bohrungen und der ausgedehnten Wolframanomalie im Boden wurde für Target 2 ein Explorationsziel von 6-12 Mio. Tonnen mit 0,1 bis 0,3 % WO3 abgeschätzt. Einzelheiten wurden am 8. Oktober 2020 in der ASX-Mitteilung Technical Reports for PAM Projects bekannt gegeben. Den Lesern wird empfohlen, dass die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt des Explorationsziels konzeptioneller Art sind, und die Explorationsarbeiten noch nicht ausreichend sind, um eine Mineralressource abzuschätzen. Ferner ist es ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zu einer Mineralressourcenschätzung führen werden.

Das Bohrprogramm auf Target 2 hatte drei Hauptziele:

1. Überprüfung einer IP-Anomalie (Induzierte Polarisation)

2. Überprüfung der ausgedehnten WO3-Anomalie im Boden

3. Bewertung des unter Target 2 definierten Explorationsziels.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56897/StrongDrillingResultsfromKhaoSoonTungsten_orT_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Wolframprojekt Khao Soon – Lageplan der Bohransatzpunkte auf T2 und Geochemie

Insgesamt wurden neun (9) Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 773,3 m niedergebracht. Die Bohrergebnisse haben bestätigt, dass unter einem Großteil der Wolframanomalie im Boden robuste WO3-Gehalte nahe der Oberfläche vorkommen, die im Allgemeinen mit den für das Explorationsziel angegebenen Gehalten übereinstimmen (siehe Abbildung 2).

Die Ergebnisse aus Bohrloch (KSDD023), das zur Überprüfung einer tiefen induzierten Polarisation niedergebracht wurde, und aus Bohrloch (KSDD030-031), das zur Überprüfung der in Laterit beherbergten WO3-Mineralisierung westlich der Bodenanomalie niedergebracht wurde, haben zu einer Herabstufung dieser Ziele geführt; aufgrund des großen Abstands der früheren und aktuellen Bohrungen sind auf diesen Zielen jedoch weitere Bohrungen erforderlich.

Zusätzliche Bohrungen sind auf Target 2 geplant und werden die Bodenanomalie im Streichen nach Nordosten und Südwesten überprüfen, wo sie offenbleibt. Ferner sind weitere Bohrungen geplant, um die mineralisierte Zone in Fallrichtung zu überprüfen. Eine Mineralressourcenschätzung hängt von den Ergebnissen künftiger Bohrungen ab.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56897/StrongDrillingResultsfromKhaoSoonTungsten_orT_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Wolframprojekt Khao Soon – T2-Profilschnitt KSDD024-025-026

Than Pho West (TPW)

Das Prospektionsgebiet TPW wird durch eine große mehr als 1 km lange WO3-Anomalie im Boden definiert, die durch Gesteinssplitterproben und nachfolgende Bohrungen unterstützt wird (siehe Abbildung 3). PAM hat zuvor sieben (7) weitständige Kernbohrlöcher auf TPW niedergebracht und oberflächennahe Wolframmineralisierungen über beträchtliche Mächtigkeiten abgegrenzt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56897/StrongDrillingResultsfromKhaoSoonTungsten_orT_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3: Wolframprojekt Khao Soon – Lageplan der Bohransatzpunkte auf TPW und Geochemie

Basierend auf den ersten sieben (7) Bohrlöchern wurde ein Explorationsziel von 4-8 Mio. Tonnen mit 0,2 bis 0,4 % WO3 geschätzt. Einzelheiten wurden am 8. Oktober 2020 in der ASX-Mitteilung Technical Reports for PAM Projects bekannt gegeben. Den Lesern wird empfohlen, dass die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt des Explorationsziels konzeptioneller Art sind, und die Explorationsarbeiten noch nicht ausreichend sind, um eine Mineralressource abzuschätzen. Ferner ist es ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zur einer Mineralressourcenschätzung führen werden.

Für das Bohrprogramm auf TPW wurden Infill- und Erweiterungsbohrungen zur Überprüfung des Explorationsziels konzipiert. Sollte das Programm erfolgreich sein, kann möglicherweise eine Mineralressource geschätzt werden. Im Rahmen des aktuellen Programms hat PAM zehn (10) Bohrlöcher (KSDD032-041) mit einer Gesamtlänge von 828,2 m auf TPW niedergebracht. Die Ergebnisse aus den Bohrlöchern KSDD032 bis KSDD037 wurden erhalten. Die Ergebnisse aus den verbleibenden vier Bohrlöchern werden in naher Zukunft erwartet.

