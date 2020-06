Panasonic ergänzt Toughbook Portfolio um robustes und liestungsstarkes 10? Android? Tablet

Panasonic erweitert sein beliebtes Android-Produktportfolio heute mit dem Launch des TOUGHBOOK A3, einem robusten Tablet mit 10,1? Display und ?Full Ruggedized? Schutzeigenschaften. Im Zuge der weiter steigenden Verbreitung von robusten Android-Tablets und Handhelds im professionellen Einsatz wurde das neue TOUGHBOOK A3 entwickelt für Mitarbeiter von Rettungs- und Notfalldiensten, Versorgungsunternehmen, Außendiensttechnikern sowie für Transport, Logistik und die Automobilindustrie.

Das rundum robuste Gerät bietet mit einem hot-swap-fähigen Doppelakku-System (2x 3200 mAh) eine Akkulaufzeit von 9 Stunden1. Mit Nutzung von zwei optionalen Hochleistungs-Akkus (2x 5580 mAh) wird die Betriebsdauer auf bis zu 15,5 Stunden verlängert. Das TOUGHBOOK ist für die Arbeit unter allen Licht- und Wetterbedingungen konzipiert und kann über diverse flexible Anschlussoptionen je nach Einsatzzweck konfiguriert werden. Das Gerät unterstützt außerdem Panasonic COMPASS 2.0, eine Software Suite mit Enterprise-Management-Tools für Panasonic TOUGHBOOK Tablets und Handhelds auf Android-Betriebssystembasis.

?Als Nachfolger des beliebten TOUGHBOOK A2 ist das neue Gerät noch robuster, leistungsfähiger und ausdauernder im mobilen Einsatz als sein Vorgänger?, sagt Jan Kaempfer, General Manager of Marketing bei Panasonic?s Mobile Solutions Business Division Europe. ?Das TOUGHBOOK A3 ist eine Lösung für Arbeitskräfte in Lagerhäusern auf und neben Gabelstaplern, Servicetechniker und Ingenieure im Automotivebereich. Sie nutzen es für Diagnosen, Datenmanagement und Betriebssteuerung bis hin zu Rettungskräften, die eine sichere und effektive mobile Computerlösung benötigen.?

Robuster und zuverlässiger denn je

Das TOUGHBOOK A3 bleibt selbst unter schwierigsten Bedingungen zuverlässig im Betrieb und macht das mobile Arbeiten noch produktiver. Es ist wasser- und staubgeschützt (IP65) und hält einem Fall aus der Höhe von 1,5 Metern stand. Im Gerät mit AndroidTM 9 Pie Betriebssystem sind die neueste Qualcomm? Octa-Core SDM660 CPU (1,8 – 2,2 GHz) mit Langzeit-Support, 4 GB Arbeitsspeicher und ein auf 64 GB vergrößerter eMMC-Speicher verbaut.

Outdoortaugliches, reaktionsschnelles Display

Das outdoortaugliche 10,1? Display (1920×1200 Pixel) wurde für eine komfortable Bedienung und ideale Lesbarkeit im Außen- und Inneneinsatz entwickelt. Der Touchscreen kann per Fingereingabe, mit Handschuhen oder mit einem kapazitiven Stylus-Stift für detaillierte Anmerkungen oder Unterschriften verwendet werden ? selbst bei Regen. Das TOUGHBOOK A3 verfügt sowohl über eine Frontkamera und ein Mikrofon für Videokonferenzen als auch über eine Rückkamera mit Blitz für die Dokumentenerfassung und Bildaufnahmen.

Flexibel für betriebliche Anforderungen

Das Tablet wird mit zahlreichen Schnittstellen für den Businesseinsatz geliefert. Darunter USB Typ-C? (USB 3.0) und USB Typ-A (USB 2.0). Zudem bietet es drei unterschiedliche Ports für Funktionserweiterungen mit fünf verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten, wie beispielsweise einem optionalen Smartcard-Lesegerät, einem Barcode-Reader oder einem zusätzlichen USB Type-A Anschluss (USB 2.0).

Für die Nutzung in und auf Fahrzeugen kann das TOUGHBOOK A3 mit einer Fahrzeughalterung gekoppelt werden und bietet hervorragende Kommunikationsfähigkeiten: u. a. Bluetooth 5.0 für einen schnelleren Datenaustausch und die Kommunikation über größere Entfernungen sowie WLAN IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/d/h/i/r/k/v/w mit MIMO-Funktionalität. Das TOUGHBOOK A3 ist optimiert für die Arbeit mit verschiedensten Global-Positioning-Systemen: Galileo und GPS in Europa, GLONASS in Russland, QZSS in Japan und Beidou in China.

Enterprise Management mit COMPASS und App Entwicklung mit OMNIA

Mit der Panasonic COMPASS (Complete Android Services and Security) Enterprise Management Suite ist das Tablet sicher und für den Einsatz im Unternehmen geeignet. Zu den neuesten Erweiterungen des COMPASS-Pakets gehören ein neues proprietäres Schnellkonfigurations-Tool, verbesserte Sicherheitsupdates, die es optional bis zu drei Jahre nach dem End-of-Service gibt, die neue TOUGHBOOK Mobile Enterprise Application Plattform OMNIA und ein Portal, mit dem neue Apps für Panasonic Android-Geräte zertifiziert werden können.

Preis und Verfügbarkeit

Das TOUGHBOOK A3 kommt zeitgleich mit umfangreichem Zubehörprogramm auf den Markt. Das Tablet wird inklusive einer Standardgarantie von drei Jahren ab August 2020 erhältlich sein. Die Preise beginnen bei 1.328,00 ? zzgl. MwSt. bzw. 1.534,00 CHF zzgl. MwSt.

Bildmaterial zum neuen TOUGHBOOK A3 Android Tablet finden Sie in der TOUGHBOOK Bilddatenbank

Weitere Informationen zu Panasonic TOUGHBOOK Produkten und Lösungen finden Sie unter http://www.toughbook.de?

1Gemessen mit 150 cd/m2 Displayhelligkeit und 20-sekündigem Webbrowser-Update per WLAN. Kann abhängig von Konfiguration und Nutzungsbedingungen variieren.

*Android ist ein Markenzeichen von Google LLC.

Panasonic Mobile Solutions mit Hauptsitz in Wiesbaden ist eine Business Unit der Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU). Mit speziell für professionelle Nutzer entwickelten Lösungen basierend auf modular anpassbaren, widerstandsfähigen Notebooks, Tablets und Handhelds unter der Marke TOUGHBOOK trägt die Mobile Solutions Gruppe zur höheren Produktivität der mobilen Arbeit bei. Als europäischer Marktführer hatte Panasonic 2019 einen Umsatzanteil von 45 Prozent am Verkauf robuster, langlebiger Notebooks und Tablets (VDC Research, März 2020).

Weitere Informationen finden Sie unter: https://business.panasonic.de/mobile-it-solutions/