Die Bohrlöcher KSDD032 und 033 wurden als Infill-Bohrungen auf einem zuvor abgebohrten Abschnitt niedergebracht (siehe Abbildung 4). Beide Bohrlöcher durchteuften mächtige Zonen mit robusten WO3-Gehalten, die im Durchschnitt bei 0,47 % WO3 lagen. Dies entspricht im Allgemeinen den vorherigen Bohrungen und dem Gehaltsbereich des Explorationsziels oder liegt darüber. Die in diesem Profilschnitt interpretierte mineralisierte Zone erreicht eine maximale wahre Mächtigkeit von fast 60 m, erstreckt sich mindestens 150 m in Fallrichtung und bleibt offen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56897/StrongDrillingResultsfromKhaoSoonTungsten_orT_DEPRcom.004.jpeg

Abbildung 4: Wolframprojekt Khao Soon – TPW-Profilschnitt CX938425

Die Bohrlöcher KSDD034, 035 und 036 wurden auf demselben Abschnitt etwa 120 m nördlich des Profilschnitts KSDD032/033 niedergebracht (siehe Abbildung 5). Diese drei Bohrlöcher haben eine mächtige Zone mit Wolframmineralisierung abgegrenzt, die mit etwa 35 Grad nach Osten einfällt und sich mindestens 200 m in Fallrichtung erstreckt, wobei die Zone unterhalb des Bohrlochs KSDD036 offenbleibt, das 27,5 m mit 0,38 % WO3 ab 79,2 m durchteufte.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56897/StrongDrillingResultsfromKhaoSoonTungsten_orT_DEPRcom.005.jpeg

Abbildung 5: Wolframprojekt Khao Soon – TPW-Profilschnitt CX938530

Dies ist der bislang der tiefste Abschnitt in TPW. Laut Interpretation beträgt die wahre Mächtigkeit der mineralisierten Zone in diesem Abschnitt an der mächtigsten Stelle ungefähr 63 m.

Die Mächtigkeit und der Gehalt der mineralisierten Zone in diesem Abschnitt stimmen mit dem Modell des Explorationsziels überein.

Das Bohrloch KSDD037 wurde auf einem Profilschnitt etwa 120 m südlich des Profilschnitts von KSDD032/033 niedergebracht (siehe Abbildung 6). KSDD037 durchteufte eine 52 m mächtige Zone (wahre Mächtigkeit) mit einem Gehalt von im Durchschnitt 0,11 % WO3, die in Fallrichtung offenbleibt. Die Mächtigkeit dieser Zone entspricht dem Modell des Explorationsziels.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56897/StrongDrillingResultsfromKhaoSoonTungsten_orT_DEPRcom.006.jpeg

Abbildung 6: Wolframprojekt Khao Soon – TPW-Profilschnitt CX938300

Das Bohrloch KSDD038 wurde oberhalb von KSDD037 niedergebracht. PAM hat aufgrund einer Fehlfunktion des handgeführten RFA-Geräts keine Informationen über den Wolframgehalt in dieser Bohrung. In naher Zukunft werden die Analyseergebnisse aus KSDD038 und den nachfolgenden Bohrlöchern 039, 040 und 041 erwartet. PAM hat auch einen Ersatz für das handgeführte RFA-Gerät erworben, der innerhalb von drei Wochen geliefert werden sollte.

Wichtig ist, dass die meisten Bohrkernabschnitte durch die mineralisierten Zonen in TPW einen PQ-Durchmesser haben. Dieser Bohrkern mit größerem Durchmesser (85 mm) maximiert die Kernausbringung im Vergleich zum vorherigen HQ-Kerndurchmesser (61 mm), bei dem die Ausbringungsrate in einigen mineralisierten Zonen variabel war. Der PQ-Kern bietet auch zusätzliches Material für metallurgische Testarbeiten.

Die Ergebnisse stützen frühere Arbeiten und bestätigen eine mächtige, flach einfallende mineralisierte Zone mit typischen Gehalten von im Durchschnitt zwischen 0,2 und 0,5 % WO3. Diese Ergebnisse dienen dazu, das Modell des Explorationsziels zu bestätigen und lokal zu verbessern.

Die Bohrungen in TPW werden in einem ausreichenden Abstand niedergebracht, der es ermöglichen sollte, eine Mineralressourcenschätzung auszuweisen, vorbehaltlich des Erfolgs des Programms und anderer Faktoren, die zu einer Mineralressource beitragen. Weitere Bohrungen sind im Prospektionsgebiet TPW geplant und zielen darauf, zusammen mit lokalen Infill-Bohrungen die mineralisierte Zone in Streich- und Fallrichtung zu erweitern.

PAM verfügt auch über zwei weitere Prospektionsgebiete, in denen Explorationsziele geschätzt wurden, Rabbit und Than Pho Ridge (siehe Abbildung 7). In diesen Prospektionsgebieten sind weitere Bohrungen geplant, um die Explorationsziele mit der Zielsetzung einer potenziellen Abgrenzung von Mineralressourcen zu überprüfen. Im Prospektionsgebiet Last Hill tritt eine ausgedehnte Bodenanomalie mit robusten WO3-Gehalten auf. Dieses Prospektionsgebiet wird auch im Mittelpunkt zukünftiger Testbohrungen stehen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56897/StrongDrillingResultsfromKhaoSoonTungsten_orT_DEPRcom.007.png

Abbildung 7: Wolframprojekt Khao Soon – Allgemeiner Überblick

Tabelle 1. Einzelheiten der Bohrlochansatzpunkte

BohrlochOst UTM Nord HöhenlagNeigung Azimut (Tiefe

-Nr. Zone UTM e mag) (m)

47E Zone

47N (m)

KSDD023 547574 937910 90 -60 135 143,0

KSDD024 547655 937819 106 -75 315 100,1

KSDD025 547699 937768 107 -75 315 91,0

KSDD026 547755 937685 129 -75 315 129,1

KSDD027 547630 937721 126 -55 135 69,9

KSDD028 547741 937837 92 90 0 46,0

KSDD029 547637 937615 81 -60 315 70,2

KSDD030 547511 937962 75 90 0 51,0

KSDD031 547481 937853 85 -65 315 73,0

KSDD032 553205 938431 97 -90 270 67,0

KSDD033 553147 938418 100 -60 270 40,6

KSDD034 553192 938534 104 -60 270 53,6

KSDD035 553265 938526 83 -70 270 89,0

KSDD036 553325 938535 65 -75 270 115,0

KSDD037 553278 938306 74 -60 270 63,0

KSDD038 553209 938297 54 -60 270 170,0

Tabelle 2. Analyseergebnisse (KSDD023 bis 037)

Bohrlocvon bis AbschniWO3 (%

h (m) (m) tt )

-Nr.

(m)

KSDD0230 13 13 0,006#

KSDD0240 13,1 13,1 0,51

KSDD0248,5 13,1 4,6 0,97

KSDD0250 25 25,0 0,27

KSDD02513,5 23 9,5 0,54

KSDD02642 72 1-m-ProMax.

be in 0,001

3-m-Ab

schnitt

KSDD0270 16,5 16,5 0,14

KSDD02713,5 16,5 3,0 0,38

KSDD0282,5 3,5 1,0 0,07

KSDD02925,2 40,2 15,0 0,06#

KSDD02927,2 30,2 3,0 0,16

KSDD02938,7 40,2 1,5 0,08

KSDD0300 12,4 12,4 0,07

KSDD0301,5 2,5 1,0 0,40

KSDD0308 12,4 4,4 0,06

KSDD03118,7 22,5 3,8 0,06

KSDD03128 35,3 7,3 0,12

KSDD0320 66 59,4 0,43

KSDD0327,1 29,2 22,1 0,70

KSDD03213,6 21,1 7,5 1,22

KSDD03232,9 37,6 Keine Kernaus

beute

KSDD03237,6 41,9 4,3 0,41

KSDD03241,9 43,6 Keine Kernaus

beute

KSDD03243,6 66 22,4 0,30

KSDD03243,6 44,5 0,9 0,50

KSDD03260,1 64,6 4,5 0,74

Bohrlocvon bis AbschniWO3 (%

h (m) (m) tt )

-Nr.

(m)

KSDD0330 23,4 23,4 0,58

KSDD03310 23,4 13,4 0,75

KSDD03313 16,4 3,4 1,07

KSDD0342,8 48,6 45,8 0,32

KSDD0343,6 12,7 9,1 0,54

KSDD03414,9 19 4,1 0,62

KSDD03429,6 31,6 2,0 0,55

KSDD03510,4 11,4 1,0 0,08

KSDD03515,6 79,6 61,8 0,23

KSDD03515,6 20,4 4,8 0,11

KSDD03520,4 22,6 Keine Kernaus

beute

KSDD03525,6 79,6 54,0 0,25

KSDD03529,9 32,6 2,7 0,46

KSDD03546,5 47,8 1,3 0,40

KSDD03556,6 57,6 1,0 0,40

KSDD03560 61,1 1,1 0,38

KSDD03564,6 79,6 15,0 0,40

KSDD03575,5 76,6 1,1 0,71

KSDD03672,9 73,9 1,0 0,05

KSDD03676,1 103,6 27,5 0,38

KSDD03682 102,6 20,6 0,44

KSDD0370 52 52,0 0,11

KSDD0372 7 5,0 0,11

KSDD03710 13 3,0 0,11

KSDD03719 24 5,0 0,10

KSDD03743 52 9,0 0,29

KSDD03748 52 4,0 0,45

# viele Proben mit Werten von weniger als 0,05 % WO3

Arbeiten für erste Schätzungen der vermuteten Mineralressourcen

Sobald weitere Laborergebnisse aus dem Bohrprogramm in Khao Soon vorliegen, werden sie zur Verbesserung der geologischen Interpretationen und der Gehaltsmodellierung verwendet, um das Explorationsziel zu aktualisieren. In einigen Prospektionsgebieten wird erwartet, dass PAM, vorbehaltlich des anhaltenden Erfolgs, möglicherweise eine erste Schätzung der vermuteten Mineralressourcen melden kann.

Die Bohrungen in TPW werden in einem ausreichenden Abstand niedergebracht, der es ermöglichen sollte, eine Mineralressourcenschätzung auszuweisen, vorbehaltlich des Erfolgs des Programms und anderer Faktoren, die zu einer Mineralressource beitragen. Weitere Bohrungen sind im Prospektionsgebiet TPW geplant und zielen darauf, zusammen mit lokalen Infill-Bohrungen die mineralisierte Zone in Streich- und Fallrichtung zu erweitern.

PAM verfügt auch über zwei weitere Prospektionsgebiete, in denen Explorationsziele geschätzt wurden. Für die Prospektionsgebiete Rabbit und Than Pho Ridge wird ein Explorationsziel geschätzt von insgesamt:

5 bis 9 Millionen Tonnen mit 0,2 bis 0,4 % WO3.

Einzelheiten zu den Explorationszielen wurden am 8. Oktober 2020 in der ASX-Mitteilung Technical Reports for PAM Projects bekannt gegeben. Den Lesern wird empfohlen, dass die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt des Explorationsziels konzeptioneller Art sind, und die Explorationsarbeiten noch nicht ausreichend sind, um eine Mineralressource abzuschätzen. Ferner ist es ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zur einer Mineralressourcenschätzung führen werden.

Weitere Bohrungen sind in diesen Prospektionsgebieten geplant. Diese sollen die Explorationsziele überprüfen, um möglicherweise die Mineralressourcen abzugrenzen.

Im Prospektionsgebiet Last Hill tritt eine ausgedehnte Bodenanomalie mit robusten WO3-Gehalten auf. Dies wird auch Schwerpunkt zukünftiger Testbohrungen sein.

Mehrere andere Prospektionsgebiete in Khao Soon erfordern ebenfalls Nachfolgearbeiten, einschließlich Bohrungen.

Das Unternehmen freut sich darauf, die Aktionäre und den Markt über den Bohrfortschritt und die Ergebnisse aus den geplanten Bohrprogrammen und andere Explorationsarbeiten in Khao Soon auf dem Laufenden zu halten.

Ende

Genehmigt durch:

Board of Directors

Über das Wolframprojekt Khao Soon

Das Wolframprojekt Khao Soon ist ein wolframitartiges Wolframprojekt, das sich etwa 600 Kilometer südlich von Bangkok in der Provinz Nakhon Si Thammarat im Süden von Thailand befindet. PAM besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung an zwei aneinandergrenzenden Special Prospecting Licences (die SPL) und einer Special Prospecting Licence Application (die SPLA), die etwa 33 Quadratkilometer umfassen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56897/StrongDrillingResultsfromKhaoSoonTungsten_orT_DEPRcom.008.jpeg

Abbildung 8: Regionalkarte mit der Lage des Lithiumprojekts Khao Soon

Über Pan Asia Metals Limited (ASX: PAM)

Pan Asia Metals Limited (ASX: PAM) ist ein Spezialmetall-Erkundungs- und -Erschließungsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Erschließung von Projekten in Südostasien konzentriert, die das Potenzial aufweisen, Pan Asia Metals in die Lage zu versetzen, Metallverbindungen und andere Mehrwertprodukte zu produzieren, die in der Region gefragt sind.

Pan Asia Metals besitzt zurzeit zwei Wolframprojekte und zwei Lithiumprojekte. Drei der vier Projekte befinden sich in Thailand und entsprechen somit der Strategie von Pan Asia Metal, nachgelagerte Wertschöpfungsmöglichkeiten zu entwickeln, die sich in einem kostengünstigen Umfeld in der Nähe der Endverbraucher befinden.

Das bestehende Projektportfolio von Pan Asia Metal wird durch ein Programm zur Zielgenerierung ergänzt, mit dem begehrte Aktiva in der Region identifiziert werden. Durch das Programm hat Pan Asia Metals eine Pipeline von Zielmöglichkeiten in Südostasien, die sich in unterschiedlichen Prüfungsstadien befinden. In den kommenden Jahren plant Pan Asia Metals, seine bestehenden Projekte zu erschließen und gleichzeitig sein Portfolio durch gezielte und wertsteigernde Erwerbe zu erweitern.

Um mehr von unserem Unternehmen zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.panasiametals.com

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Nachrichten, indem Sie sich mit PAM auf LinkedIn, Twitter und YouTube verbinden.

Investor-Anfragen

Paul Lock

Managing Director

paul.lock@panasiametals.com

Medienanfragen

The Capital Network

Julia Maguire

+61 2 8999 3699

julia@thecapitalnetwork.com.au

Erklärung der sachverständigen Personen

Die Informationen in diesem öffentlichen Bericht, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn David Hobby zusammengestellt wurden, der Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy ist. Herr Hobby ist ein Angestellter, Direktor und Aktionär von Pan Asia Metals Limited. Herr Hobby verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den Typ der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie für die von ihm durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der 2012 Edition des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu qualifizieren. Herr Hobby stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in den Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Verschiedene Aussagen in diesem Dokument stellen Aussagen in Bezug auf Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse dar, die im Allgemeinen als zukunftsgerichtete Aussagen eingestuft werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien oder Prognosen zukünftiger Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren (von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen), die dazu führen können, dass diese zukünftigen Maßnahmen, Ereignisse und Umstände wesentlich von jenen abweichen, die in dieser Mitteilung dargestellt oder impliziert werden. Beispielsweise können zukünftige Reserven oder Ressourcen oder Explorationsziele, die in diesem Dokument beschrieben werden, zum Teil auf Marktpreisen basieren, die erheblich von den aktuellen Niveaus abweichen können. Diese Abweichungen können den Zeitpunkt oder die Realisierbarkeit bestimmter Entwicklungen erheblich beeinflussen. Wörter wie antizipiert, erwartet, beabsichtigt, plant, glaubt, strebt an, schätzt, potenziell und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Pan Asia Metals warnt Wertpapierinhaber und potenzielle Wertpapierinhaber davor, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur die Sichtweise von Pan Asia Metals zum Datum dieser Mitteilung wiedergeben. Die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch geltende Vorschriften oder Gesetze vorgeschrieben, übernimmt Pan Asia Metals keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse können nicht als Richtschnur für die künftige Entwicklung herangezogen werden.

Wichtig

Soweit gesetzlich zulässig, lehnen PAM und seine leitenden Angestellten, Mitarbeiter, verbundenen Körperschaften und Beauftragten (Bevollmächtigte) jegliche Haftung für direkte, indirekte oder Folgeschäden (unabhängig davon, ob diese auf Fahrlässigkeit, Versäumnisse oder mangelnde Sorgfalt von PAM und/oder einem seiner Bevollmächtigten zurückzuführen sind) ab, die einem Empfänger oder anderen Personen aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung oder dem Vertrauen auf dieses Dokument oder die Informationen entstehen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

APPENDIX 1 – JORC Code, 2012 Edition – Table 1

Section 1 Sampling Techniques and Data

(Criteria in this section apply to all succeeding sections.)

Criteria JORC Code explanation Commentary

Sampling · Nature and quality · Samples are derived from

techniqu of sampling diamond drilling conducted

es ( by Pan Asia (PAM) in late

eg cut channels, 2020, Pan Asia drill core

random chips, or is cut in half with one

specific half being the sub-sample.

These methods are

specialised industry considered

standard measurement appropriate.

tools appropriate to

the minerals under · Routine analysis of a W

investigation, such Certified Reference

as down hole gamma Material (CRM) or

sondes, or handheld standards are inserted

XRF instruments, during XRF or laboratory

analysis.

etc). These examples Duplicates are also used as

should not be taken are internal laboratory

as limiting the broad QA/QC data

meaning of reported.

sampling.

· Include reference to

measures taken to

ensure sample

representivity and the

appropriate

calibration of any · Tungsten mineralization is

measurement tools or hosted in laterite and

systems weathered fault breccia

used. transitioning into fresh

rock. Broad zones are

· Aspects of the delineated above a lower

determination of cut-off of 0.05%

WO

mineralisation that 3.

are Material to the

Public · Drill core is cut in half

Report. or ¼ to collect mostly

0.5-1.5m individual sample

lengths. Crushing to -2mm

of the whole sample, then

· In cases where riffle or rotary cone

industry standard splitting and pulverization

work has been done of 0.5-1kg, from which a

this would be 100g sample was extracted

relatively simple for dispatch

( assay.

eg reverse

circulation drilling

was used to obtain 1

m samples from which

3 kg was

pulverised to produce

a 30 g charge for

fire assay). In

other

cases more explanation

may be required, such

as where there is

coarse gold that has

inherent sampling

problems. Unusual

commodities or

mineralisation types (e

g

submarine nodules)

may warrant

disclosure of

detailed

information.

Drilling · Drill type (eg core, · Diamond drilling was

techniqu reverse circulation, conducted using HQ, HQ

es open-hole hammer, triple tube or PQ/PQ triple

rotary air blast, tube. The core was not

auger, Bangka, sonic, oriented.

etc) and details (eg co

re diameter, triple or

standard tube, depth

of diamond tails,

face-sampling bit or

other type, whether

core is oriented and

if so, by what

method,

etc).

Drill · Method of recording · Diamond core recovery is

sample and assessing core recorded for every drill

recovery and chip sample run by measuring recovered

recoveries and solid core length and

results dividing that over the

assessed. actual drilled length for

that run expressed as %.

· Measures taken to max Average core recoveries

imise through the reported

sample recovery and mineralised zones in each

ensure representative hole from 71%-92% and

nature of the average about

samples. 80%

· HQ and PQ diameter, triple

tube drilling is used to

· Whether a assist with maximising

relationship exists sample

between sample

recovery and grade recovery especially in the

and whether sample weathered

bias may have zone.

occurred due to Sample recovery of the

preferential mineralised zones excludes

loss/gain of zones where no core and

fine/coarse therefore no sample or

material. assays are

recorded.

· For diamond core drilling

scatterplots of grade v

recovery indicate that high

W grades slightly

concentrate with recoveries

of less than 65%,

potentially indicating some

bias. However, lower to

moderate W grades broadly

occur across the broad

range of

recoveries.

Logging · Whether core and · Core is geologically

chip samples have logged with salient

been geologically and features recorded to

geotechnically logged sufficient detail for the

to a level of detail results being reported.

to support

appropriate Mineral

Resource estimation, · Logging was qualitative. Co

mining studies and lour

metallurgical , grain size, weathering,

studies. lithology type and salient

comments are recorded. For

· Whether logging is drill core each tray is

qualitative or photographed wet and dry.

quantitative in Some cut core photos are

nature. Core (or also

recorded.

costean, channel, etc)

photography. · 100% of every hole is

geologically logged

· The total length and For the diamond core logged

percentage of the intervals are around 30% of

relevant the total core

intersections drilled.

logged.

Sub-sampl· If core, whether cut · Half or quarter core

ing or sawn and whether samples are cut with a

techniqu quarter, half or all large knife or broad chisel

es and +/- hammer (when core soft

sample core taken. enough) or cut with a

preparat· If non-core, whether diamond saw if too hard to

ion riffled, tube hand-cut. The remaining

sampled, rotary half or 3/4 is retained in

split, the core tray. The bagged

sample is crushed to 100%

etc and whether passing -6mm or 80% passing

sampled wet or 2mm. A 0.5-1kg sub-sample

dry. is then riffle or rotary

spilt. The entire sample is

For all sample types, then pulverized to 75%

the nature, passing

75microns.

quality and

appropriateness of · For drill core samples

the sample 25-50% of the drilled

preparation interval is collected for

technique. sampling, and around 30-50%

of this sample is

pulverized to produce the

pulp for

assay.

· Quality control

procedures adopted · The methods described are

for all sub-sampling considered appropriate and

stages to duplicate ¼ core samples

show

maximise representivity this.

of

samples. · For the Pan Asia diamond

drilling field

duplicate/second-half or ¼

· Measures taken to core sampling has been

ensure that the undertaken

sampling is

representative of the

· The sample/sub-sample

in situ material sizes are considered

collected, including appropriate for material

for instance results being sampled. The

for field pulverized sub-sample is

duplicate/second-half also considered

sampling. appropriate.

· Whether sample sizes

are appropriate to

the grain size of the

material being

sampled.

Quality · The nature, quality For the PAM drilling, core

of and appropriateness samples were prepared by

assay of the assaying and ALS in Vientiane, Laos and

data laboratory procedures a 100g assay pulp sent to

and used and whether the ALS in Brisbane for

laborato technique is analysis. A lithium borate

ry considered partial or digestion

tests total.

digestion (ALS method ) was

employed with analysis by

ICP-MS (ALS method

ME-MS85). Samples >1%W were

· For geophysical

tools, spectrometers, analysed by XRF with sodium

handheld XRF peroxide digestion (ALS

instruments, method XRF-15b). These

techniques employed are

etc, the parameters appropriate for tungsten

used in determining analysis and

the analysis

including instrument are considered to be a total

make and model, analysis

reading times, technique.

calibrations factors

applied and their

derivation,

etc.

· Nature of quality

control procedures

adopted

(

eg standards, blanks,

duplicates, external · For the PAM diamond

laboratory checks) drilling program certified

and whether W standards as pulps, a

acceptable levels of coarse blank and ¼ core

accuracy duplicates were inserted at

( regular intervals into the

i.e lack of bias) and appropriate sample stream.

precision have been External laboratory checks

established. have not been used. The

QA/QC procedures indicate

acceptable levels of

accuracy and

precision.

Verificat· The verification of · For the Pan Asia core

ion of significant drilling significant

sampling intersections by intersections have been

and either independent or verified by alternate

assaying alternative company company personnel, being

personnel. the Chief Geologist and

Exploration

Geologist.

· The use of twinned · Twinned holes not used.

holes. · Primary data includes GPS

co-ordinates, paper

· Documentation of geological logs and sample

primary data, data data records. The hard copy

entry procedures, records are checked against

data verification, Excel

data storage

(physical and spreadsheet files derived

electronic) from digital data import or

protocols. manual data

entry.

· Discuss any · Adjustment of the data

adjustment to assay includes the conversion of

data. W reported in lab analysis

to

WO

3, by multiplying W by 1.261.

Location · Accuracy and quality · Drill holes are surveyed

of data of surveys used to by handheld GPS, accurate

points locate drill holes to about 2-5m in east and

(collar and down-hole north.

surveys), trenches,

mine workings and

other locations used · The grid system used is

in Mineral Resource WGS84, Zone 47. Northings

estimation. and eastings are reported

in

· Specification of the meters.

grid system

used. · The topographic control

used is Thailand national

data. This is reported at

· Quality and adequacy 10m contour intervals. This

of topographic data was checked against

control. Google Earth elevations and

those derived from GPS. The

data is considered adequate

for the purpose

reported.

Data · Data spacing for · Drillholes are typically

spacing reporting of being reported on sections

and Exploration from 70-125m apart, drill

distribu Results. spacing on section is

tion typically

· Whether the data spac 60-

ing 80m

and distribution is

sufficient to

establish the degree

of geological and

grade continuity

appropriate for the

Mineral Resource and

Ore Reserve · Sample compositing by way

estimation of weighted average grades

procedure(s) and at various cut-offs are

classifications being

applied. reported.

· Whether sample

compositing has been

applied.

Orientati· Whether the · The PAM diamond core

on of orientation of drilling was mostly

data in sampling achieves undertaken normal to the

relation unbiased sampling of strike of possible of the

to possible structures mineralized zone, and in

geologic and the extent to many cases normal or near

al which this is known, normal to the dip of

structur considering the interpreted mineralized

e deposit structures.

type.

· No known relationship is

· If the relationship known to

between the drilling exist

orientation and the

orientation of key

mineralised structures

is considered to have

introduced a sampling

bias, this should be

assessed and reported

if

material.

Sample · The measures taken · The drill core is

security to ensure sample transported to the secure

security. PAM

processing facility. Core

and samples are stored

securely. Samples are

delivered by reputable

courier to Laos and then

assay pulps delivered to

Australia by reputable

courier engaged by

ALS.

Audits · The results of any · The sampling techniques

or audits or reviews of for the PAM diamond

reviews sampling techniques drilling have been less

and formally assessed, aside

data. from checks of assay

accuracy/precision which

provide acceptable

comparisons. The

sub-sampling and sample

preparation techniques

employed are industry

standard.

However audits or reviews

have not been

undertaken.

Section 2 Reporting of Exploration Results

(Criteria listed in the preceding section also apply to this section.)

Criteria JORC Code Commentary

explanation

Mineral · Type, reference · The tenements are held as Special

tenement name/number, Prospecting

and location and

land ownership Licences by Thai Mineral Venture

tenure including Co. Limited, a 100% owned

status agreements or subsidiary of Pan Asia Metals

material issues under Special Prospecting

with third

parties such as Licence (TSPL) 1/2555 and TSPL

joint ventures, 1/2562. They

partnerships,

overriding are located in the Nakhon Si Thammar

royalties, at

native title Province in southern Thailand. All

interests, of

historical the areas subject to the SPLs are

sites, accessible for exploration and

wilderness or potential

national park

and devleopmeent.

environmental

settings.

· The security of

the tenure held

at the time of

reporting along

with any known

impediments to · The tenure is granted for 5 years

obtaining a from the date of issue. PAM is

unaware of any impediments to

licence to obtaining a

operate in the

area. licence to operate in the area

aside from the normal provisions

that operate in Thailand, such as

regulatory approvals in

association with securing

agreements with relevant

landholders.

Explorati· Acknowledgment · TGF is the only company recorded

on done and appraisal of to have done exploration, prior to

by exploration by PAM. PAM is reliant on the TGF

other other data,

parties parties. having conducted appropriate due

diligence and QA-QC studies. The

TGF work has been conducted to an

acceptable level.

Geology · Deposit type, · The deposit type is described as

geological tungsten hosted in laterite and

weathered to fresh breccia,

setting and style probably associated with faulted

of hydrothermal breccia. The

mineralization

mineralisation.

is located in the Main Range

Province of the South East Asian

Tin Tungsten

Belt

. Granitoid magmatism due to

subduction and collision of

microplates during the Early

Triassic to Oligocene has

generated some world-class tin –

tungsten deposits in the

region.

Drill · A summary of · Provided in text

hole all information

Informat material to the

ion understanding of

the exploration

results

including a

tabulation of

the following

information for

all Material

drill

holes:

o easting and

northing of the

drill hole

collar

o elevation or RL

(Reduced Level –

elevation above

sea level in

metres) of the

drill hole

collar

o dip and azimuth

of the

hole

o down hole

length and

interception

depth

o hole length.

· If the

exclusion of

this information

is justified on

the basis that

the information

is not Material

and this

exclusion does

not detract from

the

understanding of

the report, the

Competent Person

should clearly

explain why this

is the

case.

Data · In reporting · Bulk intersections are reported

aggregat Exploration at >

ion Results, 0.05%WO

methods weighting 3, and may rarely, allow for

averaging internal

techniques,

maximum and/or diliution of < 0.05%WO3.over 2m

minimum grade down hole. No top cut has been

truncations applied.

(

eg cutting of

high grades) and

cut-off grades · Higher grade zones within the

are usually bulk lower grade zones are

Material and reported, at > 0.3%

should be WO

stated. 3 and allow for internal dilution

of <0.3%

· Where aggregate WO

intercepts 3 up to 2m wide. Some higher

incorporate cut-off grade zones are reported

short lengths of where material, generally >0.8%

WO

high grade results3. Some lower grade to anomalous

and longer WO3 zones

lengths of low

grade results, are also reported where material.

the procedure

used for such · Metal equivalents are not

aggregation reported.

should be stated

and some typical

examples of such

aggregations

should be shown

in

detail.

· The assumptions

used

for any reporting

of metal

equivalent

values should be

clearly

stated.

Relations· These · For Pan Asia drill core, the

hip relationships results reported for most holes

between are particularly can be considered near to very

important in the near to true thickness.

mineralis reporting of

ation Exploration Mineralised zones are shallow

widths Results. dipping at 25-35 degrees, most

and holes are drilled normal to strike

intercep· If the geometry and normal to near normal to

t of the dip.

lengths

mineralisation wit

h respect to the

drill hole angle

is known, its

nature should be

reported.

· If it is not

known and only

the down hole

lengths are

reported, there

should be a

clear statement

to this effect

(

eg down hole

length, true

width not

known).

Diagrams · Appropriate · See attached report and Figures.

maps and

sections (with

scales) and

tabulations of

intercepts

should be

included for any

significant

discovery being

reported These

should include,

but not be

limited to a

plan view of

drill hole

collar locations

and appropriate

sectional

views.

Balanced · Where · All material drill results are

reportin comprehensive reported.

g reporting of all

Exploration

Results is not

practicable,

representative

reporting of

both low and

high grades

and/or widths

should be

practiced

to avoid misleadin

g reporting of

Exploration

Results.

Other · Other · The surface areas containing and

substant exploration surrounding the reported drilling

ive data, if results have been mapped and soil

meaningful and sampling and rock-chip sampling

explorati material, should has taken place. Results from

on be reported these programs indicate extensive

data development of a ferruginous

including (but

not limited to): latertic zones and weatherd breccia

geological zones at surface. These generally

observations; occur in association with large W

geophysical in soil

survey results; anomalies.

geochemical

survey results;

bulk samples –

size and method

of treatment;

metallurgical

test results;

bulk density,

groundwater,

geotechnical and

rock

characteristics;

potential

deleterious or

contaminating

substances.

Further · The nature and · The mineralization has generally

work scale of planned been intersected in widely spaced

further work holes

(

eg tests for in close proximity to surface.

lateral Infill drilling is planned as well

extensions or as extensional drilling at depth.

depth extensions A metallurgical evaluation is also

or large-scale planned for the variety of

step-out oxidized and fresh mineralization

drilling). intersected.

· Diagrams

clearly

highlighting the · See attached report and Figures

areas of

possible

extensions,

including the

main geological

interpretations

and future

drilling areas,

provided this

information is

not commercially

sensitive.